देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के री-एग्जाम में शामिल होने वाले उम्मीदवारों का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) अगले सप्ताह री-नीट 2026 के एडमिट कार्ड जारी कर सकती है. एक बार हॉल टिकट जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकेंगे. परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को सलाह दी गई है कि वे वेबसाइट पर लगातार नजर बनाए रखें ताकि किसी भी महत्वपूर्ण अपडेट से चूक न जाएं.
NTA के अनुसार NEET UG 2026 की पुनर्परीक्षा 21 जून 2026 को आयोजित की जाएगी. परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू होगी और शाम 5:15 बजे तक चलेगी. यह परीक्षा पेन-एंड-पेपर मोड में आयोजित की जाएगी. परीक्षा के लिए सभी केंद्रों पर विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं ताकि उम्मीदवारों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.
इस वर्ष NEET UG 2026 के लिए लगभग 22.75 लाख उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था. इनमें से 22.05 लाख से अधिक छात्र 3 मई को आयोजित मुख्य परीक्षा में शामिल हुए थे. NEET देशभर के मेडिकल, डेंटल और अन्य स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षाओं में से एक है. इसी वजह से इससे जुड़ा हर अपडेट लाखों छात्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है.
एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाना होगा.
इसके बाद होमपेज पर दिए गए “NEET UG 2026 Admit Card” लिंक पर क्लिक करना होगा.
फिर आवेदन संख्या, जन्म तिथि या पासवर्ड और सुरक्षा कैप्चा दर्ज करना होगा.
जानकारी सबमिट करते ही एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा.
उम्मीदवार इसे डाउनलोड कर प्रिंटआउट अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं.
NTA ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज साथ ले जाना अनिवार्य होगा. उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट जैसे वैध फोटो पहचान पत्र और एडमिट कार्ड पर लगी फोटो जैसी एक पासपोर्ट साइज फोटो साथ रखनी होगी. इनमें से किसी भी दस्तावेज की कमी होने पर परीक्षा केंद्र में प्रवेश में परेशानी हो सकती है.
री-नीट 2026 परीक्षा कुल 13 भाषाओं में आयोजित की जाएगी. इनमें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बंगाली, असमिया, ओड़िया, पंजाबी, मराठी, गुजराती, कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम शामिल हैं. उम्मीदवारों को वही प्रश्नपत्र मिलेगा, जिस भाषा का चयन उन्होंने आवेदन के समय किया था. इससे विभिन्न राज्यों के छात्रों को अपनी पसंदीदा भाषा में परीक्षा देने का अवसर मिलेगा.
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में घोषणा की है कि NEET UG 2027 से कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) मोड में आयोजित की जाएगी. इसके साथ ही दशकों पुरानी OMR आधारित पेन-एंड-पेपर प्रणाली समाप्त हो जाएगी. हालांकि 21 जून 2026 को होने वाली री-नीट परीक्षा पुराने पेन-एंड-पेपर फॉर्मेट में ही आयोजित होगी. यह बदलाव विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर किया जा रहा है. NTA ने उम्मीदवारों से कहा है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध सूचनाओं पर भरोसा करें और किसी भी अफवाह से बचें. एडमिट कार्ड जारी होने, परीक्षा केंद्र और अन्य निर्देशों से जुड़ी जानकारी समय-समय पर वेबसाइट पर अपडेट की जाएगी. ऐसे में छात्रों को नियमित रूप से वेबसाइट चेक करते रहना चाहिए ताकि परीक्षा के दिन किसी तरह की परेशानी न हो.