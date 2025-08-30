Ramayana GK: श्रीराम के वन चले जाने पर भरत उनके वियोग में अयोध्या से दूर किस स्थान पर रह रहे थे?

Ramayana General Knowledge Questions: रामायण दुनिया के सबसे प्राचीन महाकाव्यों में से एक है. माना जाता है कि सबसे पहले रामायण को महर्षि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत भाषा में लिखा गया था. जिसमें भगवान राम की जीवन गाथा अलग-अलग खंडों के माध्यम से वर्णित है. देश समेत दुनियाभर में रामायण की इतनी लोकप्रियता है कि आज भी कई प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे जुड़े सवाल पूछे जाते हैं. ऐसे में अगर आप भी किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आइए हम आपको रामायण से जुड़े 10 सवाल और उसके जवाब बताते हैं.

सवाल 1: रावण के कितने पुत्र थे?

जवाब: वाल्मीकि रामायण के अनुसार, रावण के 7 पुत्र मेघनाद (इंद्रजीत), अक्षयकुमार, अतिकाय, त्रिशिरा, प्रहस्त, नरान्तक और देवांतक थे.

सवाल 2: रावण की कितनी पत्नियां थी?

जवाब: रावण की दो पत्नियां थी, मंदोदरी और धन्यमालिनी.

सवाल 3: रावण के पिता का क्या नाम था?

जवाब: रावण के पिता का नाम ऋषि विश्रवा था, जो महर्षि पुलस्त्य के पुत्र थे.

सवाल 4: रावण की मां का क्या नाम था?

जवाब: रावण की मां का नाम कैकसी था, जो राक्षस कुल से थी.

सवाल 5: रावण की कितनी बहन थी?

जवाब: रावण की दो बहने थी, जिनका नाम शूर्पणखा और कुंभिनी था.

सवाल 6: प्रभु श्री राम किस जाति के थे?

जवाब: प्रभु श्री राम क्षत्रिय जाति के थे.

सवाल 7: श्रीराम भगवान विष्णु के कौन से अवतार हैं?

जवाब: श्रीराम भगवान विष्णु के दशावतारों में से सातवें अवतार हैं.

सवाल 8: श्रीराम किसका अंशावतार थे?

जवाब: श्रीराम भगवान विष्णु के अंशावतार थे.

सवाल 9: लंका नगरी किस पर्वत पर स्थित थी?

जवाब: लंका नगरी, रामायण में वर्णित राक्षस राजा रावण की राजधानी, त्रिकुटाचल पर्वत पर स्थित थी.

सवाल 10: श्री राम के वन चले जाने पर भरत उनके वियोग में अयोध्या से दूर किस स्थान पर रह रहे थे?

जवाब: श्रीराम के वनगमन के बाद, उनके वियोग में भरत ने अयोध्या को छोड़कर नंदीग्राम में निवास किया और वहीं से राज्य का शासन चलाया.

