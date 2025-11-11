RBI Grade B Result 2025 OUT: आरबीआई ग्रेड बी फेज-1 परिणाम जारी, इस डायरेक्ट लिंक से चेक और डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

RBI Grade B Phase-1 Result 2025 OUT: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने आज यानी मंगलवार, 11 नवंबर, 2025 को आरबीआई ग्रेड बी फेज-1 2025 परीक्षा के परिणाम को अपने आधिकारिक वेबसाइट rbi.org.in पर जारी कर दिया है. ऐसे में जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे और रिजल्ट जारी होने का बेसब्री का इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार अब खत्म हो गया है. वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट चेक और स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. परिणाम चेक और डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा.

इस दिन हुई थी परीक्षा

आरबीआई ग्रेड बी फेज-1 परीक्षा का आयोजन 18 अक्टूबर, 2025 को किया गया था. अब परीक्षा के परिणाम पीडीएफ फॉर्म में जारी कर दिए गए है, जिसमें सफल उम्मीदवारों के रोल नंबर भी शामिल हैं. जो उम्मीदवार फेज-1 की परीक्षा में सफल हुए हैं, वे ही अब फेज-2 की परीक्षा में शामिल होने के योग्य होंगे, जिसका आयोजन 6 दिसंबर, 2025 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर होने वाला है.

ऐसे चेक करें रिजल्ट

आरबीआई ग्रेड बी फेज-1 रिजल्ट चेक और स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rbi.org.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद करियर टैब पर क्लिक करें.

इसके बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

फिर लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें.

आपका रिजल्ट स्क्रीन पर PDF फॉर्म में खुल जाएगा.

उसे चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें.

भविष्य के लिए रिजल्ट का प्रिंट आउट निकाल लें.

जानकारी के लिए बता दें, आरबीआई द्वारा इस भर्ती परीक्षा का आयोजन रिक्त 120 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए की जा रही है. आरबीआई ग्रेड बी प्रीलिम्स परीक्षा 2025 में सफल उम्मीदवारों के लिए जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर आरबीआई ग्रेड बी मेंस परीक्षा 2025 का एडमिट जारी किया जाएगा.

