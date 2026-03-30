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Hindi Newsशिक्षाRBSE 12th Result 2026: क्या 31 मार्च है वो दिन? राजस्थान बोर्ड के 9 लाख छात्र तैयार; जानें कब और कैसे चेक करें अपना रिजल्ट

RBSE 12th Result 2026: क्या 31 मार्च है वो दिन? राजस्थान बोर्ड के 9 लाख छात्र तैयार; जानें कब और कैसे चेक करें अपना रिजल्ट

RBSE 12th Result 2026: राजस्थान बोर्ड 12वीं के 9 लाख से अधिक छात्रों का रिजल्ट 31 मार्च 2026 तक जारी होने की संभावना है. छात्र आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर रोल नंबर के जरिए अपना परिणाम देख सकेंगे.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Mar 30, 2026, 12:02 PM IST
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RBSE 12th Result 2026: क्या 31 मार्च है वो दिन? राजस्थान बोर्ड के 9 लाख छात्र तैयार; जानें कब और कैसे चेक करें अपना रिजल्ट

RBSE 12th Result 2026: राजस्थान के 12वीं के छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. करीब 9 लाख से ज्यादा विद्यार्थी अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं. अब ये इंतजार बहुत जल्द खत्म हो सकता है. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के संकेतों के मुताबिक 31 मार्च को साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों स्ट्रीम के नतीजे जारी किए जा सकते हैं. हालांकि बोर्ड ने अभी आधिकारिक तारीख और समय की पुष्टि नहीं की है.

इस बार का रिजल्ट खास माना जा रहा है. आमतौर पर राजस्थान बोर्ड मई या जून में नतीजे जारी करता है. लेकिन इस बार कॉपियों की जांच का काम रिकॉर्ड समय में पूरा कर लिया गया है. अगर 31 मार्च को रिजल्ट आता है, तो यह इतिहास बन जाएगा. इससे पहले भी बोर्ड ने 24 मार्च को 10वीं का रिजल्ट जारी कर सभी को चौंका दिया था.

तीनों स्ट्रीम के रिजल्ट हो सकते हैं एक साथ जारी

बोर्ड इस साल भी तीनों स्ट्रीम का रिजल्ट एक साथ जारी कर सकता है. नतीजों की घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए की जाएगी. राजस्थान बोर्ड टॉपर्स की आधिकारिक लिस्ट जारी नहीं करता है. लेकिन मेरिट में आने वाले छात्रों और जिलों के प्रदर्शन की जानकारी जरूर साझा की जाती है. इससे छात्रों को अपने प्रदर्शन का अंदाजा मिल जाता है.

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क्या है पासिंग मार्क्स?

पास होने के लिए छात्रों को हर विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक लाने जरूरी हैं. इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के नंबर शामिल होते हैं. अगर कोई छात्र एक या दो विषय में पास नहीं हो पाता है, तो उसे कम्पार्टमेंट परीक्षा देने का मौका मिलेगा. इससे छात्र अपना साल खराब होने से बचा सकते हैं.

रिजल्ट कैसे करें चेक?

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं. होमपेज पर रिजल्ट लिंक पर क्लिक करना होगा. इसके बाद अपनी स्ट्रीम चुनकर रोल नंबर डालना होगा. स्क्रीन पर मार्कशीट दिखाई देगी, जिसे डाउनलोड कर सकते हैं. रिजल्ट के समय वेबसाइट स्लो हो सकती है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है. छात्र SMS के जरिए भी अपना परिणाम देख सकते हैं. ऑनलाइन मार्कशीट को संभालकर रखें, क्योंकि असली मार्कशीट कुछ दिनों बाद स्कूल से मिलेगी.

ये भी पढ़ें- BSEB 10th Board Result 2026: बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट कब होगा @biharboardonline.bihar.gov.in पर घोषित?

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harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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