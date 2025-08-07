Reasoning Question: दिमाग है तेज तो बताओ..अगर APPLE = BQQMF, तो ORANGE = क्या?

Reasoning Question: अगर आपको रीजनिंग के सवाल पसंद और दिमाग है तेज तो बताओ इस सवाल का जवाब क्या होगा. अगर APPLE = BQQMF, तो ORANGE = क्या?
Trending Photos
Reasoning Ke Sawal: क्या आपको रीजनिंग के सवालों को हल करना पसंद है. अगर आपको रीजनिंग के सवालों में लगता है दिमाग तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. इस खबर में हम आपके लिए लेकर आए हैं रीजनिंग के कुछ सवाल और जवाब. अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा या फिर जॉब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो ये सवाल आपकी परीक्षाओं की तैयारी कुछ मदद कर सकत हैं. साथ ही खबर में जीके से भी जुड़े क्वेचन और आंसर दिए गए हैं. पढ़ें और कोशिश करें खुद से इन सवालों के जवाब..
1. सवाल- किस राज्य को भारत का "स्पाइस गार्डन" कहा जाता है?
जवाब- केरल
2. सवाल- किस जीव के खून का रंग लाल नहीं बल्कि नीला होता है?
जवाब- ऑटोपस
3. सवाल- भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन-सी है?
जवाब- अटल-टनल
समोसा, जलेबी और पकौड़ा बैन! जी हां..अब कैंटीन के मेन्यू में होगा हल्का और हेल्दी खाना, हुआ बड़ा बदलाव
4. सवाल- चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख मंत्री कौन थे?
जवाब- चाणक्य
5. सवाल- मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है ?
जवाब- सिंधु नदी के तट पर
6. सवाल- किस नदी को वैदिक काल में परुष्णी या इरावती के नाम से जाना जाता था?
जवाब- रावी नदी
7. सवाल- अगर सीढ़ी : चढ़ना तो नाव : ? क्या होगा
जवाब- तैरना
8. सवाल- अगर कमरे में चार कोने में एक बिल्ली बैठी है, हर बिल्ली के सामने तीन बिल्लियां हैं, तो बताओ कमरे में कुल कितनी बिल्लियां हैं?
जवाब- चार
108 साल पहले 20 छात्रों के साथ शुरू हुआ था ये Engineering College, अब तीन हजार से अधिक स्टूडेंट्स करते हैं पढ़ाई
9. सवाल- अगला कौन-सा आएगा AZ, BY, CX, ? बताओ
जवाब- DW
10. सवाल- अगर APPLE = BQQMF, तो ORANGE = क्या?
जवाब- PSBOHF
Disclaimer- 'Zee News' इस खबर में दी गई किसी भी तथ्य की पुष्टि नहीं करता है. हमारा मकसद केवल सामान्य ज्ञान को बढ़ाना है. यह जानकारियां विभिन्न वेबसाइट्स से जुटाई गईं हैं.