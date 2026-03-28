Advertisement
trendingNow13156465
Hindi Newsशिक्षाRBSE 12th Result 2026 Updates: 30 या 31 मार्च, राजस्थान बोर्ड 12वीं रिजल्ट कब हो सकता है जारी? यहां पूरी डिटेल्स

RBSE 12th Result 2026 Updates: 30 या 31 मार्च, राजस्थान बोर्ड 12वीं रिजल्ट कब हो सकता है जारी? यहां पूरी डिटेल्स

RBSE 12th Result 2026 Updates: राजस्थान बोर्ड ने 10वीं परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा 24 मार्च 2026 को कर दी थी. इसके बाद से 12वीं परीक्षा के छात्रों को भी रिजल्ट के घोषणा होने का इंतजार है. आखिर कब तक राजस्थान बोर्ड 12वीं रिजल्ट को जारी करेगा? आइए इससे संबंधित अपडेट के बारे में जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Mar 28, 2026, 11:11 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

RBSE 12th results to be released soon
RBSE 12th results to be released soon

RBSE Rajasthan Board 12th Result 2026 Updates: हाल ही में राजस्थान बोर्ड 10वीं परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया. 12वीं के छात्रों को भी अपने परिणाम घोषित होने का इंतजार है. 30 मार्च या 31 मार्च, कब राजस्थान बोर्ड 12वीं के परिणाम घोषित करेगा? इंटर रिजल्ट का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए खुशखबरी है कि जल्द 12वीं परीक्षा के परिणामों की घोषणा होने वाली है. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने RBSE 12वीं बोर्ड रिजल्ट की डेट की पुष्टि की है. 31 मार्च 2026 रो राजस्थान बोर्ड इंटर रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी. राज्य के शिक्षा मंत्री और बोर्ड के अधिकारियों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 31 मार्च, मंगलवार को की जाएगी. इस दौरान आरबीएसई कक्षा 12वीं रिजल्ट का भी ऐलान किया जाएगा. इस दौरान 12वीं के टॉपर्स के नाम भी घोषित की जाएंगे. 

राजस्थान के कैबिनेट शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा आरबीएसई 12वीं के परिणाम घोषित करने के बाद बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे. परीक्षा में शामिल होने वाले सभी 12वीं के छात्र परिणामों को ऑनलाइन तरीका अपनाकर चेक कर सकेंगे. रिजल्ट को देखने के लिए एसएमएस और DIGILOCKER जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएगी. 

आरबीएसई 12वीं रिजल्ट कैसे चेक करें?

  1. सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाएं.

    Add Zee News as a Preferred Source

  2. होमपेज पर 'RBSE 12th Result 2026' लिंक शो होगा उस पर क्लिक करें.

  3. इसके बाद अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स दर्ज करें.

  4. सब्मिट करने के बाद स्क्रीन पर राजस्थान बोर्ड 12वीं रिजल्ट शो होगा.

  5. यहां सब्जेक्ट वाइज अंक और परसेटेंज देख सकेंगे.

SMS से कैसे चेक कर सकेंगे राजस्थान बोर्ड 12वीं रिजल्ट?

  1. 12वीं रिजल्ट की घोषणा के बाद स्टूडेंट्स एसएमएस के जरिए परिणाम चेक कर सकेंगे. इसके लिए निम्न प्रोसेस को अपनाना होगा.

  2. सबसे पहले अपने फोन के मैसेज ऐप में जाएं और उसे ओपन करें.

  3. इसके बाद मैसेज बॉक्स में RJ12A (स्पेस) और फिर अपना रोल नंबर दर्ज करें.

  4. इसके बाद 56263 या 5676750 नंबर पर मैसेज भेज दें.

  5. स्क्रीन पर राजस्थान बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 शो हो जाएगा.

  6. यहां से अपने अंक और प्रतिशत चेक कर सकेंगे.

DigiLocker से कैसे डाउनलोड करें 12वीं की मार्कशीट?

राजस्थान बोर्ड 12वीं रिजल्ट की घोषणा के बाद DigiLocker से परिणाम देखने के अलावा डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए अपने फोन में डिजिलॉकर ऐप डाउनलोड करें या चाहें तो results.digilocker.gov.in वेबसाइट पर भी जा सकते हैं. यहां लॉगिन करने के बाद स्टूडेंट को 'Issued Documents' सेक्शन में जाना होगा. यहां राजस्थान बोर्ड सर्च करें और फिर वहां 12वीं रिजल्ट का नोटिफिकेशन देखें और उस पर क्लिक करें. अपना रोल नंबर और स्कूल कोड दर्ज करने के बाद रिजल्ट देख सकते हैं. नीचे की ओर 12वीं की मार्कशीट डाउनलोड करने का भी ऑप्शन मिल सकेगा.

ये भी पढ़ें- Shala Darpan 5th 8th Results 2026: राजस्थान बोर्ड कक्षा 5वीं और 8वीं के परिणाम यहां से करें चेक

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

RBSE 12th Board Result

Trending news

घर में जो चीज मिले... ममता ने महिलाओं से क्या कह दिया, चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मंगाई
West Bengal Election 2026
घर में जो चीज मिले... ममता ने महिलाओं से क्या कह दिया, चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मंगाई
PM मोदी आज करेंगे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन, तस्वीरों में देखिए पहली झलक!
Noida International Airport
PM मोदी आज करेंगे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन, तस्वीरों में देखिए पहली झलक!
आप उतना ही पेट्रोल भरवाइए... गृह मंत्री अमित शाह ने देश की जनता से क्या अपील की?
amit shah news
आप उतना ही पेट्रोल भरवाइए... गृह मंत्री अमित शाह ने देश की जनता से क्या अपील की?
रुपाली चाकणकर का एक और इस्तीफा, छोड़ा इस पार्टी की महिला प्रदेश अध्यक्ष का पद
Rupali Chakankar
रुपाली चाकणकर का एक और इस्तीफा, छोड़ा इस पार्टी की महिला प्रदेश अध्यक्ष का पद
असम में महिलाएं और Gen-Z बनेंगे किंगमेकर? NDA की वापसी का गणित तैयार; सरमा का दांव
Assam Elestion 2026
असम में महिलाएं और Gen-Z बनेंगे किंगमेकर? NDA की वापसी का गणित तैयार; सरमा का दांव
जब दिन को 10 घंटे और घंटे को 100 मिनट में बांटा गया; कैसे तय हुआ 60 वाला फॉर्मूला?
History of Time
जब दिन को 10 घंटे और घंटे को 100 मिनट में बांटा गया; कैसे तय हुआ 60 वाला फॉर्मूला?
पुडुचेरी में कांग्रेस को लगा झटका, चुनाव से पहले पूर्व PCC अध्यक्ष ने छोड़ी पार्टी
Puducherry Election 2026
पुडुचेरी में कांग्रेस को लगा झटका, चुनाव से पहले पूर्व PCC अध्यक्ष ने छोड़ी पार्टी
कर्नाटक में हिंदी को लेकर फिर मचा बवाल, KSEAB का घेराव, SSLC एग्जाम पर BAN की मांग
SSLC Hindi exam ban
कर्नाटक में हिंदी को लेकर फिर मचा बवाल, KSEAB का घेराव, SSLC एग्जाम पर BAN की मांग
असेंबली चुनाव से पहले क्यों नाराज हो गए अन्नामलाई? चुनाव न लड़ने का किया फैसला
Assembly Election 2026
असेंबली चुनाव से पहले क्यों नाराज हो गए अन्नामलाई? चुनाव न लड़ने का किया फैसला
तेल-गैस की नहीं है कोई कमी... कालाबाजारी दिखने पर दें सूचना, ZEE NEWS की खास मुहिम
DNA
तेल-गैस की नहीं है कोई कमी... कालाबाजारी दिखने पर दें सूचना, ZEE NEWS की खास मुहिम