RBSE 2026 10th, 12th Result: राजस्थान बोर्ड 23 मार्च को जारी कर सकता है रिजल्ट, जानिए किन 2 वेबसाइट पर देख सकेंगे 10वीं-12वीं के परिणाम और टॉपर्स के नाम?

RBSE Rajasthan Board Result 2026: बेसब्री से राजस्थान बोर्ड के 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार कर रहे उम्मीदवार जल्द ही परिणाम चेक कर सकेंगे. किन दो वेबसाइट पर राजस्थान रिजल्ट की घोषणा करेगा? आइए जान लेते हैं.
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RBSE Rajasthan Board Result 2026: पिछले कुछ दिनों से राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 को लेकर चर्चाएं है. सबसे पहले राजस्थान बोर्ड का रिजल्ट घोषित किया जा सकता है? इसे लेकर संभावना जताई जा रही है. हाल ही में राजस्थान बोर्ड के सचिव ने रिजल्ट की घोषणा जल्द करने का ऐलान किया था जिसके बाद से 20 मार्च को 10वीं बोर्ड रिजल्ट के आने की संभावना जताई जा रही थी लेकिन ये साफ हो चुका है कि 20 तारीख को राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट की घोषणा नहीं करेगा. इस तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है. रिजल्ट की घोषणा होने के बाद उम्मीदवार अपना परिणाम कैसे और कहां से देख सकेंगे? कौन सी दो वेबसाइट है जहां राजस्थान बोर्ड का रिजल्ट जारी किया जाएगा? आइए जानते हैं.
राजस्थान बोर्ड की ओर से 10वीं का रिजल्ट 23 मार्च 2026 को जारी किया जा सकता है. हालांकि, अभी तक कोई आधिकारिक डेट की पुष्टि नहीं की गई है. जबकि, 12वीं के रिजल्ट की घोषणा 10वीं के परिणामों के ऐलान के बाद की जा सकती है. संभावना है कि 12वीं का रिजल्ट मार्च के आखिरी दिनों से पहले जारी किया जा सकता है. जारी होने के बाद ऑनलाइन रिजल्ट जारी कर सकते हैं.
राजस्थान बोर्ड द्वारा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी करने पर ऑनलाइन माध्यम से देख सकेंगे. रिजल्ट को चेक करने के लिए कोई भी WhatsApp नंबर जारी नहीं किया गया है. हालांकि, दो URL हैं जिसके जरिए 10वीं-12वीं के रिजल्ट को चेक कर सकते हैं. इसके लिए rajeduboard.rajasthan.gov.in या rajresults.nic.in ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं. रिजल्ट के अलावा टॉपर्स की लिस्ट को भी यहां साझा किया जाएगा.
राजस्थान बोर्ड जब 10वीं का रिजल्ट जारी कर देगा तब आप अपने रोल नंबर के माध्यम से रिजल्ट चेक कर सकेंगे. राजस्थान बोर्ड रिजल्ट की घोषणा ऑफशियल वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in और rajresults.nic.in पर की जाएगी. छात्रों को अपना बोर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर दर्ज करना होगा. इसे एंटर करने के बाद स्क्रीन पर रिजल्ट शो हो जाएगा.
रिजल्ट जारी करने के साथ ही स्कोरकार्ड भी चेक कर सकेंगे. स्टूडेंट का नाम, सभी सब्जेक्ट वाइज अंक और कुल अंकों की डिटेल्स समेत प्रतिशत अंक की डिटेल्स देखी जा सकेगी. स्कोरकार्ड का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं. इसके अलावा चाहें तो प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं. कुछ सप्ताह के बाद स्कूल द्वारा स्कोरकार्ड की हार्ड कॉपी भी दे दी जाएगी, लेकिन भविष्य में जरूरत पड़ सकती है इसलिए रिजल्ट घोषित होने के बाद स्कोरकार्ड को डाउनलोड जरूरी कर लें.
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