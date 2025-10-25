Reasoning Questions: दिमागी पहेली: हर सवाल में छुपा है हल का राज, मुश्किल लेकिन मजेदार

Tricky Reasoning Questions: सरकारी नौकरी या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के पास जनरल नॉलेज की जानकारी के साथ ट्रिकी रीजनिंग के सवालों को हल करने का कौशल होना बहुत जरूरी है.
Reasoning Tricky Questions And Answers: किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के पास जनरल नॉलेज की मजबूत जानकारी के साथ ट्रिकी रीजनिंग के सवालों को हल करने का कौशल होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अब अधिकांश परीक्षाओं में उम्मीदवारों के लॉजिकल थिंकिंग को परखने के लिए उनसे अलग-अलग प्रकार के रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं. ऐसे में अगर आप किसी सरकारी नौकरी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको हमारे द्वारा लाए गए इन 10 सवालों को हर कर अपनी तैयारी की जांच जरूर से करनी चाहिए.
सवाल 1: अगर राम उत्तर की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और फिर बाएं मुड़ता है, तो वह अब किस दिशा की ओर है?
जवाब: राम अब उत्तर दिशा की ओर है.
सवाल 2: 2, 6, 12, 20, 30, ?
जवाब: 42
सवाल 3: अगर 'APPLE' को 'ZKOOJ' लिखा जाता है, तो 'BANANA' को क्या लिखा जाएगा?
जवाब: BANANA को YZMZMZ लिखा जाएगा.
सवाल 4: यदि 7 + 2 = 63, 8 + 5 = 104, तो 9 + 6 = ?
जवाब: 135
सवाल 5: A, C, F, J, ?
जवाब: O
सवाल 6: यदि 'MANGO' को 'ZNTML' लिखा जाता है, तो 'APPLE' को क्या लिखा जाएगा?
जवाब: APPLE” को ZKKOV लिखा जाएगा.
सवाल 7: 1, 4, 9, 16, 25, ?
जवाब: 36
सवाल 8: A की बेटी B की मां है, तो B का C से क्या रिश्ता है, अगर C A का भाई है?
जवाब: B का C से भतीजी का रिश्ता है.
सवाल 9: 3 × 4 = 18, 5 × 6 = 55, 7 × 2 = ?
जवाब: 63
सवाल 10: 3B, E, I, N, ?
जवाब: T
