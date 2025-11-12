Advertisement
Reasoning Questions: रीजनिंग क्विज: हर सवाल में छिपा है दिमाग को घुमाने वाला ट्विस्ट

Tricky Reasoning Questions: किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के पास स्ट्रांग जनरल नॉलेज के साथ लॉजिकल थिंकिंग का मजबूत होना बहुत जरूरी है.

Nov 12, 2025
Reasoning Questions: रीजनिंग क्विज: हर सवाल में छिपा है दिमाग को घुमाने वाला ट्विस्ट

Reasoning Tricky Questions And Answers: सरकारी नौकरी या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए केवल मजबूत जनरल नॉलेज ही नहीं, बल्कि लॉजिकल थिंकिंग का मजबूत होना भी बेहद जरूरी है. उम्मीदवार के यह दोनों गुण ही परीक्षा में सफलता की कुंजी माने जाते हैं. लॉजिकल थिंकिंग न सिर्फ रीजनिंग सवालों को हल करने में मदद करती है, बल्कि उम्मीदवार की निर्णय लेने की क्षमता को भी बेहतर बनाती है. इसलिए हम आपके लिए 10 यूनिक लेकिन सरल दिमाग घुमा देने वाले रीजनिंग के सवाल और उसके जवाब लेकर आए हैं, जिसके सही जवाब को आप हल कर मैच करने की कोशिश करें. 

सवाल 1: अगर 'CAT' को 3120 लिखा जाए, तो 'DOG' को क्या लिखा जाएगा?
जवाब: DOG को 4157 लिखा जाएगा.

सवाल 2: किसी परिवार में पिता, माता, बेटा और बेटी हैं। पिता की उम्र बेटे की उम्र से 3 गुनी है और बेटी की उम्र बेटे से 4 साल कम है। अगर बेटे की उम्र 8 साल है, तो पिता की उम्र क्या होगी?
जवाब: पिता की उम्र 24 वर्ष होगी.

सवाल 3: अगर किसी कोड भाषा में 'TABLE' = 'GZOVR' लिखा जाए, तो 'CHAIR' को कैसे लिखा जाएगा?
जवाब: CHAIR को XSRZO लिखा जाएगा.

सवाल 4: 12, 24, 48, 96, ?
जवाब: 192

सवाल 5: अगर ‘NIGHT’ को ‘MIHFS’ लिखा जाए, तो ‘LIGHT’ को कैसे लिखा जाएगा?
जवाब: LIGHT को KHIFS लिखा जाएगा.

सवाल 6: एक ट्रेन 60 किमी/घंटा की रफ्तार से चल रही है, तो 30 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगी?
जवाब: 30 सेकंड में ट्रेन 500 मीटर की दूरी तय करेगी.

सवाल 7: कोई व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर 20 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर और चलता है, अब वह किस दिशा की ओर है?
जवाब: अब वह उत्तर दिशा की ओर है.

सवाल 8: अगर 2 = 6, 3 = 12, 4 = 20, तो 5 = ?
जवाब: 30

सवाल 9: 3, 5, 9, 17, 33, ?
जवाब: 65

सवाल 10: पिता की आयु बेटे की आयु का 3 गुणा है। 12 वर्षों के बाद पिता की आयु बेटे की आयु का 2 गुणा होगी, तो बेटे की वर्तमान आयु क्या है?
जवाब: बेटे की वर्तमान आयु 12 वर्ष है.

Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

