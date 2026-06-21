शभर में आयोजित RE-NEET 2026 परीक्षा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई केंद्रों पर विवाद खड़ा हो गया. पेपर लीक विवाद के बाद इस बार NTA ने बेहद कड़े सुरक्षा इंतजाम किए थे. हालांकि परीक्षा शुरू होते ही कुछ केंद्रों से ऐसी तस्वीरें सामने आईं, जिन्होंने छात्रों और अभिभावकों के बीच नई बहस छेड़ दी. आरोप है कि सुरक्षा जांच के नाम पर कई जगह छात्रों की धार्मिक आस्था से जुड़े प्रतीकों को हटाया गया. इससे कई अभिभावक नाराज नजर आए. उनका कहना है कि परीक्षा की सुरक्षा जरूरी है, लेकिन छात्रों की भावनाओं और धार्मिक विश्वासों का सम्मान भी उतना ही महत्वपूर्ण है.
गुरुग्राम के कादीपुर सीनियर सेकेंडरी स्कूल और सेक्टर-9 स्थित गवर्नमेंट कॉलेज परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा जांच के दौरान कई छात्रों के गले से रुद्राक्ष उतरवाए गए. इतना ही नहीं, कुछ छात्रों की कलाई पर बंधे लाल, काले और मन्नत के धागों को सुरक्षाकर्मियों ने कैंची से काट दिया. परीक्षा केंद्र परिसर में रखी एक मेज पर कटे हुए धागे और रुद्राक्ष रखे दिखाई दिए. अभिभावकों का कहना है कि ये धागे और रुद्राक्ष बच्चों की सफलता और सुरक्षा की कामना के साथ बांधे गए थे. ऐसे में उन्हें जबरन हटाने से धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं. इस घटना के बाद कई लोगों ने सवाल उठाया कि क्या सुरक्षा जांच के लिए इतना सख्त कदम जरूरी था?
अहमदाबाद के वस्त्रापुर स्थित आरजे टिबरेवाल परीक्षा केंद्र पर भी सुरक्षा जांच को लेकर विवाद सामने आया. यहां कुछ हिंदू छात्रों के हाथों में बंधे कलावे काट दिए गए, जबकि मुस्लिम छात्राओं के हिजाब को लेकर भी आपत्ति जताई गई. शुरुआत में कुछ छात्राओं को हिजाब हटाने के लिए कहा गया, जिससे अभिभावकों में नाराजगी फैल गई. विरोध के बाद परीक्षा केंद्र प्रशासन ने स्थिति की समीक्षा की और मुस्लिम छात्राओं को हिजाब के साथ परीक्षा देने की अनुमति दी. केंद्र के प्रिंसिपल ने मुस्लिम अभिभावकों से माफी भी मांगी. हालांकि जिन छात्रों के कलावे काट दिए गए थे, उन्हें दोबारा नहीं बांधा जा सका, जिससे कई परिवारों में नाराजगी बनी रही.
इन घटनाओं के बाद सोशल मीडिया और अभिभावकों के बीच एक बड़ी बहस शुरू हो गई है. लोगों का सवाल है कि जब मेटल डिटेक्टर, CCTV और अन्य आधुनिक सुरक्षा तकनीकें मौजूद हैं, तो क्या एक धागा, कलावा या रुद्राक्ष भी परीक्षा की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है? कई अभिभावकों का कहना है कि परीक्षा की शुचिता बनाए रखना जरूरी है, लेकिन नियमों को लागू करते समय संवेदनशीलता भी दिखाई जानी चाहिए. दूसरी ओर परीक्षा अधिकारियों का तर्क है कि सभी छात्रों पर एक समान नियम लागू किए गए. फिलहाल यह मामला परीक्षा सुरक्षा और धार्मिक आस्था के बीच संतुलन बनाने की चुनौती के रूप में चर्चा का विषय बना हुआ है.