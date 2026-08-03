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MBBS डॉक्टर हैं रामायण की सीता साई पल्लवी, जानिए 4 हजार करोड़ की फिल्म 'रामायण' के स्टार्स कितने पढ़े-लिखे

Ramayan Movie Cast Education Qualification: नितेश तिवारी की फिल्म रामायण के स्टार कास्ट की पढ़ाई जानिए. MBBS डॉक्टर साई पल्लवी से लेकर रणबीर कपूर, सनी देओल, यश, लारा दत्ता, विवेक ओबेरॉय और रकुल प्रीत सिंह तक कौन कितना पढ़ा-लिखा है.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 03, 2026, 08:00 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 08:00 AM IST
MBBS डॉक्टर हैं रामायण की सीता साई पल्लवी, जानिए 4 हजार करोड़ की फिल्म 'रामायण' के स्टार्स कितने पढ़े-लिखे

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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