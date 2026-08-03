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RCF Govt Jobs 2026 Alert: बीटेक वालों के लिए सरकारी नौकरी का मौका, 94 पदों पर भर्ती, ₹86 हजार से ज्यादा सैलरी

RCF Govt Jobs 2026 Alert: राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरजीएफएल) ने 94 मैनेजमेंट ट्रेनी पदों पर भर्ती निकाली है. बीटेक, एमबीए, सीए, सीएमए और अन्य योग्य उम्मीदवार 8 अगस्त 2026 से आवेदन कर सकेंगे. जानें योग्यता, आयु सीमा, सैलरी, चयन प्रक्रिया और आवेदन शुल्क.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 03, 2026, 09:56 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 12:40 PM IST
RCF Govt Jobs 2026 Alert: बीटेक वालों के लिए सरकारी नौकरी का मौका, 94 पदों पर भर्ती, ₹86 हजार से ज्यादा सैलरी

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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