/RCF Govt Jobs 2026 Alert: बीटेक वालों के लिए सरकारी नौकरी का मौका, 94 पदों पर भर्ती, ₹86 हजार से ज्यादा सैलरी

RCF Management Trainee Vacancy 2026: अगर आप बीटेक करने के बाद किसी सरकारी नवरत्न कंपनी में नौकरी करना चाहते हैं, तो आपके लिए शानदार अवसर है. राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (RCFL) ने मैनेजमेंट ट्रेनी के 94 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. भर्ती केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, आईटी, फाइनेंस, मार्केटिंग, सिविल समेत कई विभागों के लिए की जाएगी.
इच्छुक उम्मीदवार 8 अगस्त 2026 से आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.
इस भर्ती अभियान के तहत सबसे अधिक 32 पद मैनेजमेंट ट्रेनी (केमिकल) के लिए हैं. इसके अलावा बॉयलर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, मटेरियल, सिविल, फायर, सीसी लैब, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, आईटी, राजभाषा, फाइनेंस और मार्केटिंग सहित कुल 14 अलग-अलग ट्रेड में नियुक्तियां की जाएंगी. सभी पदों को मिलाकर कुल 94 वैकेंसी निकाली गई हैं, जिससे विभिन्न शैक्षणिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों को आवेदन का मौका मिलेगा.
|पद का नाम
|वैकेंसी
|मैनेजमेंट ट्रेनी (केमिकल)
|32
|मैनेजमेंट ट्रेनी (बॉयलर)
|06
|मैनेजमेंट ट्रेनी (मैकेनिकल)
|04
|मैनेजमेंट ट्रेनी (इलेक्ट्रिकल)
|10
|मैनेजमेंट ट्रेनी (इंस्ट्रूमेंटेशन)
|09
|मैनेजमेंट ट्रेनी (मेटेरियल)
|01
|मैनेजमेंट ट्रेनी (सिविल)
|01
|मैनेजमेंट ट्रेनी (फायर)
|01
|मैनेजमेंट ट्रेनी (सीसी लैब)
|01
|मैनेजमेंट ट्रेनी (इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग)
|02
|मैनेजमेंट ट्रेनी (इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी)
|05
|मैनेजमेंट ट्रेनी (राजभाषा)
|02
|मैनेजमेंट ट्रेनी (फाइनेंस)
|10
|मैनेजमेंट ट्रेनी (मार्केटिंग)
|10
|कुल
|94
इंजीनियरिंग से जुड़े अधिकांश पदों के लिए उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में नियमित चार वर्षीय बीई/बीटेक डिग्री होनी चाहिए. तीन वर्षीय डिप्लोमा के बाद लेटरल एंट्री से प्राप्त तीन वर्षीय बीटेक डिग्री भी मान्य होगी. फाइनेंस पद के लिए सीए/सीएमए या संबंधित ग्रेजुएशन के साथ एमबीए/एमएमएस जरूरी है, जबकि राजभाषा पद के लिए हिंदी और अंग्रेजी विषयों के साथ मास्टर्स डिग्री मांगी गई है. सीसी लैब पद के लिए पीएचडी या संबंधित इंजीनियरिंग डिग्री आवश्यक है. अधिकतम आयु सीमा 27 वर्ष निर्धारित की गई है और आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट मिलेगी. योग्यता और आयु की गणना 1 फरवरी 2026 के आधार पर होगी.
चयनित उम्मीदवारों को एक साल की ट्रेनिंग के समय हर महीने 60,000 रुपये का स्टाइपेंड मिलेगा. ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उन्हें E1 ग्रेड के 40,000 से 1,40,000 रुपये के पे-स्केल में नियुक्त किया जाएगा. भत्तों सहित शुरुआती मासिक वेतन करीब 86,320 रुपये होगा. चयन प्रक्रिया में 80 प्रतिशत वेटेज वाला ऑनलाइन टेस्ट और 20 प्रतिशत वेटेज वाला पर्सनल इंटरव्यू शामिल होगा. ऑनलाइन परीक्षा 90 मिनट की होगी, जिसमें 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे. परीक्षा के बाद दस्तावेज सत्यापन और इंटरव्यू के आधार पर अंतिम मेरिट सूची तैयार की जाएगी.
सामान्य, ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 1,000 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा. वहीं एससी, एसटी, महिला और पूर्व सैनिक उम्मीदवारों के लिए आवेदन पूरी तरह निशुल्क रहेगा. आवेदन प्रक्रिया 8 अगस्त 2026 से शुरू होगी. ऐसे उम्मीदवार जो पीएसयू में आकर्षक वेतन और बेहतर करियर की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए यह भर्ती बेहतरीन अवसर साबित हो सकती है.