RBSE Rajasthan Board 12th Result: आज 10 बजे जारी होगा राजस्थान बोर्ड 12वीं रिजल्ट, बिना इंटरनेट के ऐसे चेक करें नतीजे

RBSE Rajasthan Board 12th Result 2026 TODAY: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) द्वारा 24 मार्च 2026 को 10वीं के परिणामों की घोषणा की गई थी. राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने 10वीं बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा की थी और टॉपर्स के नामों का ऐलान किया था. वहीं, अब शिक्षा मंत्री समेत बोर्ड के अन्य अधिकारियों द्वारा 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणामों का ऐलान किया जाएगा. रिजल्ट की घोषणा की तारीख और समय की जानकारी भी ऑफिशियल अकाउंट के माध्यम से साझा कर दी गई है.

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से राजस्थान बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 का ऐलान 31 मार्च को सुबह 10 बजे किया जाएगा. प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बोर्ड और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर रिजल्ट का ऐलान करेंगे. बोर्ड के प्रशासक शक्ति सिंह राठौड़ और सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और 12वीं के टॉपर्स के नाम की घोषणा करेंगे.

राजस्थान बोर्ड :- -12 का परीक्षा परिणाम दिनांक 31 मार्च, 2026 को प्रातः 10:00 बजे जारी किया जाएगा ll @Rajasthanboard #RajasthanBoard ll #12thclassresult ll #rbse Add Zee News as a Preferred Source — Board of Secondary Education Rajasthan Ajmer (@Rajasthanboard) March 30, 2026

राजस्थान बोर्ड की वेबसाइट पर जारी होगा रिजल्ट

राजस्थान बोर्ड 12वीं के साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स आदि स्ट्रीमों के परिणाम की घोषणा अपने ऑफिशियल वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in के माध्यम से करेगा. पोर्टल पर रिजल्ट देखने का एक्टिव लिंक साझा किया जाएगा. स्टूडेंट्स अपना रोल नंबर दर्ज करके राजस्थान बोर्ड 12वीं परिणाम 2026 देख सकेंगे. इसके अलावा बिना इंटरनेट के भी परिणामों को चेक कर सकेंगे.

RBSE 12 Result 2026: SMS से ऐसे चेक करें रिजल्ट

बिना इंटरनेट के 12वीं रिजल्ट चेक करने के लिए स्टूडेंट्स एसएमएस प्रक्रिया को अपना सकते हैं. 12वीं के सभी स्ट्रीम के लिए ये आसान प्रोसेस है. RBSE 12th Result 2026 को SMS के जरिए चेक करने के लिए छात्र को मैसेज बॉक्स में RJ12A (Arts) टाइप करना होगा. अगर साइंस के स्टूडेंट है तो RJ12S (Science) टाइप करें और अगर कॉमर्स स्टूडेंट है तो RJ12C (Commerce) टाइप करना होगा. स्पेस के बाद अपना रोल नंबर एंटर करें. उदाहरण के लिए आर्ट्स स्टूडेंट कुछ इस तरह से मैसेज भेजें- RJ12A 1234567 ये एसएमएस 5676750 या 56263 नंबर पर सेंड करना होगा. इसके बाद कुछ ही देर में स्क्रीन पर सब्जेक्ट वाइज मार्क्स की लिस्ट आ जाएगी और अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे.

RBSE 12th Passing Marks: कितने अंक लाने वाले छात्र पास?

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं परीक्षा में पास होने के लिए जरूरी है कि स्टूडेंट ने सभी विषयों में न्यूनतम अंक 33 प्रतिशत हासिल किए हो. कुल मिलाकर 33 प्रतिशत अंक लाने वाले छात्रों को पास माना जाएगा. उससे कम अंक होने पर फेल या किसी विषय में कंपार्टमेंट माना जा सकता है.

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