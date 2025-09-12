Reasoning Questions: ये हैं रीजनिंग के 10 ट्रिकी सवाल, दिमाग वाले ही दे पाएंगे जवाब

Tricky Reasoning Questions: आज के समय में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को क्रैक करने के लिए एक उम्मीदवार के पास जनरल नॉलेज के साथ विभिन्न प्रकार के रीजनिंग के सवालों को हल करने का कौशल भी होना चाहिए.
Reasoning Tricky Questions And Answers: अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसे क्रैक करने के लिए आपके पास सामान्य ज्ञान की जानकारी के साथ अलग-अलग प्रकार के रीजनिंग के सवालों को हल करने का कौशल होना भी बेहद जरूरी है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए विभिन्न प्रकार के रीजनिंग के 10 सवाल और जवाब लेकर आए हैं. जिसके हल करने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप अपनी परीक्षा के लिए कितने तैयार है और आपको आगे कितनी और मेहनत करने की जरूरत है.
सवाल 1: DCBA : WXYZ : : IJKL : ?
जवाब: RQPO
सवाल 2: 16 : 22 : : 36 : ?
जवाब: 44
सवाल 3: STAR : RATS : : WARD : ?
जवाब: DRAW
सवाल 4: 6415 : 5304 :: 7896 : ?
जवाब: 6785
सवाल 5: अजय लड़कों की एक पंक्ति के दोनों छोर से पंद्रहवें स्थान पर है, पंक्ति में कुल कितने लड़के है?
जवाब: पंक्ति में कुल 29 लड़के हैं.
सवाल 6: राम, श्याम का भाई है, महेश राम का पिता है, जगत प्रिया का भाई है और प्रिया, श्याम की पुत्री है, तो बताओ जगत का चाचा कौन है?
जवाब: जगत का चाचा राम है.
सवाल 7: एक आदमी ने एक महिला से कहा, "आपकी माताजी के पति की बहन मेरी बुआ है ", महिला का उस आदमी से क्या संबंध है?
जवाब: महिला का उस आदमी से बहन का संबंध है.
सवाल 8: 589654237, 89654237, 8965423, 965423,..........?
जवाब: 96542
सवाल 9: यदि HIDE = 1440, तो WIDE = क्या होगा?
जवाब: WIDE = 4140 होगा.
सवाल 10: मेरे भाई के दादा के अकेले पुत्र के अकेले बेटे से मेरा क्या रिश्ता है?
जवाब: बहन का
