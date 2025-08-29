Ramayana GK: हनुमान जी को इच्छा मृत्यु का वरदान किसने दिया था?

Ramayana General Knowledge Questions: दुनिया के सबसे प्राचीन महाकाव्यों में से एक रामायण को महर्षि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत भाषा में लिखा गया था. माना जाता है कि सबसे पहली रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा ही लिखी गई थी, जिसमें भगवान राम की जीवन गाथा वर्णित है. महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखे गई रामायण सात खंडों में विभाजित है, जिसमें लगभग 24,000 श्लोक हैं. रामायण के सात खंडों में बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड हैं. देश समेत दुनियाभर में रामायण की इतनी लोकप्रियता है कि अधिकांश प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे जुड़े सवाल पूछे जाते हैं. ऐसे में अगर आप भी किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आइए हम आपको रामायण से जुड़े 10 सवाल और उसके जवाब बताते हैं.

सवाल 1: जिस महर्षि ने श्रीराम के दु:खमय जीवन की भविष्यवाणी की थी, वे कौन थे?

जवाब: जिस महर्षि ने श्रीराम के दु:खमय जीवन की भविष्यवाणी की थी, वे ऋषि दुर्वासा थे.

सवाल 2: वह वानर कौन था, जो एक सरोवर के जल में अपनी परछाई देखकर उससे युद्ध करने के लिए कूदा और स्त्री बन गया?

जवाब: वह वानर जो एक सरोवर के जल में अपनी परछाई देखकर उससे युद्ध करने के लिए कूदा और स्त्री बन गया था, वह वानर सुग्रीव था.

सवाल 3: 'मातलि' नाम से किस देवता के सारथी को जाना जाता है?

जवाब: 'मातलि' नाम से इंद्र देव के सारथी को जाना जाता है.

सवाल 4: रामायण के अनुसार वह कौन-सा देश था, जो सुंदर अश्वों के लिए प्रसिद्ध था?

जवाब: रामायण के अनुसार, बाह्लीक देश सुंदर अश्वों के लिए प्रसिद्ध था.

सवाल 5: दुंदुभी नामक दैत्य का वध किसने किया था?

जवाब: दुंदुभी नामक दैत्य का वध बाली ने किया था.

सवाल 6: हनुमान को इच्छा मृत्यु का वरदान किसने दिया था?

जवाब: हनुमान जी को इच्छा मृत्यु का वरदान देवराज इंद्र ने दिया था.

सवाल 7: किस ऋषि ने श्रीराम को 'पंचवटी' में ठहरने की सलाह दी थी?

जवाब: श्री राम को 'पंचवटी' में ठहरने की सलाह अगस्त्य ऋषि ने दी थी.

सवाल 8: किस नदी के तट पर श्री राम ने जटायु का 'अंतिम संस्कार' किया था?

जवाब: भगवान राम ने गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार गोदावरी नदी के तट पर किया था.

सवाल 9: 'पंचवटी' किस नदी के तट पर स्थित थी?

जवाब: पंचवटी पवित्र गोदावरी नदी के तट पर स्थित थी.

सवाल 10: रावण द्वारा सीता के हरण से पूर्व लक्ष्मण ने किस राक्षसी के नाक और कान काट लिये थे?

जवाब: रावण द्वारा सीता के हरण से पूर्व, लक्ष्मण ने शूर्पणखा नाम की राक्षसी के नाक और कान काटे थे, जब उसने सीता को मारने की कोशिश की थी.

