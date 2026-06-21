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नीट सेंटर पर चली कैंची! कहीं कटे मन्नत के धागे, कहीं उतरवाए गए रुद्राक्ष, नियमों के आगे झुकी आस्था

RE-NEET 2026 परीक्षा के दौरान कई केंद्रों पर सुरक्षा जांच को लेकर विवाद खड़ा हो गया. कहीं छात्रों के कलावे और मन्नत के धागे काटे गए तो कहीं रुद्राक्ष उतरवाए गए. अहमदाबाद में हिजाब और कलावे को लेकर भी बहस छिड़ गई. जानिए पूरा मामला.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jun 21, 2026, 04:43 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 04:48 PM IST
नीट सेंटर पर चली कैंची! कहीं कटे मन्नत के धागे, कहीं उतरवाए गए रुद्राक्ष, नियमों के आगे झुकी आस्था

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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