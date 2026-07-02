/RBI में बिना लिखित परीक्षा नौकरी का मौका! हर महीने ₹4.10 लाख तक मिलेगी सैलरी, जानें कौन कर सकता है आवेदन

अगर आपने सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है और लंबे समय से सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए शानदार अवसर है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने कंसल्टेंट साइट इंजीनियर के पदों पर भर्ती निकाली है. इस भर्ती की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा नहीं देनी होगी. चयन केवल अनुभव, दस्तावेजों की जांच और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा. इच्छुक उम्मीदवार 20 जुलाई 2026 शाम 6 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
RBI की इस भर्ती के तहत कुल 8 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. इनमें सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर दोनों के लिए अवसर हैं. यह भर्ती फुल-टाइम कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर होगी. शुरुआत में नियुक्ति 3 साल के लिए की जाएगी, जिसे आवश्यकता पड़ने पर 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है.
कौन कर सकता है आवेदन?
इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक या समकक्ष डिग्री होना अनिवार्य है. इसके अलावा निर्माण कार्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कम से कम 15 साल का अनुभव भी जरूरी है. कुछ पदों के लिए सरकारी विभाग या सरकारी संस्थानों में कार्य करने का अनुभव भी मांगा गया है.
इस भर्ती के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 40 वर्ष और अधिकतम आयु 65 वर्ष निर्धारित की गई है. ऐसे अनुभवी इंजीनियर, जो लंबे समय से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं.
चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति देश के विभिन्न शहरों में की जाएगी. सिविल इंजीनियर पदों के लिए रायपुर, चंडीगढ़, जम्मू, लखनऊ और मुंबई जैसी लोकेशन तय की गई हैं. वहीं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के पदों के लिए मुख्य रूप से मुंबई में पोस्टिंग दी जाएगी. आवेदन के दौरान उम्मीदवार अपनी पसंदीदा लोकेशन भी चुन सकते हैं.
इस भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को आकर्षक वेतन मिलेगा. लेवल-2 पदों के लिए करीब ₹2.40 लाख से ₹3.40 लाख प्रति माह, जबकि लेवल-3 पदों के लिए ₹3.10 लाख से ₹4.10 लाख प्रति माह तक सैलरी दी जाएगी. इसके अलावा RBI के नियमों के अनुसार अन्य भत्ते और सुविधाएं भी मिलेंगी.
इस भर्ती में कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी. सबसे पहले उम्मीदवारों के आवेदन और अनुभव का मूल्यांकन किया जाएगा. इसके बाद योग्य अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू होगा. इंटरव्यू में प्रदर्शन के आधार पर अंतिम मेरिट तैयार की जाएगी.
सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को ₹600 आवेदन शुल्क देना होगा. वहीं एससी, एसटी और PwBD श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क ₹100 निर्धारित किया गया है.
उम्मीदवार सबसे पहले RBI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और भर्ती का नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ें. इसके बाद ऑनलाइन आवेदन लिंक पर क्लिक करें, सभी जरूरी जानकारी भरें, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन शुल्क जमा करें. अंत में फॉर्म सबमिट कर उसका प्रिंटआउट भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें.