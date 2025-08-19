Reasoning Questions: लालू- मोहन भाई हैं और मोहन..सीता का पिता है, तो बताओ लालू का सीता से क्या संबंध है?
Advertisement
trendingNow12888002
Hindi Newsशिक्षा

Reasoning Questions: लालू- मोहन भाई हैं और मोहन..सीता का पिता है, तो बताओ लालू का सीता से क्या संबंध है?

Reasoning Questions and Answer: अगर आपका दिमाग तेज है तो पांच सेकेंड में बताओ इस सवाल का जवाब. लालू- मोहन भाई हैं और मोहन..सीता का पिता है, तो बताओ लालू का सीता से क्या संबंध है?

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Aug 19, 2025, 04:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Reasoning Questions: लालू- मोहन भाई हैं और मोहन..सीता का पिता है, तो बताओ लालू का सीता से क्या संबंध है?

Top 10 General Knowledge Question and Answer: अगर आप भी किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. इस खबर में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ सिंपल रीजनिंग के सवाल और जवाब, जो तमाम कंपेटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं. इसके अलावा खबर में जीके से जुड़े क्वेचन और आंसर भी हैं, जो जॉब इंटरव्यू या फिर कठिन परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं. आप भी कोशिश करें इस प्रश्नों के उत्तर खुद से देने का

1. सवाल- Cat, Dog, Cow, Mango..इनमें से कौन-सा शब्द अलग है?
जवाब- Mango..क्योंकि ये फल है. 

2. सवाल- ओलम्पिक खेल कितने वर्षों में होते हैं?
जवाब- हर 4 साल में. 

3. सवाल- सबसे ज्यादा देशों की सीमाओं से घिरा देश कौन सा है?
जवाब- सबसे अधिक देशों की सीमाओं से घिरा देश चीन और रूस है. दोनों के 14 पड़ोसी देश हैं. 

4. सवाल- विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है?
जवाब- एशिया

5. सवाल- अथर्ववेद कितने खंडों का एक संग्रह है?
जवाब- अथर्ववेद 20 खंडों का एक संग्रह है?

कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट AI टूल्स; असाइनमेंट्स से लेकर राइटिंग तक.. हर काम होगा आसान

6. सवाल- ISRO का मुख्यालय कहां है?
जवाब- बेंगलुरु, कर्नाटक

7. सवाल- किस जानवर के मुंह में सबसे ज्यादा दांत पाए जाते हैं?
जवाब- मगरमच्छ एक ऐसा जानवर है, जिसके मुंह में सबसे ज्यादा दांत पाए जाते हैं. 

8. सवाल- ऐसा कौन सा पेड़ है, जिसमें लड़कियां नहीं होती हैं?
जवाब- केले का पेड़

9. सवाल- भारत में पहली महिला गवर्नक कौन थीं?
जवाब- सरोजिनी नायडू

10. सवाल- लालू- मोहन भाई हैं और मोहन..सीता का पिता है, बताओ लालू का सीता से क्या संबंध हुआ?
जवाब- लालू सीता का चाचा या काका 

Disclaimer- 'Zee News' इस खबर में दी गई किसी भी तथ्य की पुष्टि नहीं करता है. हमारा मकसद केवल सामान्य ज्ञान को बढ़ाना है. यह जानकारियां विभिन्न वेबसाइट्स से जुटाई गईं हैं.

About the Author
author img
Muskan Chaurasia

ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं. जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस...और पढ़ें

TAGS

reasoning questionsquiz

Trending news

आयुष्मान भारत कार्ड होने पर भी नहीं मिल रहा इलाज, मरीज कहां-कैसे कर सकते हैं शिकायत?
Ayushman Bharat Scheme
आयुष्मान भारत कार्ड होने पर भी नहीं मिल रहा इलाज, मरीज कहां-कैसे कर सकते हैं शिकायत?
भारत ने ताइवान को मान लिया चीन का हिस्सा? MEA के हवाले से चीन का दावा, सच क्या है?
china taiwan tension
भारत ने ताइवान को मान लिया चीन का हिस्सा? MEA के हवाले से चीन का दावा, सच क्या है?
अगर मुसाफिर जाम में 12 घंटे फंसा रहे तो टोल क्यों दे? SC ने NHAI को फटकार लगाई
Supreme Court
अगर मुसाफिर जाम में 12 घंटे फंसा रहे तो टोल क्यों दे? SC ने NHAI को फटकार लगाई
Aaj Ki Taza Khabar: हम जितना कर सकते हैं, करेंगे... किश्तवाड़ के हालात पर बोले सीएम उमर अब्दुल्ला
aaj ki taza khabar
Aaj Ki Taza Khabar: हम जितना कर सकते हैं, करेंगे... किश्तवाड़ के हालात पर बोले सीएम उमर अब्दुल्ला
हरियाणा में लैंड पूलिंग पॉलिसी पर छिड़ा विवाद, आम आदमी पार्टी ने लगाया बड़ा आरोप
Aaam Aadmi Party
हरियाणा में लैंड पूलिंग पॉलिसी पर छिड़ा विवाद, आम आदमी पार्टी ने लगाया बड़ा आरोप
कांग्रेस नेता जी रंजीत रेड्डी और DSR ग्रुप पर इनकम टैक्स की रेड
income tax
कांग्रेस नेता जी रंजीत रेड्डी और DSR ग्रुप पर इनकम टैक्स की रेड
CP राधाकृष्णन सीधे नेता हैं, राजनीति में खेल नहीं करते… Pm मोदी ने एनडीए बैठक में...
PM Modi
CP राधाकृष्णन सीधे नेता हैं, राजनीति में खेल नहीं करते… Pm मोदी ने एनडीए बैठक में...
'राहुल किसी हमले से नहीं डरते', भाई के बाद बहन प्रियंका ने वोट चोरी पर खोला मोर्चा
Congress leader Priyanka Gandhi Vadra
'राहुल किसी हमले से नहीं डरते', भाई के बाद बहन प्रियंका ने वोट चोरी पर खोला मोर्चा
शुभांशु शुक्ला को लेकर विशेष सत्र में शामिल नहीं हुए राहुल, उदित राज ने बताई वजह
Rahul Gandhi
शुभांशु शुक्ला को लेकर विशेष सत्र में शामिल नहीं हुए राहुल, उदित राज ने बताई वजह
केरल की किताब में बड़ी गलती, सुभाष चंद्र बोस को लेकर कही ऐसी बात; लोग हो गए नाराज
Netaji Subhash Chandra Bose
केरल की किताब में बड़ी गलती, सुभाष चंद्र बोस को लेकर कही ऐसी बात; लोग हो गए नाराज
;