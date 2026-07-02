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RBI में बिना लिखित परीक्षा नौकरी का मौका! हर महीने ₹4.10 लाख तक मिलेगी सैलरी, जानें कौन कर सकता है आवेदन

RBI Recruitment 2026: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कंसल्टेंट साइट इंजीनियर के 8 पदों पर भर्ती निकाली है. बिना लिखित परीक्षा चयन होगा और सैलरी ₹4.10 लाख प्रति माह तक मिलेगी. जानें योग्यता, उम्र सीमा, आवेदन शुल्क और पूरी प्रक्रिया.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jul 02, 2026, 06:48 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 06:48 AM IST
RBI में बिना लिखित परीक्षा नौकरी का मौका! हर महीने ₹4.10 लाख तक मिलेगी सैलरी, जानें कौन कर सकता है आवेदन
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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