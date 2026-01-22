GK Quiz: राम मंदिर को पूरे हुए दो साल... श्री रामजन्मभूमि के बारे में कितना जानते हैं आप?

Ram Mandir GK Quiz: श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण हुए 22 जनवरी 2026 को पूरे दो साल हो चुके हैं. इस मंदिर को ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत खास माना जाता है. अयोध्या में स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर दशकों के संघर्ष और कानूनी लड़ाइयों का परिणाम है. राम मंदिर से संबंधित सामान्य ज्ञान कितना है? आप श्री राम जन्मभूमि के बारे में कितना जानते हैं? राम मंदिर पर आधारित कुछ सवाल और उसके जवाब का आज हम उत्तर देने जा रहे हैं, आइए अयोध्या के राम मंदिर के बारे में आपको कितना पता है, ये जान लेते हैं.

सवाल 1:- भारत के किस राज्य में श्री राम जन्मभूमि मंदिर है?

जवाब:- भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में सरयू नदी के तट पर स्थित अयोध्या एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर है जहां श्री रामजन्मभूमि यानी राम मंदिर है.

सवाल 2:- राम मंदिर के प्राण-प्रतिष्ठा कब हुई थी?

जवाब:- श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के लिए रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को हुई थी जिसके दो साल पूरे हो चुके है.

सवाल 3:- राम मंदिर की नींव कब रखी गई थी?

जवाब:- 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर की नींव रखी गई थी. पीएम नरेंद्र मोदी ने नींव को रखा था जिसके बाद मंदिर निर्माण का कार्य विधिवत तौर पर शुरू हुआ था.

सवाल 4:- राम मंदिर गेट में कितना सोना इस्तेमाल हुआ है?

जवाब:- राम मंदिर के गेट और सिंहासन समेत अन्य हिस्सों में करीब 45 किलोग्राम सोने का इस्तेमाल किया गया है.

सवाल 5:- अयोध्या राम मंदिर की मूर्ति किसने बनाई थी?

जवाब:- अयोध्या राम मंदिर में बाल स्वरूप रामलला की मूर्ति को मैसूर के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाया. श्याम रंग की चट्टान से इस मूर्ति का निर्माण किया गया.

सवाल 6:- कौन सा महाकाव्य खासतौर पर श्री राम और अयोध्या से संबंधित है?

जवाब:- मुख्य महाकाव्य के रूप में रामायण को जाना जाता है जो श्री राम और अयोध्या से संबंधित है.

सवाल 7:- रामायण को किसने और किस भाषा में लिखा था?

जवाब:- रामायण में श्रीराम के जीवन की कथा और उनके आदर्शों के बारे में लिखा हुआ है. अयोध्या के साथ राम जी के जुड़ाव का वर्णन भी रामायण में है जिसे महर्षि वाल्मीकि जी ने संस्कृत भाषा में लिखा था.

सवाल 8:- राम मंदिर के निर्माण के पीछे किस ट्रस्ट का हाथ है?

जवाब:- राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट

सवाल 9:- राम मंदिर पर कितने शिखर बनाने की योजना है?

जवाब:- राम मंदिर के मुख्य ढांचे पर 5 गुंबद या शिखर बनाए गए हैं. इस मंदिर डिजाइन 5 शिखर के साथ है जिससे ये मंदिर अन्य मंदिरों से अलग लग सकता है.

सवाल 10:- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या विवाद पर किस साल फैसला सुनाया था?

जवाब:- अयोध्या विवाद पर साल 2019 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था

