Reasoning Questions: दिमाग पर जोर दीजिए और जवाब बताइए... LEAP : KFZQ :: CLOS : BMNT :: EJOT : ?

Reasoning Tricky Questions And Answers: अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसे क्रैक करने के लिए आपके पास सामान्य ज्ञान की जानकारी के साथ अलग-अलग प्रकार के रीजनिंग के सवालों को हल करने का कौशल होना भी बेहद जरूरी है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए विभिन्न प्रकार के रीजनिंग के 10 सवाल और जवाब लेकर आए हैं. जिसके हल करने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप अपनी परीक्षा के लिए कितने तैयार है और आपको आगे कितनी और मेहनत करने की जरूरत है.

सवाल 1: LEAP : KFZQ :: CLOS : BMNT :: EJOT : ?

जवाब: DKNU

सवाल 2: एक विशेष भाषा में ‘STORK’ को ‘URROO’ लिखा जाता है और ‘ASHES’ को ‘CQKBW’ लिखा जाता है, तो ‘BUNKE’ को किस प्रकार लिखा जाएगा?

जवाब: BUNKE को DSQHI लिखा जाएगा.

सवाल 3: 46 : 11 :: 30 : 7 :: 50 : ?

जवाब: 12

सवाल 4: BMO, EOQ, HQS, ?

जवाब: KSU

सवाल 5: किसी खास कोड में DOWN को ‘5@9#’ और NAME को ‘#6%3’ लिखते हैं, तो इस कोड में MODE कैसे लिखा जाएगा?

जवाब: MODE को %@53 लिखा जाएगा.

सवाल 6: 0, 6, 24, 60, 120, 210, ?

जवाब: 336

सवाल 7: यदि X, Y के पुत्र के पुत्र का भाई है, तो X का Y से क्या संबंध है बताइए?

जवाब: X का Y से पोते का संबंध है.

सवाल 8: यदि ‘A’ का अर्थ ‘x’, ‘B’ का अर्थ ‘÷’, ‘C’ का अर्थ ‘+’ और ‘D’ का अर्थ ‘-‘ हो, तो 21 C 3 D 6 A 8 B 2 = ?

जवाब: 0

सवाल 9: 8, 17, 36, ?, 154

जवाब: 75

सवाल 10: YSEA, WOGC, UOIE, ?, QKMI

जवाब: SMKG

