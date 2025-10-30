Reasoning Questions: दिमाग का जिम: रोज हल करें और सोच को बनाए फिट

Reasoning Tricky Questions And Answers: भारत में हर साल विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, जिनमें अब सामान्य ज्ञान के साथ-साथ ट्रिकी रीजनिंग और ब्रेन-टीजर आधारित सवाल पूछे जाते हैं. ऐसे प्रश्न उम्मीदवारों की तर्कशक्ति और मानसिक क्षमता की परीक्षा लेते हैं. इसलिए सरकारी नौकरी या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए इसका अभ्यास करना बेहद आवश्यक है. इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए 10 चुनिंदा सवाल लेकर आए हैं, जिनकी मदद से आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं.

सवाल 1: एक कमरे में 7 लड़के हैं और हर लड़के के साथ 7 बैग हैं। हर बैग में 7 बिल्ली हैं। हर बिल्ली के साथ 7 बच्चे हैं। कमरे में कुल कितने पैर होंगे?

जवाब: कमरे में कुल पैरों की संख्या 7 × 2 = 14 हैं, क्योंकि बिल्लियां बैग में हैं, कमरे में नहीं.

सवाल 2: यदि 100 में 10 जोड़ें, फिर 100 में से 10 घटाएं, फिर 50 जोड़ें, तो क्या मिलेगा?

जवाब: 240 (100 + 10 + 100 - 10 + 50)

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 3: 6, 11, 21, 36, ?

जवाब: 56

सवाल 4: 5 लड़कियां एक साथ 5 दिन में 5 घर पोंछती हैं। 10 लड़कियां कितने दिन में 10 घर पोंछेंगी?

जवाब: 5 दिन

सवाल 5: अगर 2 = 6, 3 = 12, 4 = 20, तो 5 = ?

जवाब: 30

ये भी पढ़ें: Reasoning Questions: केवल समझदार लोग ही बता पाएंगे इन सवालों का सही जवाब, एक बार आप भी करें प्रयास

सवाल 6: A, B, C तीन दोस्त हैं। A कहता है मैं B से बड़ा नहीं हूं । B कहता है मैं C से बड़ा नहीं हूं । C कहता है मैं A से बड़ा नहीं हूं, तो सबसे बड़ा कौन है?

जवाब: तीनों दोस्त समान उम्र के हैं, कोई बड़ा नहीं है.

सवाल 7: 8 = 4, 10 = 8, 12 = 12... तो 14 = ?

जवाब: 20

सवाल 8: 1 = 3, 2 = 3, 3 = 5, 4 = 4, 5 = ?

जवाब: 4

सवाल 9: 3, 6, 18, 72, ?

जवाब: 360

सवाल 10: वह मेरे पिता का भाई नहीं पर वह मेरे पिता का बेटा है, वो वह कौन है?

जवाब: वह भाई है.

ये भी पढ़ें: Riddle Questions: कौन सा अक्षर एक मिनट में 1 बार, एक पल में 2 बार, पर एक हजार साल में कभी नहीं आता है?