RBSE Admit Card 2026: राजस्थान बोर्ड 10वीं-12वीं परीक्षा के हॉल टिकट जारी, rajeduboard.rajasthan.gov.in से करें डाउनलोड

RBSE Admit Card 2026 Released: राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (RBSE), अजमेर ने आज, सोमवार, 02 फरवरी, 2026 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर कक्षा 10वीं, 12वीं, प्रवेशिका (Praveshika) और वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा (Senior Upadhyay Examinations) के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. ऐसे में जिन छात्रों ने इन कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने के लिए सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन किया था और परीक्षा की तैयारी के साथ प्रवेश पत्र जारी होने का इंतजार कर रहे थे, वे अब अपने संबंधित स्कूल से अपना हॉल टिकट प्राप्त कर सकते हैं.

RBSE से संबंधित स्कूलों के अधिकारियों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाकर अपने स्कूल के मुताबिक लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके ऑनलाइन एडमिट कार्ड डाउनलोड करने छात्रों में वितरित करना होगा. वहीं, 10वीं-12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में बैठने वाले सभी रेगुलर और प्राइवेट छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपना एडमिट कार्ड समय से अपने स्कूल से प्राप्त कर लें. जिसमें छात्रों के नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र, विषय कोड, एग्जाम टाइमिंग, स्कूल कोड और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध होंगी.

कब होगी परीक्षा?

RBSE कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 12 फरवरी से 28 फरवरी, 2026 तक और कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 12 फरवरी से 11 मार्च, 2026 तक निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी. दोनों ही कक्षाओं की परीक्षाएं एक ही शिफ्ट में सुबह 08:30 बजे से 11:45 बजे तक पेन-पेपर मोड में आयोजित होगी.

वहीं, RBSE 2026 की परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे एग्जाम के दिन केंद्र पर समय से पहुंचने के साथ अपना एडमिट कार्ड ले जाना न भूलें, क्योंकि बिना हॉल टिकट के छात्रों को परीक्षा केंद्र के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड-

RBSE 2026 कक्षा 10वीं और 12वीं के एडमिट कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए स्कूल अधिकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

स्कूल अधिकारी सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें.

फिर स्क्रीन पर छात्रों के हॉल टिकट खुल जाएंगे.

कक्षा 10वीं और 12वीं के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें.

छात्रों में वितरित करने के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लें.

