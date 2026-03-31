RBSE 12th Result 2026: राजस्थान बोर्ड का रिजल्ट आज 10 बजे होगा जारी, इस लिंक से तुरंत करें चेक

RBSE 12th Result 2026: राजस्थान बोर्ड 12वीं के छात्रों का इंतजार अब खत्म होने वाला है. आज यानी 31 मार्च को रिजल्ट जारी किया जाएगा. लाखों छात्र इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के मुताबिक, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर सुबह 10 बजे अजमेर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नतीजों की घोषणा करेंगे. इस साल 8 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दी थी. रिजल्ट जारी होते ही आधिकारिक वेबसाइट पर मार्कशीट देखने का लिंक एक्टिव हो जाएगा.

रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने होंगे. सबसे पहले बोर्ड की वेबसाइट पर जाएं. वहां RBSE Class 12th Result 2026 लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद एक नया पेज खुलेगा. यहां अपना रोल नंबर डालें. फिर सबमिट बटन दबाएं. कुछ ही सेकंड में आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा. इसे डाउनलोड करें और प्रिंट निकालकर अपने पास जरूर रखें. रिजल्ट वाले दिन वेबसाइट स्लो हो सकती है, इसलिए पहले से रोल नंबर तैयार रखें.

वेबसाइट ना काम करें तो लगाएं ये जुगाड़

अगर वेबसाइट काम नहीं कर रही है, तो छात्र डिजिलॉकर का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए डिजिलॉकर ऐप या वेबसाइट खोलें. वहां Class 12 Marksheet के ऑप्शन पर जाएं. फिर राजस्थान बोर्ड का चयन करें. इसके बाद मोबाइल नंबर या आधार से लॉगिन करें. कुछ ही समय में आपकी डिजिटल मार्कशीट स्क्रीन पर आ जाएगी. इसे आप आसानी से सेव कर सकते हैं. यह तरीका तेज और भरोसेमंद माना जाता है.

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बिना इंटरनेट के करें रिजल्ट चेक

जिन छात्रों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वे SMS के जरिए भी रिजल्ट देख सकते हैं. इसके लिए मोबाइल के मैसेज बॉक्स में तय फॉर्मेट में रोल नंबर लिखकर बोर्ड के नंबर पर भेजना होता है. कुछ ही मिनटों में आपके विषयवार अंक मैसेज के रूप में मिल जाएंगे. ये सुविधा खासकर ग्रामीण इलाकों के छात्रों के लिए बहुत मददगार होती है.

बोर्ड के नियम के मुताबिक पास होने के लिए हर विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक जरूरी हैं. अगर कोई छात्र अपने नंबर से संतुष्ट नहीं है, तो वह रीइवैल्यूएशन के लिए आवेदन कर सकता है. इसके लिए तय समय में फॉर्म भरना होगा. आमतौर पर इसके नतीजे जून तक जारी होते हैं. ध्यान रखें कि ऑनलाइन मार्कशीट अस्थायी होती है. असली मार्कशीट कुछ दिनों बाद स्कूल से मिलेगी. उसे लेते समय सभी जानकारी जरूर जांच लें, ताकि आगे कोई परेशानी न हो.

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