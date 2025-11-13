Reasoning Questions: रीजनिंग चैलेंज: हर सवाल एक पहेली, क्या आप दे पाएंगे सही जवाब?

Reasoning Tricky Questions And Answers: अधिकांश प्रतियोगी परीक्षाओं में अब उम्मीदवारों से जनरल नॉलेज के सवालों के साथ-साथ दिमाग घुमा देने वाले रीजनिंग के अलग-अलग प्रकार के सवाल भी पूछे जाते हैं, ताकि उनकी लॉजिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग क्षमता की भी जांच की जा सके. ऐसे में यदि आप भी किसी सरकारी नौकरी या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यह जरूरी है कि आप ट्रिकी रीजनिंग क्वेश्चन का अभ्यास नियमित रूप से करें. इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए 10 यूनिक रीजनिंग के सवाल और उसके जवाब लेकर आए हैं, जिसके सही जवाब को आप हल कर मैच करने की कोशिश करें.

सवाल 1: अगर किसी कोड में WORD = 23-15-18-4 लिखा गया है, तो CODE = ?

जवाब: CODE को 3-15-4-5 लिखा जाएगा.

सवाल 2: अगर 'PAPER' को किसी कोड भाषा में 'OZODQ' लिखा जाता है, तो PEN को कैसे लिखा जाएगा?

जवाब: PEN को ODM लिखा जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 3: 2, 6, 12, 20, ?

जवाब: 30

सवाल 4: यदि एक कमरे में 8 लोग हैं और हर व्यक्ति ने हर दूसरे से एक बार हैंडशेक किया, तो कुल हैंडशेक कितने हुए?

जवाब: 28

सवाल 5: यदि X, Y की मां का भाई है, तो X से वह कैसे संबंधित है?

जवाब: मामा (Maternal Uncle)

ये भी पढ़ें: Reasoning Questions: एक बार पढ़िए, दो बार सोचिए: ये हैं रीजनिंग के सबसे पेचीदा सवाल, सिर्फ टॉप माइंड्स वाले ही दे पाएंगे जवाब!

सवाल 6: अगर 'CAR' को DBS लिखा जाए, तो 'DOG' को कैसा लिखा जाएगा?

जवाब: DOG को EPH लिखा जाएगा.

सवाल 7: अगर आज सोमवार है, तो 75 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा?

जवाब: 75 दिनों के बाद शनिवार होगा.

सवाल 8: बोतल में 5 लाल और 3 नीले गेंद हैं, बिना देखे एक गेंद निकाली, तो लाल गेंद आने की संभावना क्या है?

जवाब: लाल गेंद आने की संभावना 62.5% है.

सवाल 9: यदि 'PAPER' को OZODQ लिखा जाए, तो 'BOOK' किस रूप में लिखा जाएगा?

जवाब: BOOK को ANNJ लिखा जाएगा.

सवाल 10: 7, 14, 11, 22, 19, 38, ?

जवाब: 35

ये भी पढ़ें: Reasoning Questions: रीजनिंग क्विज: हर सवाल में छिपा है दिमाग को घुमाने वाला ट्विस्ट​