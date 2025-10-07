Ramayan GK: रामायण में जटायु किसके पुत्र थे, क्या आप जानते उनके माता-पिता नाम?

Ramayan Quiz in Hindi: अपने भारत की संस्कृति पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान रखती है. वहीं, देश में धर्मिक चीजों का काफी महत्व है. लोगों की धर्म और अपनी संस्कृति के प्रति काफी भावनाएं है और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में लोग भारत का सम्मान करते हैं. इसी कड़ी में आज के इस खबर में हम आपके लिए लेकर आए हैं रामायण से जुड़े सवाल और जवाब, जिसके बारे में हर किसी को पता होना. खासतौर पर उन युवाओं को जिन्होंने शायद टीवी पर रामायण नहीं देखी हो क्योंकि आज कल के बच्चों को अपने धर्म से जुड़ी चीजें जरूर पता होनी चाहिए.

1. सवाल- श्री राम के परम मित्र का क्या नाम था?

जवाब- सुग्रीव

2. सवाल- रामायण में जटायु किसका पुत्र था?

जवाब- अरूण

3. सवाल- राम और रावण का युद्ध कितने दिनों तक चला था?

जवाब- 10 दिनों तक (हालांकि, ये कई जगहों पर 8 दिन भी है)

4. सवाल- हनुमान जी ने सीता जी की खोज कहां की थी?

जवाब- लंका

5. सवाल- किसने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई थी?

जवाब- रावण

6. सवाल- सुग्रीव के भाई का नाम क्या था?

जवाब- बाली

7. सवाल- महर्षि वशिष्ठ की पत्नी का क्या नाम था?

जवाब- अरुंधति

8. सवाल- रावण के गुरु का नाम क्या था?

जवाब- शुक्राचार्य

9. सवाल- श्री राम जी ने लंका में किसका राज्यभिषेक किया था?

जवाब- विभीषण

10. सवाल- जटायु की माता का नाम क्या था?

जवाब- श्येनी

