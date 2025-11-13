Advertisement
trendingNow13001041
Hindi Newsशिक्षा

Reasoning Questions: रीजनिंग चैलेंज: हर सवाल एक पहेली, क्या आप दे पाएंगे सही जवाब?

Tricky Reasoning Questions: किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के पास स्ट्रांग जनरल नॉलेज के साथ लॉजिकल थिंकिंग का मजबूत होना भी बहुत जरूरी है. 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Nov 14, 2025, 12:03 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Reasoning Questions: रीजनिंग चैलेंज: हर सवाल एक पहेली, क्या आप दे पाएंगे सही जवाब?

Reasoning Tricky Questions And Answers: अधिकांश प्रतियोगी परीक्षाओं में अब उम्मीदवारों से जनरल नॉलेज के सवालों के साथ-साथ दिमाग घुमा देने वाले रीजनिंग के अलग-अलग प्रकार के सवाल भी पूछे जाते हैं, ताकि उनकी लॉजिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग क्षमता की भी जांच की जा सके. ऐसे में यदि आप भी किसी सरकारी नौकरी या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यह जरूरी है कि आप ट्रिकी रीजनिंग क्वेश्चन का अभ्यास नियमित रूप से करें. इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए 10 यूनिक रीजनिंग के सवाल और उसके जवाब लेकर आए हैं, जिसके सही जवाब को आप हल कर मैच करने की कोशिश करें. 

सवाल 1: अगर किसी कोड में WORD = 23-15-18-4 लिखा गया है, तो CODE = ?
जवाब:  CODE को 3-15-4-5 लिखा जाएगा.

सवाल 2: अगर 'PAPER' को किसी कोड भाषा में 'OZODQ' लिखा जाता है, तो PEN को कैसे लिखा जाएगा?
जवाब: PEN को ODM लिखा जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 3: 2, 6, 12, 20, ?
जवाब: 30

सवाल 4: यदि एक कमरे में 8 लोग हैं और हर व्यक्ति ने हर दूसरे से एक बार हैंडशेक किया, तो कुल हैंडशेक कितने हुए?
जवाब: 28

सवाल 5: यदि X, Y की मां का भाई है, तो X से वह कैसे संबंधित है?
जवाब: मामा (Maternal Uncle)

ये भी पढ़ें: Reasoning Questions: एक बार पढ़िए, दो बार सोचिए: ये हैं रीजनिंग के सबसे पेचीदा सवाल, सिर्फ टॉप माइंड्स वाले ही दे पाएंगे जवाब!

सवाल 6: अगर 'CAR' को DBS लिखा जाए, तो 'DOG' को कैसा लिखा जाएगा?
जवाब: DOG को  EPH लिखा जाएगा.

सवाल 7: अगर आज सोमवार है, तो 75 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा?
जवाब: 75 दिनों के बाद शनिवार होगा.

सवाल 8: बोतल में 5 लाल और 3 नीले गेंद हैं, बिना देखे एक गेंद निकाली, तो लाल गेंद आने की संभावना क्या है?
जवाब: लाल गेंद आने की संभावना 62.5% है.

सवाल 9: यदि 'PAPER' को OZODQ लिखा जाए, तो 'BOOK' किस रूप में लिखा जाएगा?
जवाब: BOOK को ANNJ लिखा जाएगा.

सवाल 10: 7, 14, 11, 22, 19, 38, ?
जवाब: 35

ये भी पढ़ें: Reasoning Questions: रीजनिंग क्विज: हर सवाल में छिपा है दिमाग को घुमाने वाला ट्विस्ट

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

reasoning questionsRiddle Questions

Trending news

DNA: अल फलाह यूनिवर्सिटी में आतंकियों ने की थी दिल्ली ब्लास्ट की प्लानिंग?
DNA
DNA: अल फलाह यूनिवर्सिटी में आतंकियों ने की थी दिल्ली ब्लास्ट की प्लानिंग?
श्रेया घोषाल के कॉन्सर्ट में भगदड़, ओडिशा के कटक की घटना, 1 शख्स घायल, 2 बेहोश
Shreya Ghoshal
श्रेया घोषाल के कॉन्सर्ट में भगदड़, ओडिशा के कटक की घटना, 1 शख्स घायल, 2 बेहोश
Delhi Blast: कभी ताल ठोक..., अब मांद में दुबके आतंकी; मोदी सरकार का खौफ या कुछ और?
Delhi blast
Delhi Blast: कभी ताल ठोक..., अब मांद में दुबके आतंकी; मोदी सरकार का खौफ या कुछ और?
DNA: दिल्ली ब्लास्ट के पीछे 'बुर्के वाली बीबी'! PAK में मौजूद अफीरा का कनेक्शन?
DNA
DNA: दिल्ली ब्लास्ट के पीछे 'बुर्के वाली बीबी'! PAK में मौजूद अफीरा का कनेक्शन?
...तो हो जाता दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी हमला! तरंगों से ही लोगों के फट जाते फेफड़े!
Delhi blast
...तो हो जाता दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी हमला! तरंगों से ही लोगों के फट जाते फेफड़े!
Pune: कंटेनर ट्रक से हुई टक्कर, धू धू कर जली कार, 6 की मौत, दूर से दिखी आग की लपटें
Pune
Pune: कंटेनर ट्रक से हुई टक्कर, धू धू कर जली कार, 6 की मौत, दूर से दिखी आग की लपटें
कश्मीर में टेरर के खिलाफ एक और क्रैकडाउन, सोपोर से 2 हाइब्रिड आतंकी गिरफ्तार
Kashmir
कश्मीर में टेरर के खिलाफ एक और क्रैकडाउन, सोपोर से 2 हाइब्रिड आतंकी गिरफ्तार
‘हर कश्मीरी आतंकवादी नहीं...’ दिल्ली ब्लास्ट मामले में आया उमर अब्दुल्ला का रिएक्शन
Delhi blast
‘हर कश्मीरी आतंकवादी नहीं...’ दिल्ली ब्लास्ट मामले में आया उमर अब्दुल्ला का रिएक्शन
बेंगलुरू में अचानक कहां से आ गया ये Slim and Sleek विमान? आसमान का है 'बेताज बादशाह'
Indian Air Force
बेंगलुरू में अचानक कहां से आ गया ये Slim and Sleek विमान? आसमान का है 'बेताज बादशाह'
धमाका करने वालों को ऐसी सजा देंगे कि... दिल्ली में आतंकी हमले पर अमित शाह की चेतावनी
amit shah
धमाका करने वालों को ऐसी सजा देंगे कि... दिल्ली में आतंकी हमले पर अमित शाह की चेतावनी