Ramayana GK: हनुमान जी ने माता सीता को लंका में किस वृक्ष के नीचे बैठे हुए देखा था?

Ramayana General Knowledge Questions: भारत के सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक रामायण संस्कृत भाषा में महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित एक प्राचीन महाकाव्य है, जो भगवान श्री राम के जीवन गाथा को दर्शाता है. रामायण बुराई पर अच्छाई की जीत, मर्यादा, धर्म और कर्तव्य का पालन करने के साथ विपरीत परिस्थितियों में पवित्र जीवन जीने की शिक्षा देता है. रामायण में लगभग 24,000 श्लोक हैं, जो सात खंडों में विभाजित है. भारत के कई प्रतियोगी परीक्षा में रामायण से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं. ऐसे में आइए हम आपको रामायण से जुड़े 10 सवाल और उसके जवाब के बारे में बताते हैं.

सवाल 1: रामायण में कुल कितने अध्याय हैं?

जवाब: रामायण में कुल 7 अध्याय हैं.

सवाल 2: रामायण किस युग से संबंधित है?

जवाब: रामायण त्रेता युग से संबंधित है.

सवाल 3: महर्षि वाल्मीकि का बचपन का क्या नाम था?

जवाब: महर्षि वाल्मीकि का बचपन का नाम रत्नाकर था.

सवाल 4: समुद्र मंथन से प्राप्त श्वेत वर्ण के हाथी का क्या नाम था?

जवाब: समुद्र मंथन से प्राप्त श्वेत वर्ण के हाथी का नाम ऐरावत था.

सवाल 5: श्रीराम को लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी का रहस्य किस वैद्य ने बताया था?

जवाब: श्रीराम को लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी का रहस्य वैद्य सुषेण ने बताया था.

UPSC Question: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या था?

सवाल 6: अहिल्या के पति का क्या नाम था?

जवाब: अहिल्या के पति का नाम महर्षि गौतम था.

सवाल 7: राम भक्त हनुमान के पुत्र का क्या नाम था?

जवाब: राम भक्त हनुमान जी के पुत्र का नाम मकरध्वज था.

सवाल 8: लक्ष्मण को नागपाश से किसने मुक्त किया था?

जवाब: लक्ष्मण को मेघनाथ द्वारा छोड़े गए नागपाश से पक्षीराज गरुड़ ने मुक्त किया था.

सवाल 9: राम को वनवास देने की प्रेरणा कैकेयी को किससे मिली थी?

जवाब: राम को वनवास देने की प्रेरणा कैकेयी को उनकी दासी मंथरा से मिली थी.

सवाल 10: हनुमान जी ने माता सीता को किस वृक्ष के नीचे बैठे हुए देखा था?

जवाब: हनुमान जी ने माता सीता को लंका के अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ देखा था.

Reasoning Question: दिमाग घुमा देंगे रीजनिंग के सवाल, जीनिएस तो 5 सेकंड में दें जवाब