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RBSE 12th Topper List 2026: राजस्थान की बेटियों ने किया कमाल! साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स में 99% से ये 9 छात्राएं टॉपर

RBSE 12th Topper List 2026: पूरे राजस्थान में एक दो लड़कियों ने 12वीं बोर्ड परीक्षा में टॉप रैंक हासिल की है. इस साल राजस्थान 12वीं बोर्ड रिजल्ट 2026 साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स में कौन-कौन टॉपर रहे हैं, आइए जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Mar 31, 2026, 11:27 AM IST
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RBSE Rajasthan Board 12th Result 2026 toppers list
RBSE Rajasthan Board 12th Result 2026 toppers list

RBSE 12th Topper List 2026: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) ने 31 मार्च 2026 को 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणामों की घोषणा कर दी है. इस साल कुल पासिंग प्रतिशत 96.23 प्रतिशत रहा है. इस बार परीक्षा में शामिल होने के लिए 9 लाख से ज्यादा छात्र शामिल हुए थे. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने राजस्थान बोर्ड 12वीं रिजल्ट की घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए की है. परिणामों की घोषणा के कुछ ही देर में टॉपर्स का नाम भी सामने आ चुका है. राजस्थान बोर्ड 12वीं में इस साल दो स्ट्रीम के टॉपर रहे हैं. एक ही प्रतिशत अंक लाकर दो लड़कियां टॉपर बनी हैं. 

पूरे राजस्थान में दो बिटिया ने किया टॉप

राजस्थान बोर्ड 12वीं में नव्या कुमारी मीणा ने 99.62 फीसदी अंक के साथ टॉप किया है. नव्या के अलावा नरपत और नैन्सी ने भी 99.62 फीसदी अंक हासिल किए हैं. तीनों आर्ट्स की छात्राओं ने 99.62 प्रतिशत अंक के साथ संयुक्त रूप से पहली रैंक हासिल की है. 

साइंस में 99.8% से छात्रा टॉपर

राजस्थान बोर्ड 12वीं साइंस स्ट्रीम के टॉपर स्टूडेंट की बात करें तो 99.8 प्रतिशत अंक के साथ दीपिका ने टॉप रैंक हासिल की है. दीपिका के अलावा सोनू मेहरा, दिव्या, निकिता और ऋषिता ने भी 99.8 प्रतिशत के साथ साइंस में टॉप किया है. कुल मिलाकर 5 स्टूडेंट्स ने  99.8 प्रतिशत अंक के साथ साइंस में टॉप किया है.

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कॉमर्स में वर्षा रानी ने किया टॉप

बात करें कॉमर्स स्ट्रीम में टॉप करने वाले स्टूडेंट की तो इस स्ट्रीम में सिर्फ एक छात्रा ने पूरे राजस्थान में टॉप रैंक हासिल की है. वर्षा रानी ने 99.20% अंक के साथ टॉप किया है. 

कैसे चेक कर सकेंगे मार्कशीट?

  1. सबसे पहले राजस्थान बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाएं.

  2. होमपेज पर रिजल्ट चेक करने का लिंक शो होगा, उस पर क्लिक करें.

  3. रोल नंबर दर्ज करने के बाद छात्र अपना परिणाम चेक कर सकेंगे.

  4. सब्जेक्ट वाइज अंक देखने के साथ-साथ मार्कशीट भी वहां से डाउनलोड कर सकेंगे.

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा 31 मार्च, 2026 को सुबह 10 बजे की. विज्ञान, कला और वाणिज्य स्ट्रीम के परिणाम को आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं. आरबीएसई ने 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का ओयजन 12 फरवरी से 11 मार्च के बीच किया था.

पिछले साल कौन-कौन रहे टॉपर्स?

पिछले साल 2025 राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं के टॉपर्स आर्ट्स में अनुप्रिया, प्रियंका, उर्मिला और प्रगति नामक चार छात्रा रहीं जिन्होंने 99.60 प्रतिशत अंक हासिल किए थे. कॉमर्स में 99.20% अंक के साथ कंगना ने टॉप किया था. साइंस स्ट्रीम में 99.80% के साथ प्रीति ने टॉप किया था.

ये भी पढ़ें- Rajasthan Board 12th Result 2026 OUT: जारी हो गया 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट, ऐसे चेक करें साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के छात्र परिणाम

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

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