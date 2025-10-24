Reasoning Questions: दिमाग की कसरत: 10 ट्रिकी सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगे

Tricky Reasoning Questions: किसी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कने वाले उम्मीदवारों के पास जनरल नॉलेज की जानकारी के साथ ट्रिकी रीजनिंग के सवालों को हल करने का कौशल होना बहुत जरूरी है.
Reasoning Tricky Questions And Answers: किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के पास जनरल नॉलेज के साथ रीजनिंग से जुड़े सवालों को हल करने का कौशल होना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि अब अधिकांश प्रतियोगी परीक्षाओं में उम्मीदवारों के लॉजिकल थिंकिंग को परखने के लिए उनसे अलग-अलग प्रकार के ट्रिकी रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं. जिसमें कैंडिडेट्स अक्सर उलझ कर रह जाते हैं. ऐसे में अगर आप सरकारी नौकरी या किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको हमारे द्वारा लाए गए इन 10 सवालों को हर कर अपनी तैयारी की जांच जरूर से करनी चाहिए.
सवाल 1: 7, 14, 28, 56, ?
जवाब: 112
सवाल 2: 2, 5, 10, 17, ?
जवाब: 26
सवाल 3: रवि अपनी मां के पिता के बेटे के बेटे का पिता है, तो रवि और उस बेटे का रिश्ता क्या है?
जवाब: रवि और उस बेटे का रिश्ता दादा-पोता का है.
सवाल 4: एक आदमी अपनी पत्नी की मां के बेटे का बेटा है, तो उस आदमी का उस बेटे से क्या रिश्ता है?
जवाब: भाई का
सवाल 5: सोनू की मां, रीना की दादी है, तो रीना का सोनू से क्या रिश्ता है?
जवाब: रीना का सोनू से भतीजी का रिश्ता है.
सवाल 6: यदि X का पिता Y का पुत्र है और Y का बेटा Z है, तो X और Z का रिश्ता क्या है?
जवाब: X और Z का रिश्ता भाई-बहन का है.
सवाल 7: A + B = 10, B + C = 14, A + C = 12, तो A + B + C = ?
जवाब: A + B + C = 18
सवाल 8: एक बर्तन में 8 लाल और 6 नीली गेंदें हैं, बिना देखे एक गेंद निकालने पर नीली गेंद होने की संभावना कितनी है?
जवाब: नीली गेंद होने की संभावना 3/7 है.
सवाल 9: यदि CAT = 24, DOG = 26, तो PIG = ?
जवाब: PIG = 32
सवाल 10: 5, 10, 20, 40, ?
जवाब: 80
