Re-NEET Answer Key 2026: री-नीट यूजी 2026 आंसर की पर ऑब्जेक्शन दर्ज करने का आज आखिरी दिन

एनटीए ने स्पष्ट किया है कि केवल ऑनलाइन माध्यम से भेजी गई आपत्तियों पर ही विचार किया जाएगा. ईमेल, डाक, फैक्स या किसी अन्य ऑफलाइन माध्यम से भेजे गए ऑब्जेक्शन स्वीकार नहीं होंगे. उम्मीदवार केवल उसी प्रश्नपत्र सीरीज कोड के प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं, जो उन्हें 21 जून को हुई री-नीट परीक्षा के दौरान मिला था. यदि किसी प्रश्न पर आपत्ति सही पाई जाती है, तो संशोधित उत्तर सभी प्रश्नपत्र सेटों पर समान रूप से लागू होगा. इसके बाद विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के आधार पर अंतिम आंसर की जारी की जाएगी और उसी के आधार पर रिजल्ट तैयार होगा. अंतिम आंसर की जारी होने या परिणाम घोषित होने के बाद किसी भी प्रकार की नई शिकायत स्वीकार नहीं की जाएगी. हालांकि, अगर इस पर कोई भी अपडेट आता है तो इसे अपडेट किया जाएगा.