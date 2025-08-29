Reasoning Questions: अंग्रेजी वर्णमाला में यदि B, A हो जाए और P, O हो जाए, तो K क्या हो जाएगा?
Advertisement
trendingNow12901872
Hindi Newsशिक्षा

Reasoning Questions: अंग्रेजी वर्णमाला में यदि B, A हो जाए और P, O हो जाए, तो K क्या हो जाएगा?

Reasoning Ability: अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें सफलता हासिल करने के लिए आपके पास सामान्य ज्ञान की जानकारी के साथ विभिन्न प्रकार के रीजनिंग के सवालों को हल करने का भी कौशल होना चाहिए. 

 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Aug 29, 2025, 11:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Reasoning Questions: अंग्रेजी वर्णमाला में यदि B, A हो जाए और P, O हो जाए, तो K क्या हो जाएगा?

Reasoning Questions And Answers: भारत समेत दुनिया के अधिकांश प्रतियोगी परीक्षाओं में अब दिमाग घुमाने वाले रीजनिंग के अलग-अलग प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, जिसे हल करने में बड़े से बड़े बुद्धिमान भी उलझ जाते हैं. ऐसे में अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको रीजनिंग के विभिन्न प्रकार के सवालों को हल करने का प्रैक्टिस करते रहना चाहिए. इससे न सिर्फ आपका दिमाग शार्प होगा. बल्कि, आप परीक्षा में समय सीमा के अंदर रीजनिंग के सवाल को हल कर सकेंगे. 

सवाल 1:  राम, श्याम का भाई है, महेश राम का पिता है, जगत प्रिया का भाई है और प्रिया, श्याम की पुत्री है, तो बताओ जगत का चाचा कौन है?
जवाब: जगत का चाचा राम है. 

सवाल 2:  मेरे भाई के दादा के अकेले पुत्र के अकेले बेटे से मेरा क्या रिश्ता है?
जवाब: बहन का

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 3: A, D का भाई है, D, B का पिता है, B और C बहनें है, यह बताइए कि C का A से क्या संबंध है?
जवाब:  C का A से भतीजी का संबंध है.

सवाल 4: यदि TABLE को GZYOV लिखा जाए, तो JUICE को कैसे लिखा जाएगा?
जवाब: QFRXY

सवाल 5: A और B बहने हैं | R और S भाई है | A की बेटी R की बहन है, तो B का S से क्या संबंध है?
जवाब: B का S से आंटी का रिश्ता है.

Reasoning Questions: दिमाग लगाओ और जवाब बताओ... A की मां की बहन के पुत्र की बहन A की कौन होगी?

 

सवाल 6: अंग्रेजी वर्णमाला में अगर B, A हो जाए और P, O हो जाए तो K क्या हो जाएगा?
जवाब: K, J हो जाएगा. 

सवाल 7: C माता है A और B की । यदि D पति है B, का तो C कौन है D की?
जवाब: C, D की सास है.

सवाल 8: A की मां की बहन के पुत्र की बहन A की कौन होगी?
जवाब: मौसेरी बहन

सवाल 9: X और Y भाई-भाई हैं । R, Y का पिता है । S, T का भाई है और X का मामा है, तो T का R से क्या संबंध है?
जवाब:  पत्नी

सवाल 10: यदि X, Y के पुत्र के पुत्र का भाई है, तो X का Y से क्या संबंध है?
जवाब: X, Y का पोत है. 

Reasoning Questions: दिमाग हो तो बताओ... यदि X, Y के पुत्र के पुत्र का भाई है, तो X का Y से क्या संबंध है?

 

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

reasoning questionsBlood Relation Questions

Trending news

पटना: नेताओं ने झंडे को बनाया डंडा, BJP जीती या कांग्रेस? देखिए लट्ठ युद्ध का स्कोर
patna
पटना: नेताओं ने झंडे को बनाया डंडा, BJP जीती या कांग्रेस? देखिए लट्ठ युद्ध का स्कोर
कभी कस्टमर से गुलजार रहते थे घाटी के रेस्टोरेंट, अचानक पसरा सन्नाटा
jammu kashmir news
कभी कस्टमर से गुलजार रहते थे घाटी के रेस्टोरेंट, अचानक पसरा सन्नाटा
'या तो नौकरी करो या फिर वकालत...', बार काउंसिल का वकीलों को आदेश
Odisha news
'या तो नौकरी करो या फिर वकालत...', बार काउंसिल का वकीलों को आदेश
'वो कौन होते हैं दखल देने वाले', भागवत के 3 बच्चों वाले बयान पर भड़के ओवैसी
Owaisi on Bhagwat
'वो कौन होते हैं दखल देने वाले', भागवत के 3 बच्चों वाले बयान पर भड़के ओवैसी
'मैं चाहता हूं एक भी घुसपैठिया ना रहे', असम में अमित शाह की हुंकार
amit shah
'मैं चाहता हूं एक भी घुसपैठिया ना रहे', असम में अमित शाह की हुंकार
कमर तक पानी, बाल्टी में रखा सामान....जम्मू में कुदरत के कहर से छात्रों में खौफ
jammu kashmir news
कमर तक पानी, बाल्टी में रखा सामान....जम्मू में कुदरत के कहर से छात्रों में खौफ
सोनिया गांधी से कहा था आस्तीन के सांप को टिकट न दो... मौलाना का असम CM पर बड़ा हमला
Arshad Madni
सोनिया गांधी से कहा था आस्तीन के सांप को टिकट न दो... मौलाना का असम CM पर बड़ा हमला
वैष्णो देवी मार्ग पर 32 मौतों के बाद जागा प्रशासन, LG ने बनाई कमेटी, सामने आएगा सच?
Jammu Kashmir
वैष्णो देवी मार्ग पर 32 मौतों के बाद जागा प्रशासन, LG ने बनाई कमेटी, सामने आएगा सच?
मराठा आरक्षण को लेकर मुंबई में हल्लाबोल, बरसात में सियासी पारा हाई, क्या है मामला?
Maratha Reservation
मराठा आरक्षण को लेकर मुंबई में हल्लाबोल, बरसात में सियासी पारा हाई, क्या है मामला?
फोन कॉल लीक मामले में गिरी गाज, कोर्ट ने थाईलैंड की PM को पद से हटाया, अब आगे क्या?
Thailand
फोन कॉल लीक मामले में गिरी गाज, कोर्ट ने थाईलैंड की PM को पद से हटाया, अब आगे क्या?
;