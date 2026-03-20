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राजस्थान बोर्ड 10वीं के छात्रों को करना होगा इंतजार! 20 मार्च को नहीं आएगा रिजल्ट; बोर्ड ने बदला अपना प्लान

rbse 10th result 2026: राजस्थान बोर्ड ने 10वीं के परिणाम की तारीख 20 मार्च को आगे बढ़ा दिया है और अब नई तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी. 10 लाख छात्रों का मूल्यांकन कार्य पूरा हो चुका है और बोर्ड अब परिणाम जारी करने के अंतिम चरण में है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Mar 20, 2026, 08:27 AM IST
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राजस्थान बोर्ड 10वीं के छात्रों को करना होगा इंतजार! 20 मार्च को नहीं आएगा रिजल्ट; बोर्ड ने बदला अपना प्लान

rbse 10th result 2026: राजस्थान बोर्ड के 10वीं के छात्रों के लिए एक नई अपडेट सामने आई है. पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि रिजल्ट 20 मार्च 2026 को जारी हो सकता है. लेकिन अब साफ हो गया है कि इस तारीख को रिजल्ट घोषित नहीं किया जाएगा. बोर्ड ने रिजल्ट की तारीख को आगे बढ़ा दिया है. नई तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी. अभी तक बोर्ड की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. ऐसे में छात्रों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा.

इस साल राज्यभर में करीब 10 लाख छात्रों ने 10वीं की परीक्षा दी थी. सभी छात्र अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. परीक्षा 12 फरवरी से 28 फरवरी के बीच आयोजित की गई थी. परीक्षा खत्म होने के बाद कॉपियों की जांच का काम तेजी से शुरू कर दिया गया था. अब बताया जा रहा है कि मूल्यांकन का काम लगभग पूरा हो चुका है. करीब 35 हजार शिक्षकों को इस काम में लगाया गया था.

अंतिम चरण में है रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया 

बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है. जैसे ही सारी तैयारियां पूरी हो जाएंगी, रिजल्ट की नई तारीख घोषित कर दी जाएगी. रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र इसे ऑनलाइन आसानी से देख सकेंगे. इसके लिए उन्हें आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. वहां अपना रोल नंबर डालकर वे अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे.

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रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने होंगे. सबसे पहले बोर्ड की वेबसाइट खोलनी होगी, इसके बाद 10वीं रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करना होगा, फिर रोल नंबर और जरूरी जानकारी भरनी होगी, सबमिट करते ही रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा. छात्र चाहें तो इसे डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं.

जल्द ही आएगा नया अपडेट

छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अपना रोल नंबर पहले से तैयार रखें. ताकि रिजल्ट जारी होते ही बिना किसी परेशानी के तुरंत चेक कर सकें. फिलहाल सभी की नजरें नई तारीख पर टिकी हुई हैं. जैसे ही बोर्ड की ओर से कोई अपडेट आएगा, छात्रों को जानकारी दे दी जाएगी. तब तक धैर्य बनाए रखना जरूरी है.

ये भी पढे़ं: CTET 2026 रिजल्ट पर आया सबसे बड़ा अपडेट! क्या 20 मार्च को खत्म होगा लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार? जानें पूरी सच्चाई

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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