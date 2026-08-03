MBBS डॉक्टर हैं रामायण की सीता साई पल्लवी, जानिए 4 हजार करोड़ की फिल्म 'रामायण' के स्टार्स कितने पढ़े-लिखे

नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी बहुप्रतीक्षित फिल्म रामायण का ट्रेलर रिलीज होने के बाद इसकी स्टार कास्ट लगातार चर्चा में है. रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता और यश रावण के किरदार में नजर आएंगे. फिल्म का बजट करीब 4 हजार करोड़ रुपये बताया जा रहा है, जिससे यह भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्मों में शामिल हो गई है. फिल्म के भव्य विजुअल्स के साथ-साथ दर्शक इसके कलाकारों की शैक्षणिक योग्यता जानने के लिए भी उत्सुक हैं.
दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म में अभिनय करने वालेो कई सितारे केवल एक्टिंग ही नहीं, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी शानदार रिकॉर्ड रखते हैं.
रामायण में माता सीता की भूमिका निभा रहीं साई पल्लवी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे अधिक शिक्षित अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं. उन्होंने तमिलनाडु में स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद जॉर्जिया की Tbilisi State Medical University से MBBS की डिग्री हासिल की. मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बावजूद उन्होंने डॉक्टर के बजाय अभिनय और डांस को अपना करियर चुना. वहीं भगवान राम का किरदार निभा रहे रणबीर कपूर ने मुंबई के Bombay Scottish School से पढ़ाई की और बाद में H.R. College of Commerce and Economics में दाखिला लिया. हालांकि फिल्मों में करियर बनाने के लिए उन्होंने पढ़ाई बीच में छोड़ दी और अमेरिका में फिल्ममेकिंग तथा एक्टिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली.
हनुमान की भूमिका निभा रहे सनी देओल ने Sacred Heart Boys High School से स्कूली शिक्षा और Ramniranjan Anandilal Podar College से स्नातक किया. इसके बाद उन्होंने ब्रिटेन में अभिनय का प्रशिक्षण भी लिया. अरुण गोविल, जो फिल्म में राजा दशरथ बने हैं, ने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की और अभिनय के क्षेत्र में अपना करियर बनाया. लारा दत्ता ने मुंबई यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया और बाद में Miss Universe 2000 का खिताब जीतकर अंतरराष्ट्रीय पहचान बनाई.
फिल्म में रावण की भूमिका निभा रहे यश ने मैसूर के Mahajana High School से स्कूली शिक्षा पूरी की. 12वीं के बाद उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर थिएटर और अभिनय को अपना करियर बना लिया. उनके पास विश्वविद्यालय की डिग्री नहीं है, लेकिन थिएटर का अनुभव उन्हें कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री का सुपरस्टार बनाने में अहम साबित हुआ. वहीं विवेक ओबेरॉय ने Hyderabad Public School, Mayo College और Mithibai College से पढ़ाई करने के बाद अभिनय से जुड़ी उच्च शिक्षा भी हासिल की. फिल्म में वह विद्युतजिह्वा का किरदार निभा रहे हैं.
रामायण में शूर्पणखा का किरदार निभा रहीं रकुल प्रीत सिंह ने दिल्ली के Army Public School से स्कूली शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने Jesus and Mary College, Delhi University से Mathematics (Honours) में ग्रेजुएशन किया. पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और बाद में फिल्म इंडस्ट्री में सफल करियर बनाया. फिल्म की स्टार कास्ट को देखें तो साफ है कि कई कलाकारों ने उच्च शिक्षा हासिल की है, जबकि कुछ ने कम उम्र में ही अभिनय को अपना करियर चुन लिया. यह जानकारी विभिन्न सार्वजनिक प्रोफाइल, इंटरव्यू और मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर तैयार की गई है.