Re-NEET Answer Key 2026: री-नीट यूजी 2026 आंसर की पर ऑब्जेक्शन दर्ज करने का आज आखिरी दिन

देशभर के लाखों मेडिकल अभ्यर्थियों के लिए आज बेहद अहम दिन है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) आज, 28 जून 2026 को री-नीट यूजी 2026 की प्रोविजनल आंसर की पर आपत्ति दर्ज करने की ऑनलाइन विंडो बंद कर देगी. यदि किसी उम्मीदवार को किसी प्रश्न या उसके उत्तर पर संदेह है, तो उसके पास चुनौती देने के लिए अब केवल कुछ घंटे ही बचे हैं. उम्मीदवार केवल आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in के माध्यम से ही अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं. तय समय के बाद किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन स्वीकार नहीं किया जाएगा. ऐसे में अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम समय का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी कर लें.
एनटीए के अनुसार, प्रत्येक प्रश्न पर आपत्ति दर्ज करने के लिए 200 रुपये की प्रोसेसिंग फीस देनी होगी. यह शुल्क क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन जमा किया जा सकता है. हालांकि शुरुआत में यह फीस नॉन-रिफंडेबल मानी जाती है, लेकिन यदि विषय विशेषज्ञों की समिति किसी उम्मीदवार की आपत्ति को सही पाती है, तो उसी प्रश्न के लिए जमा की गई 200 रुपये की फीस वापस कर दी जाएगी. एनटीए ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर ही आपत्तियों की समीक्षा की जाएगी. इसलिए उम्मीदवारों को चुनौती देते समय सही और प्रमाणित दस्तावेज अपलोड करने की सलाह दी गई है.
आंसर की पर आपत्ति दर्ज करने के लिए सबसे पहले उम्मीदवारों को neet.nta.nic.in पर जाना होगा. इसके बाद NEET UG Re-Exam Answer Key Challenge लिंक पर क्लिक कर अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड या जन्मतिथि की मदद से लॉगिन करना होगा. फिर अपने प्रश्नपत्र का सीरीज कोड दर्ज कर उन प्रश्नों का चयन करें जिन्हें चुनौती देना चाहते हैं. उम्मीदवारों को अपने दावे के समर्थन में NCERT या अन्य प्रमाणिक शैक्षणिक पुस्तकों की PDF अपलोड करनी होगी. सभी विवरण ध्यान से जांचने के बाद प्रति प्रश्न 200 रुपये की फीस जमा कर आवेदन सबमिट करना होगा. अंतिम सबमिशन के बाद किसी भी प्रकार का बदलाव संभव नहीं होगा.
एनटीए ने स्पष्ट किया है कि केवल ऑनलाइन माध्यम से भेजी गई आपत्तियों पर ही विचार किया जाएगा. ईमेल, डाक, फैक्स या किसी अन्य ऑफलाइन माध्यम से भेजे गए ऑब्जेक्शन स्वीकार नहीं होंगे. उम्मीदवार केवल उसी प्रश्नपत्र सीरीज कोड के प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं, जो उन्हें 21 जून को हुई री-नीट परीक्षा के दौरान मिला था. यदि किसी प्रश्न पर आपत्ति सही पाई जाती है, तो संशोधित उत्तर सभी प्रश्नपत्र सेटों पर समान रूप से लागू होगा. इसके बाद विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के आधार पर अंतिम आंसर की जारी की जाएगी और उसी के आधार पर रिजल्ट तैयार होगा. अंतिम आंसर की जारी होने या परिणाम घोषित होने के बाद किसी भी प्रकार की नई शिकायत स्वीकार नहीं की जाएगी. हालांकि, अगर इस पर कोई भी अपडेट आता है तो इसे अपडेट किया जाएगा.