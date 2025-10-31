Reasoning Questions: बॉक्स के बाहर सोचें: रीजनिंग के 10 सवाल जो बदल दें आपके सोचने का तरीका

Tricky Reasoning Questions: सरकारी नौकरी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए सामान्य ज्ञान के साथ-साथ ट्रिकी रीजनिंग प्रश्नों को हल करने का कौशल बेहद महत्वपूर्ण होता है. यही कौशल उनकी सोचने-समझने की क्षमता को मजबूत करता है और परीक्षा में सफलता की संभावनाओं को कई गुना बढ़ा देता है.
Reasoning Tricky Questions And Answers: भारत में हर साल विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, जिनमें अब सामान्य ज्ञान के साथ-साथ ट्रिकी रीजनिंग और ब्रेन-टीजर आधारित सवाल भी बड़ी संख्या में पूछे जाते हैं.परीक्षा में ऐसे प्रश्न न केवल उम्मीदवारों की तर्कशक्ति और मानसिक क्षमता की परीक्षा लेते हैं, बल्कि उनकी समस्या-समाधान क्षमता को भी आंकते हैं. इसलिए परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए दिमाग घुमा देने वाले रीजनिंग के सवालों का निरंतर अभ्यास करना बेहद जरूरी होता है. इसी को ध्यान में रखते हुए, हम आपके लिए 10 चुनिंदा रीजनिंग सवाल लेकर आए हैं, जिनकी मदद से आप अपनी तैयारी और सोचने की क्षमता को परख सकते हैं.
सवाल 1: A का बेटा B है, B की बहन C है, फिर C, A से क्या संबंध रखती है?
जवाब: C, A की बेटी है.
सवाल 2: X की मां की बहन Y की पुत्री Z है, तो Z, X से क्या संबंध रखती है?
जवाब: Z, X की चचेरी बहन है.
सवाल 3: A का बेटा P है। P की मां B है, तो B, A की क्या है?
जवाब: B, A की पत्नी है.
सवाल 4: एक किताब में 1 से 100 तक पन्ने (page numbers) लिखे हैं, तो इसमें कितनी बार अंक 9 लिखे गए होंगे?
जवाब: 20 बार
सवाल 5: 3, 6, 18, 72, ?
जवाब: 432
सवाल 6: A, B, C, D चार भाई हैं । A B से छोटा है; C A से बड़ा है; D C से छोटा है। सबसे बड़ा कौन?
जवाब: सबसे बड़ा C है.
सवाल 7: Z = 1, Y = 2, X = 3,… तो DOG = ?
जवाब: 55
सवाल 8: A, D, G, J, M, ?
जवाब: P
सवाल 9: KITE का कोड 'NJWH' है, तो 'BIRD' का कोड क्या होगा?
जवाब: DKTF
सवाल 10: यदि SCHOOL = 72 तो COLLEGE = ?
जवाब: 59
