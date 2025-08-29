Reasoning Questions: अंग्रेजी वर्णमाला में यदि B, A हो जाए और P, O हो जाए, तो K क्या हो जाएगा?

Reasoning Questions And Answers: भारत समेत दुनिया के अधिकांश प्रतियोगी परीक्षाओं में अब दिमाग घुमाने वाले रीजनिंग के अलग-अलग प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, जिसे हल करने में बड़े से बड़े बुद्धिमान भी उलझ जाते हैं. ऐसे में अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको रीजनिंग के विभिन्न प्रकार के सवालों को हल करने का प्रैक्टिस करते रहना चाहिए. इससे न सिर्फ आपका दिमाग शार्प होगा. बल्कि, आप परीक्षा में समय सीमा के अंदर रीजनिंग के सवाल को हल कर सकेंगे.

सवाल 1: राम, श्याम का भाई है, महेश राम का पिता है, जगत प्रिया का भाई है और प्रिया, श्याम की पुत्री है, तो बताओ जगत का चाचा कौन है?

जवाब: जगत का चाचा राम है.

सवाल 2: मेरे भाई के दादा के अकेले पुत्र के अकेले बेटे से मेरा क्या रिश्ता है?

जवाब: बहन का

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 3: A, D का भाई है, D, B का पिता है, B और C बहनें है, यह बताइए कि C का A से क्या संबंध है?

जवाब: C का A से भतीजी का संबंध है.

सवाल 4: यदि TABLE को GZYOV लिखा जाए, तो JUICE को कैसे लिखा जाएगा?

जवाब: QFRXY

सवाल 5: A और B बहने हैं | R और S भाई है | A की बेटी R की बहन है, तो B का S से क्या संबंध है?

जवाब: B का S से आंटी का रिश्ता है.

Reasoning Questions: दिमाग लगाओ और जवाब बताओ... A की मां की बहन के पुत्र की बहन A की कौन होगी?

सवाल 6: अंग्रेजी वर्णमाला में अगर B, A हो जाए और P, O हो जाए तो K क्या हो जाएगा?

जवाब: K, J हो जाएगा.

सवाल 7: C माता है A और B की । यदि D पति है B, का तो C कौन है D की?

जवाब: C, D की सास है.

सवाल 8: A की मां की बहन के पुत्र की बहन A की कौन होगी?

जवाब: मौसेरी बहन

सवाल 9: X और Y भाई-भाई हैं । R, Y का पिता है । S, T का भाई है और X का मामा है, तो T का R से क्या संबंध है?

जवाब: पत्नी

सवाल 10: यदि X, Y के पुत्र के पुत्र का भाई है, तो X का Y से क्या संबंध है?

जवाब: X, Y का पोत है.

Reasoning Questions: दिमाग हो तो बताओ... यदि X, Y के पुत्र के पुत्र का भाई है, तो X का Y से क्या संबंध है?