शिक्षा

Reasoning Questions: दिमाग का जिम: रोज हल करें और सोच को बनाए फिट

Tricky Reasoning Questions: सरकारी नौकरी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए सामान्य ज्ञान के साथ-साथ ट्रिकी रीजनिंग के सवालों को हल करने का कौशल बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यही कौशल परीक्षा में सफलता की संभावनाओं को बढ़ाता है.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Oct 30, 2025, 11:02 PM IST
Reasoning Tricky Questions And Answers: भारत में हर साल विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, जिनमें अब सामान्य ज्ञान के साथ-साथ ट्रिकी रीजनिंग और ब्रेन-टीजर आधारित सवाल पूछे जाते हैं. ऐसे प्रश्न उम्मीदवारों की तर्कशक्ति और मानसिक क्षमता की परीक्षा लेते हैं. इसलिए सरकारी नौकरी या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए इसका अभ्यास करना बेहद आवश्यक है. इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए 10 चुनिंदा सवाल लेकर आए हैं, जिनकी मदद से आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं.

सवाल 1: एक कमरे में 7 लड़के हैं और हर लड़के के साथ 7 बैग हैं। हर बैग में 7 बिल्ली हैं। हर बिल्ली के साथ 7 बच्चे हैं। कमरे में कुल कितने पैर होंगे?
जवाब: कमरे में कुल पैरों की संख्या 7 × 2 = 14 हैं, क्योंकि बिल्लियां बैग में हैं, कमरे में नहीं.

सवाल 2: यदि 100 में 10 जोड़ें, फिर 100 में से 10 घटाएं, फिर 50 जोड़ें, तो क्या मिलेगा?
जवाब: 240 (100 + 10 + 100 - 10 + 50)

सवाल 3: 6, 11, 21, 36, ?
जवाब: 56

सवाल 4: 5 लड़कियां एक साथ 5 दिन में 5 घर पोंछती हैं। 10 लड़कियां कितने दिन में 10 घर पोंछेंगी?
जवाब: 5 दिन

सवाल 5: अगर 2 = 6, 3 = 12, 4 = 20, तो 5 = ?
जवाब: 30

सवाल 6: A, B, C तीन दोस्त हैं। A कहता है मैं B से बड़ा नहीं हूं । B कहता है मैं C से बड़ा नहीं हूं । C कहता है मैं A से बड़ा नहीं हूं, तो सबसे बड़ा कौन है?
जवाब: तीनों दोस्त समान उम्र के हैं, कोई बड़ा नहीं है.

सवाल 7: 8 = 4, 10 = 8, 12 = 12... तो 14 = ?
जवाब: 20

सवाल 8: 1 = 3, 2 = 3, 3 = 5, 4 = 4, 5 = ?
जवाब: 4

सवाल 9: 3, 6, 18, 72, ?
जवाब: 360

सवाल 10: वह मेरे पिता का भाई नहीं पर वह मेरे पिता का बेटा है, वो वह कौन है?
जवाब: वह भाई है.

Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

