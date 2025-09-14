Reasoning Questions: रीजनिंग के ये 10 सवाल नहीं हैं आसान, दिमाग वाले ही दे पाएंगे सही जवाब

Reasoning Tricky Questions And Answers: रीजनिंग के कठिन सवालों को हल करने के लिए तार्किक सोच, पैटर्न पहचानने की क्षमता और बार-बार अभ्यास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत के अधिकांश प्रतियोगी परीक्षाओं में रीजनिंग के अलग-अलग प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं. इसलिए हम आपके दिमाग की कसरत के लिए परीक्षा में पूछे जाने वाले 10 रीजनिंग के सवाल और जवाब लेकर आए हैं. जिसे हल करने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप परीक्षा के लिए कितने तैयार है और आपको आगे कितनी और मेहनत करने की जरूरत है. वहीं, अगर आप किसी सवाल में अटक जाते हैं, तो उसे छोड़ दूसरे को हल करने की कोशिश करें.

सवाल 1: ABDG, DEJQ, ?, JKMP, MNPS

जवाब: GHJM

सवाल 2: 7584 : 5362 :: 4673 : ?

जवाब: 2451

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 3: यदि किसी सांकेतिक भाषा में MALE को LBKF लिखा जाता है, तो BOND को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा?

जवाब: BOND को APME लिखा जाएगा.

सवाल 4: यदि MEACAT को ZVNGZX के रूप में लिखा जाए, तो उसी भाषा में CORNOR को किस प्रकार लिखा जाएगा?

जवाब: CORNOR को ILXILM लिखा जाएगा.

ये भी पढ़ें: Reasoning Questions: दिमाग पर जोर दीजिए और जवाब बताइए... LEAP : KFZQ :: CLOS : BMNT :: EJOT : ?

सवाल 5: यदि MORNING को RUWSOSL लिखा जाए, तो उसी भाषा में TUESDAY को कैसे लिखा जाएगा?

जवाब: TUESDAY को YAKXIGD लिखा जाएगा.

सवाल 6: 1, 4, 8, 9, 27, 16, ?

जवाब: 64

सवाल 7: Y, B, T, G, O, ?

जवाब: L

सवाल 8: 2, 3, 3, 5, 10, 13, ?, 43, 172, 177

जवाब: 39

सवाल 9: 15 : 210 :: ? : 90 : 20 : 380

जवाब: 10

सवाल 10: RAMO : SCPS :: VXMI : ?

जवाब: WZPN

ये भी पढ़ें: Reasoning Questions: ये हैं रीजनिंग के 10 ट्रिकी सवाल, दिमाग वाले ही दे पाएंगे जवाब