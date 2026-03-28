RBSE 12th Result 2026 Updates: 30 या 31 मार्च, राजस्थान बोर्ड 12वीं रिजल्ट कब हो सकता है जारी? यहां पूरी डिटेल्स

RBSE Rajasthan Board 12th Result 2026 Updates: हाल ही में राजस्थान बोर्ड 10वीं परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया. 12वीं के छात्रों को भी अपने परिणाम घोषित होने का इंतजार है. 30 मार्च या 31 मार्च, कब राजस्थान बोर्ड 12वीं के परिणाम घोषित करेगा? इंटर रिजल्ट का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए खुशखबरी है कि जल्द 12वीं परीक्षा के परिणामों की घोषणा होने वाली है. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने RBSE 12वीं बोर्ड रिजल्ट की डेट की पुष्टि की है. 31 मार्च 2026 रो राजस्थान बोर्ड इंटर रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी. राज्य के शिक्षा मंत्री और बोर्ड के अधिकारियों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 31 मार्च, मंगलवार को की जाएगी. इस दौरान आरबीएसई कक्षा 12वीं रिजल्ट का भी ऐलान किया जाएगा. इस दौरान 12वीं के टॉपर्स के नाम भी घोषित की जाएंगे.

राजस्थान के कैबिनेट शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा आरबीएसई 12वीं के परिणाम घोषित करने के बाद बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे. परीक्षा में शामिल होने वाले सभी 12वीं के छात्र परिणामों को ऑनलाइन तरीका अपनाकर चेक कर सकेंगे. रिजल्ट को देखने के लिए एसएमएस और DIGILOCKER जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएगी.

आरबीएसई 12वीं रिजल्ट कैसे चेक करें?

सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाएं. Add Zee News as a Preferred Source होमपेज पर 'RBSE 12th Result 2026' लिंक शो होगा उस पर क्लिक करें. इसके बाद अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स दर्ज करें. सब्मिट करने के बाद स्क्रीन पर राजस्थान बोर्ड 12वीं रिजल्ट शो होगा. यहां सब्जेक्ट वाइज अंक और परसेटेंज देख सकेंगे.

SMS से कैसे चेक कर सकेंगे राजस्थान बोर्ड 12वीं रिजल्ट?

12वीं रिजल्ट की घोषणा के बाद स्टूडेंट्स एसएमएस के जरिए परिणाम चेक कर सकेंगे. इसके लिए निम्न प्रोसेस को अपनाना होगा. सबसे पहले अपने फोन के मैसेज ऐप में जाएं और उसे ओपन करें. इसके बाद मैसेज बॉक्स में RJ12A (स्पेस) और फिर अपना रोल नंबर दर्ज करें. इसके बाद 56263 या 5676750 नंबर पर मैसेज भेज दें. स्क्रीन पर राजस्थान बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 शो हो जाएगा. यहां से अपने अंक और प्रतिशत चेक कर सकेंगे.

DigiLocker से कैसे डाउनलोड करें 12वीं की मार्कशीट?

राजस्थान बोर्ड 12वीं रिजल्ट की घोषणा के बाद DigiLocker से परिणाम देखने के अलावा डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए अपने फोन में डिजिलॉकर ऐप डाउनलोड करें या चाहें तो results.digilocker.gov.in वेबसाइट पर भी जा सकते हैं. यहां लॉगिन करने के बाद स्टूडेंट को 'Issued Documents' सेक्शन में जाना होगा. यहां राजस्थान बोर्ड सर्च करें और फिर वहां 12वीं रिजल्ट का नोटिफिकेशन देखें और उस पर क्लिक करें. अपना रोल नंबर और स्कूल कोड दर्ज करने के बाद रिजल्ट देख सकते हैं. नीचे की ओर 12वीं की मार्कशीट डाउनलोड करने का भी ऑप्शन मिल सकेगा.

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