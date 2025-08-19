Reasoning Questions: लालू- मोहन भाई हैं और मोहन..सीता का पिता है, तो बताओ लालू का सीता से क्या संबंध है?

Top 10 General Knowledge Question and Answer: अगर आप भी किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. इस खबर में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ सिंपल रीजनिंग के सवाल और जवाब, जो तमाम कंपेटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं. इसके अलावा खबर में जीके से जुड़े क्वेचन और आंसर भी हैं, जो जॉब इंटरव्यू या फिर कठिन परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं. आप भी कोशिश करें इस प्रश्नों के उत्तर खुद से देने का

1. सवाल- Cat, Dog, Cow, Mango..इनमें से कौन-सा शब्द अलग है?

जवाब- Mango..क्योंकि ये फल है.

2. सवाल- ओलम्पिक खेल कितने वर्षों में होते हैं?

जवाब- हर 4 साल में.

3. सवाल- सबसे ज्यादा देशों की सीमाओं से घिरा देश कौन सा है?

जवाब- सबसे अधिक देशों की सीमाओं से घिरा देश चीन और रूस है. दोनों के 14 पड़ोसी देश हैं.

4. सवाल- विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है?

जवाब- एशिया

5. सवाल- अथर्ववेद कितने खंडों का एक संग्रह है?

जवाब- अथर्ववेद 20 खंडों का एक संग्रह है?

6. सवाल- ISRO का मुख्यालय कहां है?

जवाब- बेंगलुरु, कर्नाटक

7. सवाल- किस जानवर के मुंह में सबसे ज्यादा दांत पाए जाते हैं?

जवाब- मगरमच्छ एक ऐसा जानवर है, जिसके मुंह में सबसे ज्यादा दांत पाए जाते हैं.

8. सवाल- ऐसा कौन सा पेड़ है, जिसमें लड़कियां नहीं होती हैं?

जवाब- केले का पेड़

9. सवाल- भारत में पहली महिला गवर्नक कौन थीं?

जवाब- सरोजिनी नायडू

10. सवाल- लालू- मोहन भाई हैं और मोहन..सीता का पिता है, बताओ लालू का सीता से क्या संबंध हुआ?

जवाब- लालू सीता का चाचा या काका

