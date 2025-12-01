RMS CET Admit Card 2025 OUT: राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एडमिट कार्ड 2025 जारी, इस डायरेक्ट लिंक से अभी करें डाउनलोड

RMS CET Admit Card 2025 Released: राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल (RMS) ने आज, सोमवार, 01 दिसंबर, 2025 को कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (CET) 2025 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. ऐसे में जिन छात्रों ने कक्षा 6 और 9वीं में एडमिशन लेने के लिए इस परीक्षा के लिए आवेदन किया था और एडमिट कार्ड जारी होने का इंतजार रहे थे, वे अब आधिकारिक वेबसाइट nielit.gov.in या rashtriyamilitaryschools.edu.in पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. जिसमें परीक्षा केंद्र का नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र का पता, एग्जाम टाइमिंग, विषय और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध होगी. वहीं, प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स को रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा.

इस दिन होगी परीक्षा

आरएमएस द्वारा कक्षा 6 और 9वीं में प्रवेश पाने के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (CET) का आयोजन 07 दिसंबर, 2025 को किया जाएगा. ऐसे में परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा के दिन केंद्र पर प्रवेश पत्र लेना जाना न भूलें, क्योंकि बिना उसके आपको एग्जाम देने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

RMS CET एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट nielit.gov.in या rashtriyamilitaryschools.edu.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन अपना क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट करें दें.

फिर एडमिट कार्ड आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा.

एडमिट कार्ड को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें.

भविष्य के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लें.

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

आवेदन पोर्टल लिंक

एडमिट कार्ड डाउनलोड डायरेक्ट लिंक

