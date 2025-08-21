Reasoning Questions: दिमाग है तो बताओ, मेरे पिता की बहन के पिता के पुत्र की पुत्री का मुझसे क्या रिश्ता होगा?
Reasoning Questions: दिमाग है तो बताओ, मेरे पिता की बहन के पिता के पुत्र की पुत्री का मुझसे क्या रिश्ता होगा?

Reasoning Ability: अधिकांश प्रतियोगी परीक्षा में रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं. इसलिए उसमें सफलता हासिल करने के लिए नियमित अभ्यास और सही रणनीति की आवश्यकता होती है. 

 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Aug 21, 2025, 11:54 PM IST
Reasoning Questions: दिमाग है तो बताओ, मेरे पिता की बहन के पिता के पुत्र की पुत्री का मुझसे क्या रिश्ता होगा?

Reasoning Question And Answer: भारत के अधिकांश प्रतियोगी परीक्षा में कई प्रकार के रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं. ऐसे में अगर आप भी किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इस सेक्शन को बिल्कुल भी नजरअंदाज या हल्का न समझे, क्योंकि बड़े से बड़े बुद्धिमान लोग रीजनिंग के सवाल में उलझ कर रह जाते हैं. इसलिए अगर आप कंपीटिटिव एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो डेली बेसिस पर इसकी प्रैक्टिस करें. इसलिए हम आपके लिए रीजनिंग के सवाल और जवाब लेकर आए हैं. अक्सर इस प्रकार के रीजनिंग के सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं. 

सवाल 1: यदि आने वाले कल से तीन दिन बाद शुक्रवार हो तो बीते हुए कल से तीन दिनों पहले कौन सा दिन था?
जवाब: गुरुवार

सवाल 2: एक बस उत्तर से आ रही है, उसी वेग से हवा दक्षिण से जा रही है तो बस का धुआं किस दिशा में जाएगा?
जवाब: उत्तर

सवाल 3: A, M के दक्षिण पूर्व में है और N, A के उत्तर पूर्व में है, तो M , N से किस दिशा में है?
जवाब: पश्चिम

सवाल 4: आज शुक्रवार है, पिछले सोमवार को तारीख 29 दिसम्बर 1975 थी , तो आज तारीख है?
जवाब: 2 जनवरी, 1976.

सवाल 5: किसी महीने में 3 दिन बाद 4 तारीख को शनिवार आता है, उसी महीने की 27 तारीख को कौन -सा दिन होगा?
जवाब: सोमवार

सवाल 6: यदि परसों मंगलवार था, तो अगले कल के बाद का दिन क्या होगा?
जवाब: शनिवार

सवाल 7: A, B के उत्तर की ओर है और C, B के पश्चिम की ओर हो, तो बताओ C से A किस दिशा में है?
जवाब: उत्तर-पूर्व

सवाल 8:  यदि अप्रैल के महीने में 5 सोमवार हो, तो 30 अप्रैल को कौन सा दिन हो सकता है?
जवाब: मंगलवार

सवाल 9: घड़ी की घंटे की सूई 72 घंटी में कितने चक्कर पूरा करती है?
जवाब: 6 

सवाल 10: मेरे पिता की बहन के पिता के पुत्र की पुत्री का मुझसे क्या रिश्ता होगा?
जवाब: बहन

