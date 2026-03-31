RBSE 12th Result 2026 OUT: राजस्थान 12वीं का रिजल्ट जारी, टॉपर्स को मिलेंगे शानदार इनाम; जानें आवेदन का पूरा तरीका

RBSE 12th Result 2026 OUT: राजस्थान बोर्ड 12वीं का रिजल्ट आज 31 मार्च 2026 को जारी हो गया है. शिक्षा मंत्री दिलावर सिंह और बोर्ड सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ ने सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में नतीजे जारी कर दिए हैं. रिजल्ट घोषित हो गया है, आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं. इसके साथ ही टॉपर्स के नाम भी सामने आएंगे. जिनको सरकार इनाम देती है. इनाम पाने के लिए आवेदन बोर्ड की वेबसाइट पर करना होता है.

हर साल की तरह इस बार भी 12वीं के टॉपर्स को सम्मानित किया जाएगा. हालांकि इस बार इनाम की राशि में थोड़ा बदलाव किया गया है. पहले टॉप करने वाले छात्रों को 1 लाख रुपये मिलते थे. अब इसे घटाकर 75 हजार रुपये कर दिया गया है. इसके अलावा मेधावी छात्रों को लैपटॉप या टैबलेट और सम्मान पत्र भी दिया जा सकता है. यह इनाम छात्रों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है.

टॉपर्स के लिए सरकारी योजना

टॉपर्स के लिए कई सरकारी योजनाएं भी चलती हैं. आर्थिक पिछड़ा वर्ग यानी EBC योजना के तहत ऐसे छात्र जिनके परिवार की आय 8 लाख रुपये से कम है, वे आवेदन कर सकते हैं. अगर वे मेरिट में आते हैं, तो उन्हें 15 हजार रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है. इसके लिए राजस्थान SSO पोर्टल पर आवेदन करना होता है. यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन मेधावी छात्रों के लिए मददगार है.

Add Zee News as a Preferred Source

लड़कियों के लिए भी खास योजना

लड़कियों के लिए भी खास योजनाएं मौजूद हैं. एकल पुत्री या द्विपुत्री योजना के तहत 12वीं में मेरिट में आने वाली बेटियों को 51 हजार रुपये नकद दिए जाते हैं. वहीं, 75 प्रतिशत या उससे ज्यादा अंक लाने वाली छात्राओं को गार्गी पुरस्कार के तहत 5 हजार रुपये मिलते हैं. पहले टॉप करने वाली लड़कियों को स्कूटी भी दी जाती थी, लेकिन अब यह सुविधा बंद कर दी गई है. अब केवल नकद इनाम ही दिया जाता है.

राजस्थान बोर्ड ने एक नया रिकॉर्ड

इस साल राजस्थान बोर्ड ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है. पहली बार 12वीं का रिजल्ट मार्च महीने में ही जारी किया जा रहा है. इससे पहले रिजल्ट मई में आते थे. इस बार परीक्षाएं 12 फरवरी से 11 मार्च के बीच हुई थीं. वहीं 10वीं का रिजल्ट 23 मार्च को पहले ही जारी हो चुका है. अब 12वीं के छात्र भी अपना रिजल्ट देख सकेंगे और आगे की पढ़ाई की तैयारी कर पाएंगे.

ये भी पढ़ें- BSEB 10th Board Result 2026: बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट कब होगा @biharboardonline.bihar.gov.in पर घोषित?