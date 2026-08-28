/बाबर से औरंगजेब तक, मुगल बादशाहों की कामयाबी में इन बहनों का था बड़ा हाथ, किसी ने दी कुर्बानी तो किसी ने चली सियासी चाल

रक्षा बंधन भाई और बहन के प्रेम और विश्वास का त्योहार है. इस दिन बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई उसकी रक्षा का वचन देता है. लेकिन इतिहास में कई बहनों ने सिर्फ राखी बांधने की रस्म नहीं निभाई, बल्कि अपने भाइयों के संकट में उनका साथ भी दिया. मुगल इतिहास में ऐसी कई प्रभावशाली बहनों का जिक्र मिलता है, जिन्होंने परिवार, राजनीति, युद्ध और सत्ता संघर्ष के दौर में अपने भाइयों की मदद की.
खांजादा बेगम मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की बड़ी बहन थीं. उनका जन्म फरगना के शासक उमर शेख मिर्जा के परिवार में हुआ था. बाबर का शुरुआती जीवन लगातार संघर्षों से भरा रहा. कम उम्र में फरगना की गद्दी मिलने के बाद उसे कई शक्तिशाली विरोधियों का सामना करना पड़ा. समरकंद पर कब्जे की कोशिशों में उसे कई बार हार मिली और शैबानी खान ने उसकी स्थिति और कमजोर कर दी.
इसी मुश्किल दौर में खांजादा बेगम ने अपने परिवार और भाई बाबर को बचाने के लिए बड़ा व्यक्तिगत त्याग किया. शैबानी खान ने उनसे विवाह किया. यह विवाह सामान्य वैवाहिक संबंध से अधिक राजनीतिक दबाव का परिणाम था. खांजादा बेगम ने कठिन परिस्थितियों को स्वीकार किया और इसका फायदा बाबर को मिला. इससे उसे तत्काल राहत मिली और वह अपनी स्थिति मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ सका.
गुलबदन बेगम बाबर की बेटी और हुमायूं की बहन थीं. उन्होंने फारसी भाषा में हुमायूंनामा लिखा, जो हुमायूं के जीवन और मुगल परिवार के आंतरिक संघर्षों को समझने का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है. हुमायूं को बाबर के बाद सत्ता मिली, लेकिन उसका शासन आसान नहीं रहा. शेरशाह सूरी से हार के बाद उसे भारत छोड़कर लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा. इस कठिन समय में मुगल परिवार की महिलाओं ने उसका साथ दिया और गुलबदन बेगम भी परिवार के संघर्षों से जुड़ी रहीं.
हुमायूं के भाइयों के बीच भी सत्ता को लेकर मतभेद थे. कामरान मिर्जा कई बार उसके विरोध में खड़े हुए. ऐसे समय में परिवार को जोड़े रखने में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण थी. गुलबदन बेगम ने बाद में हुमायूं के जीवन और संघर्षों को दर्ज किया. उनका लेखन केवल इतिहास का दस्तावेज नहीं, बल्कि मुगल परिवार को एक महिला की नजर से समझने का महत्वपूर्ण माध्यम भी है. फारस के शाह तहमास्प की सहायता से हुमायूं ने कंधार और काबुल पर फिर अधिकार किया और 1555 में दिल्ली वापस हासिल कर ली.
जहांआरा बेगम शाहजहां की बड़ी बेटी और औरंगजेब की बहन थीं. उन्हें मुगल दरबार में काफी सम्मान प्राप्त था. वे केवल शाही परिवार की सदस्य नहीं थीं, बल्कि दरबार की राजनीति और सामाजिक गतिविधियों में भी प्रभाव रखती थीं. शाहजहां के चारों बेटों दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श के बीच उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हुआ तो जहांआरा ने दारा शिकोह का समर्थन किया.
जहांआरा ने दारा के पक्ष में दरबार के लोगों को साथ रखने की कोशिश की. जब औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा के किले में नजरबंद कर दिया, तब जहांआरा ने अपने पिता का साथ नहीं छोड़ा. उन्होंने महल में रहकर उनकी सेवा की. हालांकि दारा शिकोह अंततः औरंगजेब से हार गया और सत्ता औरंगजेब के हाथों में चली गई. बाद में जहांआरा ने औरंगजेब के साथ संबंध सुधारे और उन्हें फिर से सम्मान मिला.
रोशनआरा बेगम जहांआरा की छोटी बहन थीं, लेकिन उत्तराधिकार के संघर्ष में उनकी राजनीतिक पसंद अलग थी. जहांआरा दारा शिकोह के साथ थीं, जबकि रोशनआरा ने औरंगजेब का समर्थन किया. वह दरबार की गतिविधियों पर नजर रखती थीं और औरंगजेब तक राजनीतिक सूचनाएं पहुंचाती थीं. इससे उसे आगरा और दिल्ली की स्थिति समझने में मदद मिली और सत्ता संघर्ष में उसकी रणनीति मजबूत हुई.
औरंगजेब ने अपने भाइयों को कमजोर किया, आगरा पर अधिकार किया और शाहजहां को नजरबंद कर दिया. दारा शिकोह की हार के बाद 1658 में औरंगजेब ने सत्ता संभाली. रोशनआरा को भी इसका राजनीतिक लाभ मिला और वह शाही दरबार की प्रभावशाली महिला बन गईं. इतिहासकार उनकी भूमिका को अलग-अलग नजरिए से देखते हैं, लेकिन इतना स्पष्ट है कि उन्होंने औरंगजेब के सत्ता संघर्ष में महत्वपूर्ण सहयोग दिया.
रक्षा बंधन से जुड़ी सबसे चर्चित मुगल कथा रानी कर्णावती और हुमायूं की है. लोकप्रिय कथा के अनुसार, चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने बहादुर शाह के आक्रमण से बचने के लिए हुमायूं को राखी भेजकर मदद मांगी थी. कहा जाता है कि हुमायूं ने राखी का सम्मान किया और रानी की सहायता के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वह समय पर चित्तौड़ नहीं पहुंच सका. हालांकि इस घटना के ऐतिहासिक प्रमाण को लेकर इतिहासकारों में मतभेद हैं. इसलिए इसे प्रमाणित तथ्य के बजाय लोकप्रिय ऐतिहासिक परंपरा के रूप में प्रस्तुत करना अधिक उचित है.
मुगल इतिहास की इन कहानियों से पता चलता है कि शाही परिवारों में बहनों की भूमिका केवल पारिवारिक रिश्तों तक सीमित नहीं थी. खांजादा बेगम ने बाबर के लिए निजी त्याग किया, गुलबदन बेगम ने हुमायूं के संघर्षों को दर्ज किया, जहांआरा ने दारा शिकोह और शाहजहां का साथ दिया और रोशनआरा ने औरंगजेब की राजनीतिक राह आसान करने में भूमिका निभाई. इन सभी की भूमिका अलग-अलग थी, लेकिन उन्होंने अपने समय की राजनीतिक और पारिवारिक परिस्थितियों में महत्वपूर्ण फैसले लिए. रक्षा बंधन का अवसर हमें यह याद दिलाता है कि इतिहास में कई बार बहन भी भाई की रक्षा, मजबूती और संघर्ष में उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है.