RBSE 10th Result 2026: राजस्थान बोर्ड की वेबसाइट अभी न करें ओपन, चल रहा है 'मेन्टेनेंस' का काम; यहां देखें अपडेट

Rajasthan RBSE 10th Class Result 2026: राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट देखने के लिए छात्रों का इंतजार जल्द ही खत्म हो सकता है. विद्यार्थी अपना परिणाम rajeduboard.rajasthan.gov.in पर चेक कर सकेंगे. हालांकि, बोर्ड या शिक्षा मंत्री की तरफ से अभी तक रिजल्ट जारी होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. इसलिए आज रिजल्ट आने को लेकर थोड़ी अनिश्चितता बनी हुई है. आमतौर पर बोर्ड नतीजे जारी होने से एक दिन पहले तारीख घोषित कर देते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है.

आरबीएसई ने 10वीं का मूल्यांकन पूरी तरह समाप्त कर लिया है. बोर्ड सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि सभी उत्तर पुस्तिकाओं की जांच पूरी हो चुकी है. लेकिन लगातार छुट्टियों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में देरी के कारण रिजल्ट को अभी अंतिम रूप नहीं दिया जा सका. बोर्ड का प्रयास था कि रिजल्ट 20 मार्च तक जारी हो जाए, लेकिन यह संभव नहीं हो पाया.

राजस्थान बोर्ड का 10वीं रिजल्ट मार्च के अंत या उसके बाद कुछ दिनों में जारी होने की उम्मीद है. छात्रों को रिजल्ट चेक करने के लिए rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाकर Secondary Exam Result 2026 के लिंक पर क्लिक करना होगा. रोल नंबर डालकर सब्मिट करने पर रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा. इसे प्रिंट करना भी जरूरी है. अगर मार्च में रिजल्ट आता है, तो यह बोर्ड के इतिहास में पहली बार होगा, क्योंकि पहले नतीजे हमेशा मई में घोषित होते थे.