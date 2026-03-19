आरबीएसई 10वीं रिजल्ट पर आई सबसे बड़ी खबर; रोल नंबर निकाल कर रखें तैयार, कभी भी बज सकती है घंटी

rbse 10th result 2026: राजस्थान बोर्ड के 10वीं के छात्रों का इंतजार अब खत्म होने के करीब है. बोर्ड जल्द ही रिजल्ट की तारीख और समय का ऐलान कर सकता है. खबर है कि नतीजे कभी भी जारी किए जा सकते हैं. पहले जानकारी मिली थी कि 20 मार्च को रिजल्ट आ सकता है. हालांकि बोर्ड की तरफ से अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. इसलिए छात्र और अभिभावक दोनों ही लगातार अपडेट का इंतजार कर रहे हैं.

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र उसे ऑनलाइन आसानी से देख सकेंगे. इसके लिए उन्हें बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. वहां रोल नंबर और जन्मतिथि डालकर अपना परिणाम देखा जा सकेगा. दो वेबसाइटों पर रिजल्ट उपलब्ध रहेगा. इसलिए छात्रों को सलाह दी जा रही है कि वे अपना रोल नंबर पहले से तैयार रखें ताकि रिजल्ट आते ही तुरंत देख सकें.

अगर परीक्षा की बात करें तो इस साल 10वीं की परीक्षाएं 12 फरवरी से 29 फरवरी के बीच हुई थीं. इस परीक्षा में करीब 10 लाख 68 हजार छात्रों ने हिस्सा लिया था. राज्यभर में 6170 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे. परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हुई थी. अब सभी छात्र अपने मेहनत के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं.

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रिजल्ट देखने का तरीका भी काफी आसान है. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट खोलनी होगी. फिर 10वीं रिजल्ट वाले लिंक पर क्लिक करना होगा. इसके बाद रोल नंबर और जन्मतिथि भरनी होगी. जैसे ही जानकारी सही भरी जाएगी, रिजल्ट स्क्रीन पर दिख जाएगा. छात्र इसे डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं. बाद में यही अस्थायी मार्कशीट काम आएगी.

मार्कशीट में कई जरूरी जानकारी दी जाएगी. इसमें छात्र का नाम, माता-पिता का नाम, रोल नंबर और जन्मतिथि शामिल होगी. इसके साथ ही हर विषय के अंक, कुल अंक और पास या फेल का स्टेटस भी लिखा होगा. स्कूल का नाम और कोड भी इसमें रहेगा. इसलिए रिजल्ट देखने के बाद सभी जानकारी को ध्यान से जांचना जरूरी है. अगर कोई गलती दिखे तो तुरंत स्कूल से संपर्क करना चाहिए.

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