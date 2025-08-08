Reasoning Question: दिमाग लगाओ और जवाब बताओ, अगर CAT = 3120, तो DOG = ?
Reasoning Question: दिमाग लगाओ और जवाब बताओ, अगर CAT = 3120, तो DOG = ?

Reasoning Question: अगर आपको रीजनिंग के सवाल पसंद है तो इस खबर में आपके लिए लेकर आए हैं कुछ  रीजनिंग के सवाल जो आपकी कॉम्पिटेटिव परीक्षाओं में आपकी मदद कर सकते हैं. 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Aug 08, 2025, 11:10 AM IST
Reasoning Question: दिमाग लगाओ और जवाब बताओ, अगर CAT = 3120, तो DOG = ?

Reasoning Ke Sawal: अगर आपको रीजनिंग के सवालों को हल करना पसंद है तो ये खबर आपके लिए है. इस खबर में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ रीजनिंग के सवाल. ऐसे में कोशिश करें कि आप उन सवालों को खुद से हल करने की कोशिश करें और फिर उनके जवाब को चेक करें. इसके साथ ही खबर में कुछ जीके के क्वेचन आसंर भी हैं जो आपकी किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों में मदद कर सकते हैं.  

1. सवाल- मेघदूत के रचयिता कौन हैं?
जवाब- कालिदास

2. सवाल- डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब किसने लिखी?
जवाब- डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था. 

3. सवाल- नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थीं?
जवाब- मदर टरेसा

Reasoning Question: दिमाग है तेज तो बताओ..अगर APPLE = BQQMF, तो ORANGE = क्या?

4. सवाल- अथर्ववेद कितने खंडों का एक संग्रह है?
जवाब- अथर्ववेद 20 खंडों का एक संग्रह है?

5. सवाल- कौन सा वेद संगीत से संबंधित है?
जवाब- सामवेद को भारतीय संगीत का वेद माना जाता है. 

6. सवाल- गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी ?
जवाब- गायत्री मंत्र की रचना महर्षि विश्वामित्र ने की थी. 

7. सवाल- सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी?
जवाब- 26 जनवरी 1950 

8. सवाल- कप, प्लेट, चम्मच, बाल्टी..कौन-सा है अलग?
जवाब-बाल्टी, क्योंकि बाकी सब खाने की चीज है.  
 
9. सवाल- 16, 25, 36, 49, 81, 121..इन नंबरों में ODD कौन सा है?
जवाब-121

 AILET 2026: लॉ स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर; ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, फटाफट भर लें फॉर्म

10. सवाल- दिमाग लगाओ और जवाब बताओ, अगर CAT = 3120, तो DOG = ?
जवाब- 4157 

Disclaimer- 'Zee News' इस खबर में दी गई किसी भी तथ्य की पुष्टि नहीं करता है. हमारा मकसद केवल सामान्य ज्ञान को बढ़ाना है. यह जानकारियां विभिन्न वेबसाइट्स से जुटाई गईं हैं.

;