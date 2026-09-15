/सनातन संस्कृति और संस्कारों से नई पीढ़ी को जोड़ने की पहल: South Avenue में भव्य गणपति महोत्सव का आगाज़

गणपति महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर देश के कई वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों, राज्यसभा सांसदों, भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई. समारोह में केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर, केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम, केंद्रीय मंत्री एस.पी. सिंह बघेल, राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी, राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल, दर्जा प्राप्त मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लाल सिंह आर्या, विधायक गजेंद्र यादव तथा भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू सहित अनेक गणमान्य अतिथि शामिल हुए.