Ramayana GK: राम और लक्ष्मण को आश्रमों की रक्षा करने के लिए वन में कौन से ब्रह्मऋषि ले गए थे?

Ramayana Quiz: रामायण भारत के सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक है. शायद ही ऐसा कोई भारतीय हो, जिसने रामायण के बारे में न सुना हो. ऐसे में आइए हम आपको रामायण से जुड़े सवाल और उसके जवाब बताते हैं.
Ramayana General Knowledge Questions: रामायण भारत के सबसे पवित्र महाकाव्य ग्रंथों में से एक है, जिसमें भगवान श्री राम के जीवन गाथा को अलग-अलग खंडों के माध्यम से दर्शाया गया है. अधिकांश लोगों का मानना है कि सबसे पहली रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत भाषा में लिखी गई थी. इसके अलावा तुलसीदास द्वारा रचित रामचरित मानस को भी काफी लोकप्रिय है, जो रामायण का ही अवधि संस्करण है. रामायण सात खंडों में विभाजित है, जिसमें लगभग 24,000 श्लोक हैं. देश समेत दुनियाभर में रामायण की इतनी लोकप्रियता है कि अधिकांश प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे जुड़े सवाल पूछे जाते हैं. ऐसे में अगर आप भी किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आइए हम आपको रामायण से जुड़े 10 सवाल और उसके जवाब बताते हैं.
सवाल 1: मेघनाथ का दूसरा नाम क्या था?
जवाब: मेघनाथ का दूसरा नाम इंद्रजीत था.
सवाल 2: रावण के कितने पुत्र थे?
जवाब: वाल्मीकि रामायण के अनुसार, रावण के सात पुत्र- मेघनाद, अक्षयकुमार, अतिकाय, त्रिशरा, नरान्तक, देवान्तक और प्रहस्त थे
सवाल 3: मधुरापुरी नगरी की स्थापना किसने की थी?
जवाब: मधुरापुरी (मथुरा) की स्थापना मूल रूप से मधु दैत्य ने की थी, लेकिन बाद में श्रीराम के भाई शत्रुघ्न ने लवणासुर का वध करने के बाद इसका पुनर्निर्माण करके स्थापित किया.
सवाल 4: उस सरोवर का क्या नाम था, जो एक योजन लंबा और उतना ही चौड़ा था?
जवाब: उस सरोवर का नाम पंचाप्सर था.
सवाल 5: हनुमानजी की माता पूर्वजन्म में एक अप्सरा थी, अप्सरा रूप में वह किस नाम से जानी जाती थी?
जवाब: हनुमानजी की माता अंजनी अपने पूर्वजन्म में इंद्रदेव के दरबार की एक अप्सरा थी, जिनका नाम पुंजिकस्थला था.
Ramayana GK: हनुमान जी ने माता सीता को लंका में किस वृक्ष के नीचे बैठे हुए देखा था?
सवाल 6: रामायण कालीन सरयू नदी को वर्तमान में क्या कहते हैं?
जवाब: रामायण कालीन सरयू नदी को वर्तमान में भी सरयू या घाघरा नदी कहा जाता है.
सवाल 7: रावण के माता-पिता का क्या नाम था?
जवाब: रावण के पिता का नाम ऋषि विश्रवा था, जो महर्षि पुलस्त्य के पुत्र थे और उनकी मां का नाम कैकसा था, जो राक्षस कुल से थी.
सवाल 8: रावण के पुत्र मेघनाद ने हनुमान जी को अशोक वाटिका में किस अस्त्र से बंधक बनाया था?
जवाब: मेघनाद ने हनुमान जी को अशोक वाटिका में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके वश में किया था, लेकिन उन्हें बांधने के लिए उसने नागपाश का इस्तेमाल किया, जिससे वे अचेत हो गए और फिर उन्हें रावण के दरबार में ले जाया गया.
सवाल 9: समुद्र मंथन जिस पर्वत को मथानी बनाकर किया गया था, उसका क्या नाम था?
जवाब: समुद्र मंथन के लिए जिस पर्वत को मथानी के रूप में इस्तेमाल किया गया था, उसका नाम मंदार पर्वत या मंदराचल पर्वत था.
सवाल 10: राम और लक्ष्मण को आश्रमों की रक्षा करने के लिए वन में कौन से ब्रह्मऋषि ले गए थे?
जवाब: राम और लक्ष्मण को आश्रमों की रक्षा करने और यज्ञ में बाधा डालने वाले राक्षसों को समाप्त करने के लिए ब्रह्मऋषि विश्वामित्र वन में ले गए थे.
