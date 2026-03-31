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RBSE Rajasthan Board 12th Result 2026 OUT: जारी हो गया 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट, फटाफट ऐसे चेक करें साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के छात्र परिणाम

RBSE Rajasthan Board 12th Result 2026 OUT: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) ने 12वीं बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा कर दी है. साथ में टॉपर्स का नाम भी जारी कर दिया है. आइए जानते हैं कि कैसे 12वीं परिणाम चेक करें?

Written By  Simran Singh|Last Updated: Mar 31, 2026, 10:21 AM IST
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RBSE Rajasthan Board 12th Result 2026 OUT
RBSE Rajasthan Board 12th Result 2026 OUT

RBSE Rajasthan Board 12th Result 2026 OUT: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) ने 12वीं वार्षिक परीक्षा 2026 के रिजल्ट की घोषणा कर दी है. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस के रिजल्ट जारी कर दिए गए. इस साल कुल राजस्थान बोर्ड 12वीं साइंस के 2,87,068 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया था जिनमें से 2,81,299 स्टूडेंट्स परीक्षा में शामिल हुए. रिजल्ट घोषित करते समय शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि प्रथम श्रेणी में 1,46,644 छात्र और 98,736 छात्राओं ने परीक्षाएं पास की हैं. शिक्षा मंत्री के अलावा राजस्थान बोर्ड के प्रशासक, सचिव और अन्य अधिकारी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस शामिल हुए. इस दौरान कक्षा 12वीं के नतीजों की घोषणा की गई. परीक्षा में शामिल होने वाले सभी स्टूडेंट्स ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाकर 12वीं के परिणाम चेक कर सकते हैं.

स्टूडेंट्स अपनी मार्कशीट को भी ऑनलाइन तरीका अपनाकर चेक कर सकते हैं. राजस्थान बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर स्टूडेंट्स को रिजल्ट शो हो जाएगा. यहां से 12वीं का स्कोरकार्ड भी डाउनलोड कर सकेंगे. आइए जानते हैं कि कैसे राजस्थान बोर्ड 12वीं रिजल्ट को चेक और डाउनलोड कर सकते हैं.

इस साल राजस्थान बोर्ड 12वीं साइंस का रिजल्ट 96.80 फीसदी रहा. जबकि, कॉमर्स वर्ग में 20,798 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया था जिनमें 30,580 स्टूडेंट्स परीक्षा में शामिल हुए और प्रथम श्रेणी में कुल 1,976 छात्र और 8,096 छात्राओं ने सफलता हासिल की. आर्ट्स में 97.54 फीसदी पासिंग प्रतिशत रहा.

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RBSE की वेबसाइट क्रैश होने पर क्या करें?

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 12वीं परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा कर दी है. लाखों स्टूडेंट्स वेबसाइट पर रिजल्ट चेक करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर विजिट कर रहे हैं. ऐसे में वेबसाइट ओपन होने में टाइम लग रहा है. ऐसी स्थिति में 12वीं के कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स आदि स्ट्रीम के स्टूडेंट्स राजस्थान बोर्ड 12वीं रिजल्ट को SMS के माध्यम से चेक कर सकते हैं. SMS से रिजल्ट चेक करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें- (Rajasthan Board 12th Result Check via SMS).

कैसे चेक करें राजस्थान बोर्ड 12वीं रिजल्ट?

  1. सबसे पहले राजस्थान बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाएं.

  2. राजस्थान 12वीं बोर्ड रिजल्ट या 12वीं रिजल्ट 2026 शो होगा, उस पर क्लिक करें.

  3. यहां अपना रोल कोड या रोल नंबर दर्ज करने के बाद कैप्चा कोड एंटर करें.

  4. इसके बाद सबमिट बटन दबा दें और स्क्रीन पर 12वीं रिजल्ट शो हो जाएगा.

कॉमर्स, साइंस या आर्ट्स के स्टूडेंट्स इस प्रोसेस से रिजल्ट चेक कर सकते हैं. यहां सभी सब्जेक्ट के अंक देख पाएंगे और साथ की साथ मार्कशीट की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकेंगे. हालांकि, ओरिजिनल 12वीं क्लास का सर्टिफिकेट स्कूल द्वारा कुछ दिनों बाद दिया जाएगा. 

टॉपर्स को क्या-क्या दिया जाएगा?

राजस्थान सरकार और शिक्षा बोर्ड की ओर से 12वीं के टॉपर स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित करने के लिए इनाम दिया जाता है. इस साल टॉप लिस्ट में आने वाले 12वीं के छात्रों को कैश प्राइज के अलावा टैबलेट या लैपटॉप, सर्टिफिकेट समेत स्कॉलरशिप भी दी जा रही है. राजस्थान बोर्ड 12वीं बोर्ड परीक्षा में टॉप करने वाले छात्र को 75,000 रुपये दे रही है. इससे पहले 1 लाख रुपये तक राशि दी जाती थी. 75,000 कैश प्राइज के अलावा लैपटॉप या टैबलेट समेत सम्मान पत्र भी दिया गया है.

ये भी पढ़ें- RBSE Rajasthan Board 12th Result: बिना इंटरनेट के ऐसे चेक करें राजस्थान बोर्ड का 12वीं रिजल्ट

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

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