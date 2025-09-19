Reasoning Questions: रीजनिंग के 10 सबसे ट्रिकी सवाल, खुद को आइंस्टीन समझने वाले हल करके जांच लें अपनी शार्पनेस
Reasoning Questions: रीजनिंग के 10 सबसे ट्रिकी सवाल, खुद को आइंस्टीन समझने वाले हल करके जांच लें अपनी शार्पनेस

Tricky Reasoning Questions: किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को क्रैक करने के लिए एक उम्मीदवार में जनरल नॉलेज के साथ अलग-अलग प्रकार के ट्रिकी रीजनिंग के सवालों को हल करने का कौशल होना भी बहुत जरूरी है. 

Sep 19, 2025
Reasoning Questions: रीजनिंग के 10 सबसे ट्रिकी सवाल, खुद को आइंस्टीन समझने वाले हल करके जांच लें अपनी शार्पनेस

Reasoning Tricky Questions And Answers: भारत के अधिकांश प्रतियोगी परीक्षा में अब जनरल नॉलेज के सवालों के साथ विभिन्न प्रकार के रीजनिंग के सवाल भी पूछे जाते हैं. ऐसे में अगर आप भी किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें सफलता सफलता हासिल करने के आपके पास नॉलेज के साथ अलग-अलग रीजनिंग के ट्रिकी सवालों को हर करने का कौशल भी होना चाहिए. रीजनिंग के क्वेश्चन को हल करने के लिए एक उम्मीदवार में लॉजिकल थिंकिंग के साथ उन्हें इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है.  इसी बात को ध्यान में रखते हुए, हम आपके लिए अलग-अलग प्रकार के 10 रीजनिंग के सवाल और जवाब लेकर आए हैं. 

सवाल 1: अगर किसी खास कोड में DOWN को ‘5@9#’ और NAME को ‘#6%3’ लिखते हैं, तो इसी कोड में MODE कैसे लिखा जाएगा?
जवाब: MODE को %@53 लिखा जाएगा. 

सवाल 2: 0, 6, 24, 60, 120, 210, ?
जवाब: 336

सवाल 3: यदि + का अर्थ है गुणा, × का अर्थ है विभाजन, – का अर्थ है जोड़ें और ÷ का अर्थ है घटाना, फिर, 20 – 8 × 4 × 3 + 2 =?
जवाब: 16

सवाल 4: यदि P का अर्थ ×, Q का अर्थ ÷, R का अर्थ + और S है -, तो 154 Q 14 S 7 P 3 R 25 का मान क्या है?
जवाब: 15

सवाल 5: ABDG, DEJQ, ?, JKMP, MNPS
जवाब: GHJM

सवाल 6: एक विशेष भाषा में ‘STORK’ को ‘URROO’ लिखा जाता है और ‘ASHES’ को ‘CQKBW’ लिखा जाए, तो ‘BUNKE’ को किस प्रकार लिखा जाएगा?
जवाब: BUNKE को DSQHI लिखा जाएगा. 

सवाल 7: 15 : 210 :: ? : 90 : 20 : 380
जवाब: 10

सवाल 8: RAMO : SCPS :: VXMI : ?
जवाब: WZPN

सवाल 9: यदि ACTIVITY को कोड में 5-2-7-19-11-23-23-19 लिखा जाता है, तो उसी कोड में RTFMCIQN को कैसे लिखा जाएगा?
जवाब: RTFMCIQN को 22-19-11-5-11-4-12-16 लिखा जाएगा. 

सवाल 10: किसी कूट भाषा में BOLT को 2965 लिखा जाता है, DOLE को 5723 लिखा जाता है, JADY को 0368 लिखा जाता है और MASB को 4819 लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में BTO को क्या लिखा जाएगा?
जवाब: BTO को 962 लिखा जाएगा. 

