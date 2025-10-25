Advertisement
trendingNow12975514
Hindi Newsशिक्षा

Reasoning Questions: दिमागी पहेली: हर सवाल में छुपा है हल का राज, मुश्किल लेकिन मजेदार

Tricky Reasoning Questions: सरकारी नौकरी या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के पास जनरल नॉलेज की जानकारी के साथ ट्रिकी रीजनिंग के सवालों को हल करने का कौशल होना बहुत जरूरी है.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Oct 25, 2025, 11:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Reasoning Questions: दिमागी पहेली: हर सवाल में छुपा है हल का राज, मुश्किल लेकिन मजेदार

Reasoning Tricky Questions And Answers: किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के पास जनरल नॉलेज की मजबूत जानकारी के साथ  ट्रिकी रीजनिंग के सवालों को हल करने का कौशल होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अब अधिकांश परीक्षाओं में उम्मीदवारों के लॉजिकल थिंकिंग को परखने के लिए उनसे अलग-अलग प्रकार के रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं. ऐसे में अगर आप किसी सरकारी नौकरी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको हमारे द्वारा लाए गए इन 10 सवालों को हर कर अपनी तैयारी की जांच जरूर से करनी चाहिए. 

सवाल 1: अगर राम उत्तर की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और फिर बाएं मुड़ता है, तो वह अब किस दिशा की ओर है?
जवाब: राम अब उत्तर दिशा की ओर है.

सवाल 2: 2, 6, 12, 20, 30, ?
जवाब: 42

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 3: अगर 'APPLE' को 'ZKOOJ' लिखा जाता है, तो 'BANANA' को क्या लिखा जाएगा?
जवाब: BANANA को YZMZMZ लिखा जाएगा.

सवाल 4: यदि 7 + 2 = 63, 8 + 5 = 104, तो 9 + 6 = ?
जवाब: 135 

सवाल 5: A, C, F, J, ?
जवाब: O

ये भी पढ़ें: Reasoning Questions: दिमाग की कसरत: 10 ट्रिकी सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगे

सवाल 6: यदि 'MANGO' को 'ZNTML' लिखा जाता है, तो 'APPLE' को क्या लिखा जाएगा?
जवाब: APPLE” को ZKKOV लिखा जाएगा.

सवाल 7: 1, 4, 9, 16, 25, ?
जवाब: 36

सवाल 8: A की बेटी B की मां है, तो B का C से क्या रिश्ता है, अगर C A का भाई है?
जवाब: B का C से भतीजी का रिश्ता है.

सवाल 9: 3 × 4 = 18, 5 × 6 = 55, 7 × 2 = ?
जवाब: 63

सवाल 10: 3B, E, I, N, ?
जवाब: T

ये भी पढ़ें: Reasoning Questions: सोच-समझकर बताएं रीजनिंग के इन सवालों का जवाब, हल करना बिल्कुल भी नहीं है आसान!

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

reasoning questionsTricky Reasoning Questions

Trending news

सरक्रीक से जैसलमेर तक...हवा-पानी और जमीन पर एक साथ गरजेगी भारतीय सेना; कांपा PAK
DNA
सरक्रीक से जैसलमेर तक...हवा-पानी और जमीन पर एक साथ गरजेगी भारतीय सेना; कांपा PAK
हवस का शिकार बना धर्मांतरण के लिए गर्लफ्रेंड को किया मजबूर, पुलिस के हत्थे चढ़ा इशाक
conversion
हवस का शिकार बना धर्मांतरण के लिए गर्लफ्रेंड को किया मजबूर, पुलिस के हत्थे चढ़ा इशाक
लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा लखविंदर गिरफ्तार, US से प्रत्यर्पण के बाद CBI के हत्थे चढ़ा
crime
लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा लखविंदर गिरफ्तार, US से प्रत्यर्पण के बाद CBI के हत्थे चढ़ा
शादी से ठीक पहले 20 वर्षीय दुल्हन को आया हार्ट अटैक, उठनी थी डोली लेकिन...
Punjab
शादी से ठीक पहले 20 वर्षीय दुल्हन को आया हार्ट अटैक, उठनी थी डोली लेकिन...
जनता के जनादेश के साथ विश्वासघात कर रही सरकार, MP Ruhullah ने CM उमर पर साधा निशाना
Jammu and Kashmir
जनता के जनादेश के साथ विश्वासघात कर रही सरकार, MP Ruhullah ने CM उमर पर साधा निशाना
भारत के इस राज्य में नहीं एक भी अत्यधिक गरीब, सरकार के रचा इतिहास
kerla news
भारत के इस राज्य में नहीं एक भी अत्यधिक गरीब, सरकार के रचा इतिहास
सतारा कांड के आरोपी को तुरंत मार दो गाली... RG Kar मामले में पीड़िता के पिता की मांग
Satara Doctor Suicide
सतारा कांड के आरोपी को तुरंत मार दो गाली... RG Kar मामले में पीड़िता के पिता की मांग
महिला डॉक्टर आरोपी प्रशांत के साथ रिलेशनशिप में थी... पुलिस निकाल लाई नई थ्योरी!
Satara Doctor Suicide
महिला डॉक्टर आरोपी प्रशांत के साथ रिलेशनशिप में थी... पुलिस निकाल लाई नई थ्योरी!
शादीशुदा महिला से चल रहा था चक्कर, मिली मौत; परिवारवालों ने बुरी तरह पीटा
youth beaten to death
शादीशुदा महिला से चल रहा था चक्कर, मिली मौत; परिवारवालों ने बुरी तरह पीटा
राज्यसभा चुनाव में BJP डील करने आई थी, हमने मना कर दिया... फारूक बोले
Jammu and Kashmir Rajya Sabha Elections
राज्यसभा चुनाव में BJP डील करने आई थी, हमने मना कर दिया... फारूक बोले