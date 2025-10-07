Advertisement
trendingNow12951274
Hindi Newsशिक्षा

Ramayan GK: रामायण में जटायु किसके पुत्र थे, क्या आप जानते उनके माता-पिता नाम?

Ramayan GK Question and Answer in Hindi: क्या आपको पता रामायण में जटायु किसके पुत्र थे, उनके माता-पिता का क्या नाम था? पढ़ें रामायण से जुड़े जीके के सवाल और जवाब. 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Oct 07, 2025, 12:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ramayan GK: रामायण में जटायु किसके पुत्र थे, क्या आप जानते उनके माता-पिता नाम?

Ramayan Quiz in Hindi: अपने भारत की संस्कृति पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान रखती है. वहीं, देश में धर्मिक चीजों का काफी महत्व है. लोगों की धर्म और अपनी संस्कृति के प्रति काफी भावनाएं है और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में लोग भारत का सम्मान करते हैं. इसी कड़ी में आज के इस खबर में हम आपके लिए लेकर आए हैं रामायण से जुड़े सवाल और जवाब, जिसके बारे में हर किसी को पता होना. खासतौर पर उन युवाओं को जिन्होंने शायद टीवी पर रामायण नहीं देखी हो क्योंकि आज कल के बच्चों को अपने धर्म से जुड़ी चीजें जरूर पता होनी चाहिए.  

1. सवाल- श्री राम के परम मित्र का क्या नाम था?
जवाब- सुग्रीव

2. सवाल- रामायण में जटायु किसका पुत्र था?
जवाब- अरूण

Add Zee News as a Preferred Source

3. सवाल- राम और रावण का युद्ध कितने दिनों तक चला था?
जवाब- 10 दिनों तक (हालांकि, ये कई जगहों पर 8 दिन भी है)

Brain Test: फोटो में सिर्फ 3 अंतर; खोजना बेहद मुश्किल, जीनियस ही 10 सेकंड में दे पाएंगे जवाब

4. सवाल- हनुमान जी ने सीता जी की खोज कहां की थी?
जवाब- लंका

5. सवाल- किसने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई थी?
जवाब- रावण

6. सवाल- सुग्रीव के भाई का नाम क्या था?
जवाब- बाली

7. सवाल- महर्षि वशिष्ठ की पत्नी का क्या नाम था?
जवाब- अरुंधति

8. सवाल- रावण के गुरु का नाम क्या था?
जवाब- शुक्राचार्य

Hindu Mythology Quiz: दान देने की परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण कर, किसने 'कर्ण' से उनके कवच-कुंडल मांगे थे?

9. सवाल- श्री राम जी ने लंका में किसका राज्यभिषेक किया था?
जवाब- विभीषण

10. सवाल- जटायु की माता का नाम क्या था?
जवाब- श्येनी

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी इंटरनेट से ली गई है. यहां दिए गए किसी भी तथ्य के बारे में Zee News Hindi पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से पहले इसे रीचेक जरूर कर लें.

About the Author
author img
Muskan Chaurasia

वाराणसी की रहने वाली मुस्कान ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं. जर्नलिज्म और मास कम्...और पढ़ें

TAGS

quizRamayan Quiz

Trending news

'हमें कोई पछतावा नहीं...'CJI गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील का बड़ा बयान
cji gavai
'हमें कोई पछतावा नहीं...'CJI गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील का बड़ा बयान
गले में घोंपा हुआ चाकू लेकर आधी रात पहुंचा अस्पताल तो उड़ गई डॉक्टर की नींद, कैसे?
Kerala
गले में घोंपा हुआ चाकू लेकर आधी रात पहुंचा अस्पताल तो उड़ गई डॉक्टर की नींद, कैसे?
आप राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का वादा, गोवा को डर- भ्रष्टाचार से कराएंगे मुक्त
Arvind Kejriwal
आप राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का वादा, गोवा को डर- भ्रष्टाचार से कराएंगे मुक्त
मुंबई में 'आई लव महादेव' पर मचा संग्राम, बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया को नोटिस
I Love Mahadev
मुंबई में 'आई लव महादेव' पर मचा संग्राम, बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया को नोटिस
लॉटरी लग गई! मैकेनिक-पेंटर ने जीत लिए 27 करोड़, दीवाली से पहले माता लक्ष्मी घर आ गईं
Lottery
लॉटरी लग गई! मैकेनिक-पेंटर ने जीत लिए 27 करोड़, दीवाली से पहले माता लक्ष्मी घर आ गईं
बीजेपी सांसद मुर्मू पर हुआ जानलेवा हमला, TMC पर लगे आरोपों पर CM ने झाड़ा पल्ला!
West Bengal
बीजेपी सांसद मुर्मू पर हुआ जानलेवा हमला, TMC पर लगे आरोपों पर CM ने झाड़ा पल्ला!
आज इन चार राज्यों में संभलकर जाइएगा, मौसम विभाग ने बजाई खतरे की घंटी; चेतावनी जारी
weather update
आज इन चार राज्यों में संभलकर जाइएगा, मौसम विभाग ने बजाई खतरे की घंटी; चेतावनी जारी
समंदर में उतरा कालों का काल 'आंद्रोत', नापाक गाजी का निकल जाएगा कचूमर
ins androth
समंदर में उतरा कालों का काल 'आंद्रोत', नापाक गाजी का निकल जाएगा कचूमर
एक मछली बांग्लादेश के लिए कितनी कीमती...क्या यूनुस की इकॉनमी की रीढ़ है फिश?
DNA
एक मछली बांग्लादेश के लिए कितनी कीमती...क्या यूनुस की इकॉनमी की रीढ़ है फिश?
पेंट की दुकान से करोड़पति... केरल बंपर लॉटरी में इस शख्स ने जीता 25 करोड़ का इनाम
Kerala
पेंट की दुकान से करोड़पति... केरल बंपर लॉटरी में इस शख्स ने जीता 25 करोड़ का इनाम