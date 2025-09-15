Reasoning Questions: अगर आप खुद को बुद्धिमान मानते हैं, तो रीजनिंग के इन 10 सवालों का सही जवाब दीजिए

Reasoning Tricky Questions And Answers: किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को क्रैक करने के लिए एक कैंडिडेट में नॉलेज के साथ रीजनिंग के सवालों को हल करने का कौशल होना भी बहुत जरूरी है. वहीं, रीजनिंग के ट्रिकी सवालों को हल करने के लिए एक उम्मीदवार में लॉजिकल थिंकिंग, दिमाग घुमाने वाले सवालों के पैटर्न को समझने की समझ और प्रैक्टिस की जरूरत होती है. बिना इसके परीक्षा में टाइम लिमिट के अंदर रीजनिंग के सवालों को हल करना मुश्किल हो सकता है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए, हम आपके लिए अलग-अलग प्रकार के 10 रीजनिंग के सवाल और जवाब लेकर आए हैं.

सवाल 1: P, Q का पिता है और R, S का पुत्र है। T, P का भाई है। Q, R की बहन है। S, T से किस प्रकार संबंधित है?

जवाब: S, T की भाभी है.

सवाल 2: 29 : 13 :: 37 : ?

जवाब: 17

सवाल 3: यदि ‘÷’ का अर्थ ‘जोड़’, ‘+’ का अर्थ ‘घटाना’, ” का अर्थ ‘गुणा’ और ‘×’ का अर्थ ‘भाग’ है, तो 54 ÷ 6 – 7 + 8 ÷ 2 = ?

जवाब: 69

सवाल 4: 784, 568, 443, ?, 352

जवाब: 379

सवाल 5: X और Z बहनें हैं। Y, Z का भाई है। S, Z की बेटी है। T, S का भाई है। T का विवाह U से हुआ है, तो Y का S से क्या संबंध है?

जवाब: Y, S का 'माता का भाई (मामा)' है.

सवाल 6: 8, 17, 36, ?, 154

जवाब: 75

सवाल 7: YSEA, WOGC, UOIE, ?, QKMI

जवाब: SMKG

सवाल 8: दीपक के भाई का नाम आदित्य है। दीपक, कुलदीप का बेटा है। बंटी, कुलदीप के पिता हैं? तो आदित्य बंटी से कैसे संबंधित है?

जवाब: आदित्य बंटी का पोता है.

सवाल 9: यदि + का अर्थ ÷, × का अर्थ है -, – का मतलब × और, का अर्थ + है, तो 38 + 19 – 16 x 17 ÷ 3 =?

जवाब: 18

सवाल 10: यदि a का अर्थ +, b का अर्थ है –, c का अर्थ × और d का अर्थ ÷ है, तो 18 c 14 a 6 b 16 d 4 =?

जवाब: 254

