Reasoning Questions: दिमाग लगाओ और जवाब बताओ... A की मां की बहन के पुत्र की बहन A की कौन होगी?

Reasoning Ability Questions And Answer: भारत के अधिकांश प्रतियोगी परीक्षाओं का लेवल अब काफी हाई हो गया है. जिसमें सामान्य ज्ञान के सवाल के साथ कई प्रकार के रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं. ऐसे में अगर आप भी किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें बेहतर स्कोर करने के लिए रीजनिंग सेक्शन को बिल्कुल भी नजरअंदाज या हल्का न समझे, क्योंकि बड़े से बड़े बुद्धिमान लोग भी रीजनिंग के सवाल में उलझ कर रह जाते हैं. इसलिए अगर आप कंपीटिटिव एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो डेली इसकी प्रैक्टिस करें. इसलिए हम आपके लिए रीजनिंग के 10 सवाल और जवाब लेकर आए हैं. अक्सर इस प्रकार के रीजनिंग के सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं.

सवाल 1: अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा?

जवाब: H

सवाल 2: FRUIT : 61821920 : : STEM :?

जवाब: 1920513

सवाल 3: DEW : 32 : : RED : ?

जवाब: 27

सवाल 4: 720 : 840 :: 60 : ?

जवाब: 70

सवाल 5: यदि परसों मंगलवार था, तो अगले कल के बाद का दिन कौन सा होगा?

जवाब: शनिवार

सवाल 6: A और B भाई है, E पुत्री है F की, F पत्नी है F की, E का A से क्या संबंध है?

जवाब: भतीजी

सवाल 7: मेरे भाई के दादा के अकेले पुत्र के अकेले बेटे से मेरा क्या रिश्ता है?

जवाब: बहन

सवाल 8: यदि SIR को PSPIPR लिखा जाता है, तब MAN को कैसे लिखा जाएगा?

जवाब: PMPAPN

सवाल 9: यदि आज रविवार है तो आज के बाद 59वां दिन कौन सा होगा?

जवाब: बुधवार

सवाल 10: A की मां की बहन के पुत्र की बहन A की कौन होगी?

जवाब: मौसेरी बहन

