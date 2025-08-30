Reasoning Questions: एक खेत में कुछ बत्तख और बकरियां हैं, कुल मिलाकर 77 सिर और 224 पैर हैं, बताओ बत्तखों की संख्या कितनी है?

Reasoning Ability Tricky Questions And Answers: आज के समय में अधिकांश प्रतियोगी परीक्षाओं में रीजनिंग के अलग-अलग प्रकार के दिमाग घुमाने वाले सवाल पूछे जाते हैं. इसलिए अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें सफलता हासिल करने के लिए आपका जनरल नॉलेज स्ट्रांग होने के साथ आपके अंदर विभिन्न प्रकार के रीजनिंग के सवालों को हल करने का कौशल भी होना चाहिए. बता दें, रीजनिंग के सवाल हल करने से न सिर्फ आपको एग्जाम में मदद मिलेगा. बल्कि, इससे आपका दिमाग भी शार्प होगा. आपके सोचने और समझने की झमता बेहतर होगी. इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, हम आपके लिए अलग-अलग प्रकार के 10 रीजनिंग के सवाल और उसके जवाब लेकर आए हैं.

सवाल 1: यदि MALE को LBKF लिखा जाए, तो BOND को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा?

जवाब: BOND को APME लिखा जाएगा.

सवाल 2: यदि MEACAT को ZVNGZX के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में CORNOR को किस प्रकार लिखा जाएगा?

जवाब: CORNOR को ILXILM लिखा जाएगा.

सवाल 3: अगर MORNING को RUWSOSL लिखा जाए, तो उसी भाषा में TUESDAY को कैसे लिखा जाएगा?

जवाब: TUESDAY को YAKXIGD लिखा जाएगा.

सवाल 4: 1, 4, 8, 9, 27, 16, ?

जवाब: 64

सवाल 5: निखिल अपने भाई रोहन से आयु में 8 वर्ष छोटा है, तो रोहन की उम्र क्या होगी, जब वह निखिल से आयु में दोगुना बड़ा है ?

जवाब: रोहन 16 साल का होगा.

सवाल 6: एक खेत में कुछ बत्तख और बकरियां हैं, कुल मिलाकर 77 सिर और 224 पैर हैं, बताओ बत्तखों की संख्या कितनी है?

जवाब: बत्तखों की संख्या 42 है.

सवाल 7: यदि SIR को PSPIPR लिखा जाता है, तब MAN को कैसे लिखा जाएगा?

जवाब: MAN को PMPAPN लिखा जाएगा.

सवाल 8: यदि FAITH को KELVI लिखा जाए, तो CLOUD को किस प्रकार लिखा जाएगा?

जवाब: CLOUD को HPRWE लिखा जाएगा.

सवाल 9: यदि NOTE को PQVG लिखा जाए, तो TIME कैसे लिखा जाएगा?

जवाब: TIME को VKOG लिखा जाएगा.

सवाल 10: यदि परसों सोमवार था, तो परसों कौन-सा दिन होगा?

जवाब: परसों शुक्रवार होगा.

