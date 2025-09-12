Reasoning Questions: ये हैं रीजनिंग के 10 ट्रिकी सवाल, दिमाग वाले ही दे पाएंगे जवाब
Advertisement
trendingNow12919903
Hindi Newsशिक्षा

Reasoning Questions: ये हैं रीजनिंग के 10 ट्रिकी सवाल, दिमाग वाले ही दे पाएंगे जवाब

Tricky Reasoning Questions: आज के समय में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को क्रैक करने के लिए एक उम्मीदवार के पास जनरल नॉलेज के साथ विभिन्न प्रकार के रीजनिंग के सवालों को हल करने का कौशल भी होना चाहिए. 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Sep 12, 2025, 11:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Reasoning Questions: ये हैं रीजनिंग के 10 ट्रिकी सवाल, दिमाग वाले ही दे पाएंगे जवाब

Reasoning Tricky Questions And Answers: अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसे क्रैक करने के लिए आपके पास सामान्य ज्ञान की जानकारी के साथ अलग-अलग प्रकार के रीजनिंग के सवालों को हल करने का कौशल होना भी बेहद जरूरी है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए विभिन्न प्रकार के रीजनिंग के 10 सवाल और जवाब लेकर आए हैं. जिसके हल करने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप अपनी परीक्षा के लिए कितने तैयार है और आपको आगे कितनी और मेहनत करने की जरूरत है. 

सवाल 1: DCBA : WXYZ : : IJKL : ?
जवाब: RQPO

सवाल 2: 16 : 22 : : 36 : ?
जवाब: 44

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 3: STAR : RATS : : WARD : ?
जवाब: DRAW

सवाल 4: 6415 : 5304 :: 7896 : ?
जवाब: 6785

सवाल 5: अजय लड़कों की एक पंक्ति के दोनों छोर से पंद्रहवें स्थान पर है, पंक्ति में कुल कितने लड़के है?
जवाब: पंक्ति में कुल 29 लड़के हैं. 

ये भी पढ़ें: Reasoning Questions: मेरे भाई के दादा के अकेले पुत्र के अकेले बेटे से मेरा क्या रिश्ता है?

सवाल 6: राम, श्याम का भाई है, महेश राम का पिता है, जगत प्रिया का भाई है और प्रिया, श्याम की पुत्री है, तो बताओ जगत का चाचा कौन है?
जवाब: जगत का चाचा राम है.

सवाल 7: एक आदमी ने एक महिला से कहा, "आपकी माताजी के पति की बहन मेरी बुआ है ", महिला का उस आदमी से क्या संबंध है?
जवाब: महिला का उस आदमी से बहन का संबंध है.

सवाल 8: 589654237, 89654237, 8965423, 965423,..........?
जवाब: 96542

सवाल 9: यदि HIDE = 1440, तो WIDE = क्या होगा?
जवाब: WIDE = 4140 होगा.

सवाल 10: मेरे भाई के दादा के अकेले पुत्र के अकेले बेटे से मेरा क्या रिश्ता है?
जवाब: बहन का

ये भी पढ़ें: Reasoning Questions: ये हैं रीजनिंग के 10 दिमाग घुमाने वाले सवाल, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कर रहे तैयारी, जवाब देकर खुद जांच लें तैयारी

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

reasoning questionsTricky Reasoning Questions

Trending news

कौन था आतंक का बाबा वेंगा, कट्टरपंथी भाषण सुन दहशतगर्द खोलने चले थे 'मौत की फैक्टरी'
DNA
कौन था आतंक का बाबा वेंगा, कट्टरपंथी भाषण सुन दहशतगर्द खोलने चले थे 'मौत की फैक्टरी'
हासन में गणपति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, 8 की मौत कई घायल; राहत और बचाव काम जारी
Hassan
हासन में गणपति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, 8 की मौत कई घायल; राहत और बचाव काम जारी
दिल्ली से बंगाल...विपक्ष की उम्मीद नेपाल! भारत में तख्तापलट की साजिश?
DNA Analysis
दिल्ली से बंगाल...विपक्ष की उम्मीद नेपाल! भारत में तख्तापलट की साजिश?
75 कोर्टरूम, 3750 करोड़ की लागत... महल से कम नहीं नए बॉम्बे हाईकोर्ट का नया परिसर
Bandra High Court complex
75 कोर्टरूम, 3750 करोड़ की लागत... महल से कम नहीं नए बॉम्बे हाईकोर्ट का नया परिसर
ईमानदार सरकार लोगों की सेवा कर रही है, 45 दिनों में हर पीड़ित को मिलेगा मुआवजा: CM
Punjab Floods
ईमानदार सरकार लोगों की सेवा कर रही है, 45 दिनों में हर पीड़ित को मिलेगा मुआवजा: CM
500-600 नहीं बस इतने में मिलेगा फिल्मों का टिकट, वीकेंड पर भी नहीं ढीली होगी जेब
Karnataka movie ticket prices
500-600 नहीं बस इतने में मिलेगा फिल्मों का टिकट, वीकेंड पर भी नहीं ढीली होगी जेब
पति को सुलाया मौत की नींद, फिर तैयार किया खौफनाक प्लान, पैसों के लालच में बोली...
Karnataka News
पति को सुलाया मौत की नींद, फिर तैयार किया खौफनाक प्लान, पैसों के लालच में बोली...
स्पाइसजेट के प्लेन ने किया टेकऑफ, अचानक रनवे पर ही गिर गया टायर, जानें फिर क्या हुआ?
SpiceJet
स्पाइसजेट के प्लेन ने किया टेकऑफ, अचानक रनवे पर ही गिर गया टायर, जानें फिर क्या हुआ?
काटी कलाई, खाया जहर....तालाब में मिली कांग्रेस नेता की डेड बॉडी, मचा हड़कंप
Kerala News
काटी कलाई, खाया जहर....तालाब में मिली कांग्रेस नेता की डेड बॉडी, मचा हड़कंप
'उन्हें डर है अगर भारत मजबूत हुआ तो उनका क्या होगा, इसलिए...', टैरिफ पर बोले भागवत
Mohan Bhagwat
'उन्हें डर है अगर भारत मजबूत हुआ तो उनका क्या होगा, इसलिए...', टैरिफ पर बोले भागवत
;