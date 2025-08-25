Reasoning Questions: यदि FAITH को KELVI लिखा जाए, तो CLOUD को किस प्रकार लिखा जाएगा?

Reasoning Questions And Answers: अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो जानकारी के लिए बता दें, भारत के अधिकांश प्रतियोगी परीक्षा में रीजनिंग के विभिन्न प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं. जो टाइम टेकिंग होते हैं. ऐसे में अगर आप बिना अभ्यास के परीक्षा में उन सवालों को हल करने की कोशिश करेंगे, तो समय सीमा के अंदर उसे हर करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए, हम आपके लिए रीजनिंग के अलग-अलग प्रकार के सवाल और जवाब लेकर आए हैं.

सवाल 1: रवि, श्याम का भाई है... श्याम, सीमा का भाई है और सीमा, काजल की बहन है, तो रवि, काजल का क्या है?

जवाब: भाई

सवाल 2: यदि TABLE को XYZUV के रूप में कोडित किया जाता है, तो CHAIR को किस प्रकार कोडित किया जाएगा?

जवाब: ZGZXV

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 3: यदि FAITH को KELVI लिखा जाए, तो CLOUD को किस प्रकार लिखा जाएगा?

जवाब: HPRWE

सवाल 4: यदि 14#13=9 और 27#36=18 हो तो 46#31=.....?

जवाब: 14

सवाल 5: FRUIT : 61821920 : : STEM : ?

जवाब: 1920513

अजय ने कहा, यह लड़की मेरी मां के पोते की पत्नी है, तो अजय उस लड़की का कौन है?

सवाल 6: राम, श्याम का भाई है, महेश राम का पिता है, जगत प्रिया का भाई है और प्रिया, श्याम की पुत्री है, तो बताओ जगत का चाचा कौन है?

जवाब: जगत का चाचा राम है

सवाल 7: यदि TRAIN को RAIL के रूप में कोडित किया जाता है, तो COMPUTER को किस प्रकार कोडित किया जाएगा?

जवाब: CMPTUREO

सवाल 8: A की मां B की बहन है और C की बेटी है, D बेटी है B की और बहन है E की, तो C का E से क्या सम्बन्ध है?

जवाब: नाना या नानी

सवाल 9: यदि a का अर्थ+, b का अर्थ है –, c का अर्थ × और d का अर्थ ÷ है, तो 18 c 14 a 6 b 16 d 4 =?

जवाब: 254

सवाल 10: राम, श्याम का भाई है, महेश राम का पिता है, जगत प्रिया का भाई है और प्रिया, श्याम की पुत्री है, तो बताओ जगत का चाचा कौन है?

जवाब: जगत का चाचा राम है.

दिमाग है तो जवाब दो... C माता है A और B की और D पति है B का, तो C कौन है D की?