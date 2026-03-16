RBSE 10th Result 2026: राजस्थान बोर्ड कब तक जारी करेगा कक्षा 10वीं का रिजल्ट?

Rajasthan Board 10th Result 2026: इस साल राजस्थान बोर्ड की 10वीं परीक्षाओं में 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने भाग लिया है. परीक्षाएं संपन्न हो चुकी हैं और राजस्थान बोर्ड की 10वीं परीक्षा में शामिल होने वाले सभी स्टूडेंट्स को अब रिजल्ट की घोषणा का इंतजार है. इसकी जानकारी बोर्ड को भी है और ये ही कारण है कि 10वीं के सभी छात्रों को एक गुड न्यूज सुनाते हुए राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (RBSE) ने 10वीं के रिजल्ट को लेकर संकेत दिया है.

अपने सोशल मीडिया अकाउंट से राजस्थान बोर्ड ने रिजल्ट को लेकर जानकारी साझा की है. अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर एक ट्वीट के जरिए ‘RBSE Class 10th Result 2026’ के लिए रोल नंबर तैयार रखने के लिए सलाह दी गई है. बोर्ड के सचिव गजेंद्र सिंह राठौर ने भी रिजल्ट संबंधित घोषणा की है.

RBSE 10th Result 2026 कब तक आएगा राजस्थान बोर्ड का 10वीं रिजल्ट?

राजस्थान बोर्ड 10वीं की परीक्षाओं में भाग लेने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर है. राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के X पर पोस्ट के अनुसार जल्द रिजल्ट आ सकता है. 20 मार्च के आस-पास 10वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिया जाएगा. बहुत जल्द 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा.

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RBSE Class 10 Result 2026: कैसे और कहां से चेक कर सकेंगे रिजल्ट?

राजस्थान बोर्ड की ओर से कक्षा 10वीं की परीक्षा का रिजल्ट जारी करने के बाद परिणाम को ऑनलाइन माध्यम से चेक कर सकते हैं. आरबीएसई बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in या rajresults.nic.in पर जाकर 10वीं के रिजल्ट चेक कर पाएंगे. रिजल्ट को देखने के लिए 10वीं के स्टूडेंट्स को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर एंटर करना होगा. जन्मतिथि को एंटर करने के बाद स्टूडेंट्स को स्क्रीन पर 10वीं का रिजल्ट शो हो जाएगा.

रिजल्ट चेक करने के लिए कहां से देखें रोल नंबर?

राजस्थान बोर्ड परीक्षा के लिए रोल नंबर अलग से मिलता है जो स्कूल के रोल नंबर से अलग होता है. रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करने के लिए बोर्ड द्वारा दिए गए एडमिट कार्ड को चेक कर सकते हैं. यहां से रोल नंबर देख सकते हैं और इस रोल नंबर के जरिए ही रिजल्ट चेक कर सकेंगे.

फरवरी में हो गई थी राजस्थान बोर्ड 10वीं परीक्षाएं

राजस्थान बोर्ड की ओर से 12 फरवरी से 28 फरवरी 2026 तक कक्षा 10वीं के लिए बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई थी. राज्य के विभिन्न परीक्षा सेंटर पर 10वीं बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया गया था. एग्जाम में कम से कम 33 प्रतिशत अंक लाने वाले स्टूडेंट को पास माना जाएगा. थ्योरी और प्रैक्टिकल, दोनों में 33-33 प्रतिशत आना जरूरी है जिसके बाद ही स्टूडेंट को पास माना जाएगा.

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