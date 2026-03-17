RBSE 5th, 8th Result 2026 Date (OUT): राजस्थान बोर्ड 5वीं, 8वीं का रिजल्ट इस डेट को होगा जारी, घर बैठे चेक कर सकेंगे स्कोरकार्ड; ये है आसान तरीका

RBSE 5th, 8th Result 2026 Date (OUT): राजस्थान बोर्ड ने कक्षा 5वीं और 8वीं के रिजल्ट जारी करने की डेट का ऐलान कर दिया है. इसे लेकर आधिकारिक पोस्ट किया है. किस दिन कक्षा 5वीं और 8वीं के रिजल्ट की घोषणा की जाएगी? कैसे रिजल्ट चेक और स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे? आइए जानते हैं.
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RBSE Rajasthan Board 5th, 8th Result 2026 Date: राजस्थान बोर्ड के 5वीं और 8वीं कक्षाओं की परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स का रिजल्ट को लेकर इंतजार जल्द खत्म होने वाले हैं. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) ने 5वीं और 8वीं कक्षाओं के रिजल्ट को जारी करने की डेट की घोषणा कर दी है. राजस्थान बोर्ड की ओर से जल्द ही दोनों कक्षाओं के रिजल्ट का ऐलान किया जाएगा. ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर स्टूडेंट्स और अभिभावक 5वीं या 8वीं कक्षाओं का रिजल्ट चेक कर सकेंगे. बस कुछ ही दिनों में रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी. रिजल्ट को चेक करने के अलावा स्कोरकार्ड को डाउनलोड करने की सुविधा भी दी जाएगी.
राजस्थान के लाखों छात्रों का इंतजार खत्म होने वाला है क्योंकि बोर्ड ने 5वीं, 8वीं के रिजल्ट की तारीख की आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी है. बोर्ड के अनुसार 5वीं और 8वीं कक्षाओं के रिजल्ट 24 मार्च 2026 को जारी किए जाएंगे. परीक्षा में शामिल स्टूडेंट्स का रिजल्ट राजस्थान बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर rajshaladarpan.nic.in जारी किया जाएगा.
राजस्थान बोर्ड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आधिकारिक ट्वीट के जरिए कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं के रिजल्ट डेट की पुष्टि की है. एक्स पर पोस्ट करके बोर्ड ने बताया कि 24 मार्च 2026 को 5वीं और 8वीं का रिजल्ट जारी किया जाएगा.
राजस्थान बोर्ड :- 24 मार्च को जारी होगा 5वीं और 8वीं बोर्ड का परिणाम ll @Rajasthanboard #RajasthanBoard ll #ResultMonth ll #Rbse
— Board of Secondary Education Rajasthan Ajmer (@Rajasthanboard) March 17, 2026
राजस्थान बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से 5वीं और 8वीं परीक्षाओं का रिजल्ट चेक कर सकते हैं. परिणाम देखने के लिए निम्न स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं.
सबसे पहले राजस्थान बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट rajshaladarpan.nic.in पर जाएं.
होमपेज पर 5वीं और 8वीं का रिजल्ट लिंक अलग-अलग शो होगा.
उस पर क्लिक करने के बाद स्टूडेंट्स को अपना रोल नंबर दर्ज करना होगा.
रोल नंबर और जन्मतिथि को एंटर करके स्क्रीन पर रिजल्ट शो हो जाएगा.
यहां से स्कोरकार्ड देख सकेंगे और इसे डाउनलोड करने के अलावा प्रिंट भी कर सकेंगे.
राजस्थान बोर्ड द्वारा कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षाओं को 2026 में फरवरी से मार्च महीने के बीच आयोजित किया थाय कक्षा 5वीं की परीक्षाएं 20 फरवरी से 6 मार्च 2026 के बीच आयोजित की गईं. जबकि, कक्षा 8वीं की परीक्षाएं 19 फरवरी से 4 मार्च 2026 तक चली थीं. दोनों कक्षाओं के कुल 26.54 लाख स्टूडेंट्स ने परीक्षा में शामिल रहे थे.
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