Advertisement
trendingNow13159769
Hindi Newsशिक्षाRBSE Rajasthan Board 12th Result: आज 10 बजे जारी होगा राजस्थान बोर्ड 12वीं रिजल्ट, बिना इंटरनेट के ऐसे चेक करें नतीजे

RBSE Rajasthan Board 12th Result: आज 10 बजे जारी होगा राजस्थान बोर्ड 12वीं रिजल्ट, बिना इंटरनेट के ऐसे चेक करें नतीजे

RBSE 12th Result 2026 TODAY: आज यानी 31 मार्च, मंगलवार को सुबह 10 बजे 12वीं के नतीजों की घोषणा की जाएगी. साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के स्टूडेंट्स अपना 12वीं परीक्षा का रिजल्ट बिना इंटरनेट की भी चेक कर सकते हैं, आइए जानते हैं कैसे?

Written By  Simran Singh|Last Updated: Mar 31, 2026, 08:53 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

RBSE Rajasthan Board 12th Result 2026
RBSE Rajasthan Board 12th Result 2026

RBSE Rajasthan Board 12th Result 2026 TODAY: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) द्वारा 24 मार्च 2026 को 10वीं के परिणामों की घोषणा की गई थी. राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने 10वीं बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा की थी और टॉपर्स के नामों का ऐलान किया था. वहीं, अब शिक्षा मंत्री समेत बोर्ड के अन्य अधिकारियों द्वारा 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणामों का ऐलान किया जाएगा. रिजल्ट की घोषणा की तारीख और समय की जानकारी भी ऑफिशियल अकाउंट के माध्यम से साझा कर दी गई है.

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से राजस्थान बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 का ऐलान 31 मार्च को सुबह 10 बजे किया जाएगा. प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बोर्ड और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर रिजल्ट का ऐलान करेंगे. बोर्ड के प्रशासक शक्ति सिंह राठौड़ और सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और 12वीं के टॉपर्स के नाम की घोषणा करेंगे.

राजस्थान बोर्ड की वेबसाइट पर जारी होगा रिजल्ट

राजस्थान बोर्ड 12वीं के साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स आदि स्ट्रीमों के परिणाम की घोषणा अपने ऑफिशियल वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in के माध्यम से करेगा. पोर्टल पर रिजल्ट देखने का एक्टिव लिंक साझा किया जाएगा. स्टूडेंट्स अपना रोल नंबर दर्ज करके राजस्थान बोर्ड 12वीं परिणाम 2026 देख सकेंगे. इसके अलावा बिना इंटरनेट के भी परिणामों को चेक कर सकेंगे.

RBSE 12 Result 2026: SMS से ऐसे चेक करें रिजल्ट

बिना इंटरनेट के 12वीं रिजल्ट चेक करने के लिए स्टूडेंट्स एसएमएस प्रक्रिया को अपना सकते हैं. 12वीं के सभी स्ट्रीम के लिए ये आसान प्रोसेस है. RBSE 12th Result 2026 को SMS के जरिए चेक करने के लिए छात्र को मैसेज बॉक्स में RJ12A (Arts) टाइप करना होगा. अगर साइंस के स्टूडेंट है तो RJ12S (Science) टाइप करें और अगर कॉमर्स स्टूडेंट है तो RJ12C (Commerce) टाइप करना होगा. स्पेस के बाद अपना रोल नंबर एंटर करें. उदाहरण के लिए आर्ट्स स्टूडेंट कुछ इस तरह से मैसेज भेजें- RJ12A 1234567 ये एसएमएस 5676750 या 56263 नंबर पर सेंड करना होगा. इसके बाद कुछ ही देर में स्क्रीन पर सब्जेक्ट वाइज मार्क्स की लिस्ट आ जाएगी और अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे.

RBSE 12th Passing Marks: कितने अंक लाने वाले छात्र पास?

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं परीक्षा में पास होने के लिए जरूरी है कि स्टूडेंट ने सभी विषयों में न्यूनतम अंक 33 प्रतिशत हासिल किए हो. कुल मिलाकर 33 प्रतिशत अंक लाने वाले छात्रों को पास माना जाएगा. उससे कम अंक होने पर फेल या किसी विषय में कंपार्टमेंट माना जा सकता है.

ये भी पढ़ें- 10वीं के बाद कहां-कहां बना सकते हैं करियर? पहले ही जान लें फ्यूचर सेट करने के कुछ ऑप्शन

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

rajasthan board 12th result

Trending news

बिल की लड़ाई, फायरिंग पर आई, गोलीबारी में रिटायर्ड ब्रिगेडियर की मौत
crime news
बिल की लड़ाई, फायरिंग पर आई, गोलीबारी में रिटायर्ड ब्रिगेडियर की मौत
रामचंद्र गुहा, हर्ष... शाह ने इनके नाम क्यों लिए? राहुल गांधी को कहा 'नक्सलवादी'
amit shah news
रामचंद्र गुहा, हर्ष... शाह ने इनके नाम क्यों लिए? राहुल गांधी को कहा 'नक्सलवादी'
अमेरिका और ईरान की लड़ाई से अप्रैल में महातबाही आने वाली है? जानकर लगेगा डर
america iran war
अमेरिका और ईरान की लड़ाई से अप्रैल में महातबाही आने वाली है? जानकर लगेगा डर
DNA: अफवाह की आड़ में पेट्रोल-गैस की कालाबाजारी का पर्दाफाश, आखिर कौन है जिम्मदेार?
Fuel crisis
DNA: अफवाह की आड़ में पेट्रोल-गैस की कालाबाजारी का पर्दाफाश, आखिर कौन है जिम्मदेार?
कितने करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं एक्टर विजय? चुनावी हलफनामे में खोल दिया राज
Assembly Elections 2026
कितने करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं एक्टर विजय? चुनावी हलफनामे में खोल दिया राज
दिल्ली से शिरडी जा रहा विमान भटक गया रास्ता! फिर इस शहर में हुई इमरजेंसी लैंडिंग
nasik news
दिल्ली से शिरडी जा रहा विमान भटक गया रास्ता! फिर इस शहर में हुई इमरजेंसी लैंडिंग
Zubeen Garg मामले में 100 दिनों में न्याय, असम में कांग्रेस के 5 बड़े वादे
assam election 2026
Zubeen Garg मामले में 100 दिनों में न्याय, असम में कांग्रेस के 5 बड़े वादे
चौधरी बनने चला था PAK, ईरान ने फिर दे दिया झटका, कहा- जंग रोकने की पहल से मतलब नहीं
Israel Iran tension
चौधरी बनने चला था PAK, ईरान ने फिर दे दिया झटका, कहा- जंग रोकने की पहल से मतलब नहीं
कांग्रेस राज में नक्सलवाद पनपने से लेकर खात्मे तक, लोकसभा में शाह की 10 प्रमुख बातें
amit shah
कांग्रेस राज में नक्सलवाद पनपने से लेकर खात्मे तक, लोकसभा में शाह की 10 प्रमुख बातें
फसल की नहीं होगी कोई टेंशन, ईरान युद्ध के बीच मोदी सरकार ने फेंका 'तुरुप का पत्ता'
Fertilizers stock
फसल की नहीं होगी कोई टेंशन, ईरान युद्ध के बीच मोदी सरकार ने फेंका 'तुरुप का पत्ता'