शिक्षा

Reasoning Questions: अगर खुद को जीनियस समझते हैं आप, तो इन सवालों को सॉल्व कर दें सही जवाब

Tricky Reasoning Questions: प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों का जनरल नॉलेज के साथ लॉजिकल थिंकिंग मजबूत होना बहुत जरूरी है. इसलिए हम आपके लिए 10 ट्रिकी रीजनिंग के सवाल लेकर आए हैं.  

 

Oct 06, 2025, 11:57 PM IST
Reasoning Questions: अगर खुद को जीनियस समझते हैं आप, तो इन सवालों को सॉल्व कर दें सही जवाब

Reasoning Tricky Questions And Answers: किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के पास जनरल नॉलेज की अच्छी जानकारी के साथ लॉजिकल थिंकिंग का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब अधिकांश कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रीजनिंग के ट्रिकी सवालों का अलग से सेक्शन होता है, जो क्वालीफाइंग अंक को स्कोर करता है. इसलिए हम आपके लिए 10 अलग-अलग प्रकार के रीजनिंग के सवाल लेकर आए हैं, जिसे आपकी एग्जाम की तैयारी करने में मदद करेगा.

सवाल 1: 2, 3, 3, 5, 10, 13, ?, 43, 172, 177
जवाब: 39

सवाल 2: यदि अंग्रेजी वर्णमाला को M के आगे से विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो T के बाएं 4th स्थान पर कौन होगा?
जवाब: X

सवाल 3: यदि अ का अर्थ x, ब का अर्थ ÷, स का अर्थ + और द का अर्थ -, हो, तो 8 स 2 द 7 अ 6 ब 2 = ?
जवाब: 30

सवाल 4: यदि + का अर्थ-, – का अर्थ x, x का अर्थ ÷ और ÷ का अर्थ + हो, तो 18 × 6 ÷ 7 + 5 – 3 = ?
जवाब: -5

सवाल 5: यदि – का तात्पर्य है +, + का तात्पर्य है -, x का तात्पर्य है ÷, ÷ का तात्पर्य है x, तो (380-20) × 100 + 2 = ?
जवाब: 2

सवाल 6: यदि P का अर्थ ×, Q का अर्थ ÷, R का अर्थ + और S है -, तो 154 Q 14 S 7 P 3 R 25 का मान क्या है?
जवाब: 15

सवाल 7: 2,9,17,30,50,81,125,.......?
जवाब: 186

सवाल 8: 589654237, 89654237, 8965423, 965423,..........?
जवाब: 96542

सवाल 9:  P,T का पिता है। T,M की पुत्री है। M,K की पुत्री है, तो बताओ P का K से क्या संबंध है?
जवाब:  P का K से दामाद का रिश्ता है. 

सवाल 10: यदि SIR को PSPIPR लिखा जाता है, तब MAN को कैसे लिखा जाएगा?
जवाब: MAN को PMPAPN लिखा जाएगा. 

Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर.

reasoning questions, Tricky Reasoning Questions

